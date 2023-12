Hardwarekalender 2023 – Tag 16

Am sechzehnten Tag unseres Hardware-Adventskalenders widmen wir uns wieder dem Thema Datensicherheit. Heute gibt es ein BeeDrive von Synology mit einer Kapazität von 1 TB zu gewinnen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „Synology“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Technisch ist das Synology BeeDrive eine externe SSD mit USB-3.2-Gen-2-Schnittstelle. Somit erreicht es eine maximale Datenrate von 1.050 MB/s. Doch das besondere Feature ist hier die zugehörige Desktop-Software und Mobilgeräte-App. Am Desktop ermöglicht diese automatische Backups von überwachten Ordnern, wobei gleichzeitig ein Dateiversionsverlauf mit fünf früheren Versionen angelegt wird. Auf diesem Weg kann auch eine Synchronisation zwischen mehreren PCs vorgenommen werden. Einfach nach der Arbeit das BeeDrive abstöpseln und dann am nächsten PC anschließen. Schon werden alle gemachten Änderungen synchronisiert. Gewissermaßen eine Cloud für die Hosentasche.

Die App für Mobilgeräte (iOS, iPadOS, Android) ermöglicht in Kombination mit einem PC, an dem ein BeeDrive angeschlossen ist sowie der zugehörigen Software ein automatisches Backup von Fotos und Videos via WLAN.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.01.2024 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024, 23:59 Uhr