Wonder Woman 4 – Vier gegen Dr. Psycho – Comic Review

Die Abenteuer von Wonder Woman schreiten voran und wir sind nun bei Band 4 angekommen. In Vier gegen Dr. Psycho startet eine neue Storyline rund um Diana, Steve, Etta und Siegfried.

Allgemeines:

„Wonder Woman muss es mit einer neuen Schurkengruppe aufnehmen: Villainy Inc, angeführt von ihrem Erzfeind Dr. Psycho! Doch auch Diana ist nicht alleine. Der Elitesoldat Steve Trevor und der Held Siegfried stehen der Amazone zur Seite. Außerdem reist Diana in den wilden brasilianischen Regenwald, und sie erlebt mit Batman und Superman ein Weltraum-Abenteuer …

Die Jagd auf Artemis und das neue Team von Dr. Psycho!

Die Fortsetzung von WONDER WOMAN: KAMPF DER AMAZONEN und …

Der Start einer neuen Storyline mit Diana, Steve, Etta und Siegfried!“

Inhaltsangabe zu Wonder Woman 4 – Vier gegen Dr. Psycho (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Wonder Woman Storyline Wonder Woman (2021) Storys Wonder Woman 787-793 zentrale Charaktere Wonder Woman Zeichner Eduardo Pansica, Emanuela Lupacchino Autor Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Vita Ayala Seitenanzahl 180 Preis 22,00 € Veröffentlichung 11.04.2023

Der Band besteht aus sieben einzelnen Storys, die Titel lauten:

Die Niedertracht unserer Ängste – Kapitel 1

Die Niedertracht unserer Ängste – Kapitel 2

Die Niedertracht unserer Ängste – Kapitel 3

Die Niedertracht unserer Ängste – Finale

Verwildert – Kapitel 1

Verwildert – Kapitel 2

In unserer Mitte

Wie wir es aus diversen anderen Sammelausgaben kennen, werden auch hier die Teilgeschichten, die im Original einzelne Ausgaben bildeten, durch eine Cover-Grafik voneinander getrennt. Den Abschluss bilden dann noch einige Variant Cover.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Diana, die Prinzessin von Themyscira, fand im letzten Band in die Welt der Lebenden zurück und musste sich erstmal neu orientieren. Doch plötzlich wurde sie von bösen Kopien angegriffen und auch Dr Ciszko sitzt ihr wieder im Nacken und möchte sie töten. Aber schließlich konnte sie das Abenteuer dann doch für sich entscheiden. Doch Dr. Ciszko rief die neue Schurken-Gruppierung Villainy Incorporated ins Leben.

Die Niedertracht unserer Ängste – Kapitel 1:

Nach den tragischen Ereignissen auf Themyscira kehrt Diana in die Welt der Sterblichen und zu ihren Freunden zurück. Siegfried hat sich in der Zwischenzeit etwas eingelebt und gemeinsam mit Steve und Etta ist ein neues Checkmate-Büro entstanden. Währenddessen treibt Dr. Ciszko weiter sein Unwesen und baut seine Organisation weiter aus. Doch wie will er seine Pläne in die Tat umsetzen?

Die Niedertracht unserer Ängste – Kapitel 2:

Dr. Cizko treibt weiter seine Spiele und bewirbt in seinen TV-Shows eine ominöse X-Tra Milk. Plötzlich stehen Fans der Milch vor der Halle der Gerechtigkeit und demonstrieren gegen Wonder Woman. Was hat Dr. Cizko hier geplant? Und warum zündet er mitten in der Demonstration plötzlich eine Autobombe?

Die Niedertracht unserer Ängste – Kapitel 3:

Plötzlich taucht ein riesiger Dr. Cizko auf, doch er ist mehr Schein als Sein, denn Dolos, der Herzog der Täuschung, ist zurück. Doch während Diana versucht ihn aufzuhalten, werden Steve und Siegfried von den X-Tra-Milk-Anhängern angegriffen. Dieses Durcheinander nutzt schließlich Dr. Poison, um zuzuschlagen. Währenddessen bekommt auch noch Etta Besuch von Professor Calculus. Diana und ihre Freunde sind an vielen Fronten gleichzeitig gebunden und es bleibt die Frage offen, wie sie hier wieder herausfinden.

Die Niedertracht unserer Ängste – Finale:

Wie sich zeigt, hatte Etta im Hintergrund einen Plan vorbereitet, doch kann sie diesen auch erfolgreich umsetzen? Es ist Zeit für den finalen Showdown, der die Zukunft der Villainy Incorporated entscheiden wird. Wie es sich für einen guten Comic gehört, wird nach dem Abschluss eines Teils der Geschichte direkt das nächste Ereignis angeteasert…

Verwildert – Kapitel 1:

Diana folgt den Visionen einer ihrer Amazonen-Schwestern. Ihr Weg führt sie in den Dschungel von Brasilien, in ein Gebiet, das bislang nur die dort lebenden Amazonen betreten haben. Hier scheinen seltsame Dinge abzulaufen. Eine mysteriöse Organisation lässt Blüten sammeln und verarbeitet diese zu einer unbekannten Substand weiter…

Verwildert – Kapitel 2:

In den Gebäuden der mysteriösen Firma stößt Diana auf Käfige voller Tiere und findet ach eine alte Bekannt wieder. Cheetah, halb Frau, halb Gepardin, wird hier gefangen gehalten, natürlich befreit Diana sie sofort. Unterdessen kommt Etta der X-Tra-Milk weiter auf die Schliche, den die unbekannte Zutat in der Milch scheint ein extrat der Teufelsblüten aud dem Dschungel zu sein…

In unserer Mitte:

Das letzte Kapitel steht, erzählt eine in sich abgeschlossene Nebengeschichte. Diana trifft sich mit Superman im All und gemeinsam gehen sie einem eigenartigen Notsignal vom Wachturm, der alten Justice-League-Basis nach. Auch Batman stößt dort zu ihnen und gemeinsam finden sie die Quelle des Notsignals…

Charaktere, Erzähler und Stil:

Im Mittelpunkt steht natürlich Diana, alias Wonder Woman. Die wichtigsten Nebencharaktere sind Siegfried, Steve und Etta, mit denen sie die meisten Abenteuer dieser Ausgabe bestreitet. In der letzten Story wird Diana allerdings von Superman und Batman unterstützt. Auf gegnerischer Seite steht in den ersten vier Storys ganz klar Dr. Cizko im Mittelpunkt

In diesem Comic gibt es keine Erzählerperspektive, man findet nur räumliche und zeitliche Einordnungen. Beim Zeichenstil stechen die fünfte und sechste Story stark heraus, man erkennt sofort, dass hier andere Zeichner am Werk waren.

Fazit:

Wonder Woman Band 4 knüpft sehr gut an die vorherige Ausgabe an und bringt die Storyline um Dr. Cizko zu einem schnellen Ende. Gewissermaßen schließt sich diese Storyline viel zu schnell ab und endet quasi bevor sie angefangen hat. Auf zukünftige Ereignisse gibt es nur leichte Hinweise.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte von Wonder Woman weiterentwickeln wird.

