Adventskalender 2023 – Tag 14

Die Halbzeit unseres großen Adventskalenders ist zwar schon überschritten, aber ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Zusammen mit Native Tattoo Studio verlosen wir dieses Jahr etwas völlig Neues bei Game2Gether. Und zwar ein Gaming Tattoo – Gutschein im Wert von 200 €

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „Native Tattoo Studio“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Daniel Raus ist schon sehr lange bekannt in der Tattoo Szene und hat sich schon in der Haut von tausenden Kunden verewigt. In seinem Tattoo Studio in Bad Wildbad empfängt er täglich wiederkehrende und neue Kunden. Sein Handwerk basiert auf über 10 Jahren Erfahrung. Seit 2017 ist Daniel Raus selbstständig und führt sein eigenes Tattoo Studio, während er anderen Newcomern in der Szene wertvolle Tipps für den Einstieg gibt und sogar ausbildet.

Im Zuge des Game2Gether Adventskalenders, verlosen wir im Wert von 200 € einen Gutschein, welcher ausreicht ein Tattoo in Größe einer Handfläche (ca. 5-6″) zu realisieren. Natürlich kommt es auch immer auf die Komplexität eines Tattoos an. Daher kann es je nach Motiv auch sein, dass ein Aufpreis gezahlt werden muss. Selbstverständlich wird der Gewinner bzw. die Gewinnerin von Daniel umfangreich beraten und weiß vorab über die Aufwände und Kosten Bescheid.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 07.01.2024 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024, 23:59 Uhr