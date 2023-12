Großer Wintersale auf Steam steht in den Startlöchern

Angebote so weit das Auge reicht

Auf Steam wird bald der große Wintersale starten. Wie jedes Jahr wird auf der Plattform zum Ende des Jahres wortwörtlich mit Angeboten um sich geworfen. Man kann dadurch ausgehen, dass hier und da der Geldbeutel etwas leichter wird, da wieder einige Schnäppchen dabei sein werden. Aus den letzten Jahren konnte man schon entnehmen, dass es bald wieder so weit sein wird und nun gibt es ein Startdatum.

Großer Katalog an Angebote

Hierbei sollte man schon die Spiele nach Tags und Genre kategorisieren, um dass gewünschte Spiel zu bekommen. Ansonsten nehmen die Topseller den Platz weg, wodurch richtige Spieleperlen leider etwas untergehen. In der Vergangenheit gab es große Rabatte in größeren Spiele reihen, wie zum Beispiel bei Borderlands, die Total war Serie oder Dark Souls. Dabei hilft es ,sich vorher die gewünschten Spiele auf die Wunschliste zu packen, damit man diese im Sale sofort in den Einkaufskorb legen kann.

In welchem Zeitraum findet der Wintersale statt

Der Wintersale beginnt am 21. Dezember und endet am 4. Januar. Start sollte bei uns um 19 Uhr sein, wie gewohnt bei anderen Sales. Man darf wieder davon ausgehen, dass die Server gerade am Anfang überfordert sein werden. Dieses Problem gab es aufgrund des großen Ansturms jedes Jahr. Steam hat einen dazugehörigen Trailer veröffentlicht, wo unter anderem Spiele wie Call of the Wild, The Witcher 3: Wild Hunt, BattleBit Remastered, Euro Truck Simulator 2, Atomic Heart oder New World vorgestellt werden. Man kann sich sicher sein, dass diese Spiele im Angebot sind.

Hier der Trailer zum Wintersale:

<iframe width=“700″ height=“400″ src=“https://www.youtube-nocookie.com/embed/3C0l4519tkA?si=TI0qHlJ_rVQM5iZ0″ title=“YouTube video player“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share“ allowfullscreen></iframe>

