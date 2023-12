Hardwarekalender 2023 – Tag 15

Am vierzehnten Tag unseres Hardware-Adventskalenders gibt es noch einmal essenzielles Zubehör für ein kühles und leises System. Gemeinsam mit Blacknoise verlosen wir zwei Noiseblocker Lüfter-Bundle. Das „Design and Lightning Bundle A“ besteht aus vier Lüftern vom Typ NB-eLoop Series B12X-P und einem NB Splitter. Unser „Design and Lightning Bundle B“ besteht aus vier Lüftern vom Typ NB-eLoop Series B14X-P und einem NB Splitter.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Blacknoise“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die große Besonderheit der Noiseblocker eLoop Lüfter von Blacknoise ist das bionische Schlaufenrotor-Design. Dieses ermöglicht einen besonders leisen, aber dennoch performanten Betrieb des Lüfters. Auch die Lagerung der Rotoren erfolgt so, dass möglichst wenig Vibrationen entstehen, hier kommt eine lageinvariante Magnetschwebelager-Technologie NB-NanoSLI 2 zum Einsatz. Der Antrieb erfolgt über den lautlosen NB-EKA P3 PWM Drive. Eine weitere Besonderheit der Lüfter liegt darin, dass diese über ein abnehmbares Anschlusskabel verfügen, welches in zwei verschiedenen Längen mitgeliefert wird.

Die Lüfter B12X-P haben folgende technische Details:

Nennspannung: 12 V DC Spannungsbereich: 6 – 13,8 V DC Startspannung: 6 V DC Drehzahlbereich: 0 – 2.000 U/min Leistungsaufnahme: 1,92 W max. Volumenstrom: 132,4 m³/h max. statischer Druck: 3,020 mmH2O Schalldruck: 28,4 dBA Lautheit: 1,240 Sone N MTBF: 120.000 h

Die Lüfter B14X-P haben folgende technische Details:

Nennspannung: 12 V DC Spannungsbereich: 5 – 13,8 V DC Startspannung: 5 V DC Drehzahlbereich: 0 – 1.500 U/min Leistungsaufnahme: 2,88 W max. Volumenstrom: 186 m³/h max. statischer Druck: 2,310 mmH2O Schalldruck: 29,6 dBA Lautheit: 1,403 Sone N MTBF: 120.000 h

Der Noiseblocker ARGB Splitter ermöglicht es bis zu zehn ARGB-Geräte über einen ARGB-Anschluss des Mainboards zu betreiben, ohne dass es dabei zu einer elektrischen Überlast kommen kann. Denn mittels eines SATA-Stromanschlusses erfolgt hier eine zusätzliche Stromversorgung. Den Splitter haben wir bereits letztes Jahr getestet, mehr Infos dazu findet ihr in unserer Review.

