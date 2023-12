Hardwarekalender 2023 – Tag 13

Heute ist der dreizehnte Tag des Monats, gut, dass nicht Freitag ist. In unserem Hardware-Adventskalender gibt es heute etwas für die sichere und stabile Energieversorung des Systems. Wir verlosen gemeinsam mit NZXT das Netzteil C Series 2022 C1200 Gold ATX 3.0 mit satten 1.200 W.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „NZXT“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das NZXT C1200 Gold erfüllt den neuen ATX-3.0-Standard und kann so mit einem einzigen Kabel mit dem 16-poligen PCIe 12VHPWR-Anschluss die GPU mit 600 Watt Leistung versorgen. Durch den vollständig modularen Aufbau hat man aber auch nur die Kabel im System, die man wirklich benötigt. Das Netzteil nutzt japanische 105 °C-Kondensatoren und wird mit einem 135 mm großen Lüfter mit hydrodynamischen Gleitlager gekühlt. Dank Zero-Fan-Modus schaltet der Lüfter bei geringer Last ab. Das Netzteil erfüllt die 80PLUS-Gold-Zertifizierung und erreicht so einen Wirkungsgrad von 90,5 % bei einer Last von 50 %.

Anschlüsse: 1x ATX-Mainboard (20+4-Pin)

1x P4+4 (CPU)

1x P8 (CPU)

2x PCI-E 6+2-Pin (GPU)

1x 12VHPWR 16-Pin

8x SATA 15-Pin (Laufwerke)

4x Molex 4-Pin Nennleistung: 1.200 W Standard: ATX 3.0 Abmessungen: 150 x 150 x 86 mm

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.01.2024 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024, 23:59 Uhr