Adventskalender 2023 – Tag 24

Das Finale des Game2Gether Adventskalenders ist eingetroffen und schließt mit einem spektakulären Preis aus der Flightstick-Edelschmiede Virpil ab.

Der Glückliche Gewinner erhält den Flightstick VPC Constellation Alpha Prime (R) plus die passende Base VPC WarBRD-D.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Virpil“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

VPC Constellation ALPHA Prime Features:

★ 1 x Dual-Stage Trigger

★ 1 x Dual-Position Flip Trigger (tactile switch trigger + button input for “UP” position)

★ Combination Trigger Stages – flip trigger and dual stage trigger and be pressed simultaneously as a combined trigger for additional trigger stages

★ 1 x Analogue Stick (+ Push)

★ 3 x 4-way Hats (+ Push)

★ 1 x 2-way Hat (+ Push)

★ 3 x Momentary buttons

★ 1 x Brake lever (VPC Contactless Sensor) + Momentary button

★ 1 x Scroll Encoder (+ Dual Push)

★ Lockable Twist Axis (VPC Contactless Sensor)

★ Adjustable Hand Rest

★ Metal Flip Trigger and Brake Lever

★ Programmable RGB Lighting

VPC WarBRD-D Base

★ AviaSim [Soft Center] * – Non-linear response, soft tactile center

– Non-linear response, soft tactile center ★ AviaSim [No Center] – Non-linear response, no tactile center

– Non-linear response, no tactile center ★ CosmoSim [Soft Center] – Linear response, soft tactile center

– Linear response, soft tactile center ★ CosmoSim [No Center] – Linear response, no tactile center

Federn:

★ Standard*

★ Heavy

★ Extra Heavy

Kleine Spoilerwarnung:

Wenn der Adventskalender ein Konzert wäre, gäbe es bestimmt noch eine Zugabe 😉

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.01.2024 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024, 23:59 Uhr