Deadpool – Band 2 – Comic Review

Der Söldner mit der großen Klappe ist zurück und setzt das Abenteuer mit Deadpool Band 2 fort. In unserer Review-Reihe folgen wir dem besonders charmanten Helden auf seine neuen Abenteuer.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Die Uhr läuft ab. Deadpool und Lady Deathstrike bleibt kaum noch Zeit, um Spider-Mans Erzfeind Doc Ock zu eliminieren. Aber eine Injektion der Öko-Terroristin Harrower liegt Wade schwer im Magen und bahnt sich den Weg durch seine Eingeweide. Verpasst er die Chance, den elitärsten Killern der Welt anzugehören?

Carnage lebt!“

Inhaltsangabe zu Deadpool 2 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke Deadpool Storyline Deadpool Heftserie Storys Deadpool (2022) 2-3 Zeichner Martin Coccolo Autor Alyssa Wong Seitenanzahl 60 Preis 6,99 € Veröffentlichung 24.10.2023

Deadpool 1 besteht aus einer neuen Story, die der frischen Deadpool-Heftserie entstammt. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der letzten Ausgabe hat Deadpool versucht, Mitglied in einer exklusiven Vereinigung von Auftragskillern zu werden, die unter dem Namen Atelier bekannt ist. Für diese sollte er binnen 48 Stunden Otto Octavius ausschalten, der Schurke, dem es als Erstes gelang Spider-Man zu besiegen. Doch dabei geriet Wade in die Fänge von Harrower, die biologische organismen nach ihren Wünschen formen kann. Sie verpasste ihm den Carnage-Parasisten…

Die Story setzt dort an, wo die vorherige Ausgabe endete. Deadpool ist weiter mit dem Carnage-Parasiten infiziert und will die Aufgabe Doc Ock zu töten abschließen. Doch beim Kampf gegen ihn macht ihm der Parasit durchaus zu schaffen und zu allem Überfluss kommt auch noch Harrower dazu, die ihr Experiment beobachten will. Als wäre das nicht genug, taucht auch noch Lady Deathstrike auf, die eigentlich Wades Partnerin bei der Aufnahmeprüfung fürs Atelier sein sollte… Stark durch den Parasiten geschwächt rettet sich Wade schließlich zu Valentine, die er insgeheim anhimmelt. Kann sie ihm helfen gegen den Parasiten zu bestehen?

Charaktere und Erzähler:

Der zentrale Charakter dieses Comics ist natürlich weiterhin Deadpool, der von Valentine unterstützt wird. Auf gegnerischer Seite steht auch hier wieder Harriet Bromes im Mittelpunkt, allerdings diesmal gemeinsam mit Otto Octavius.

Stellenweise erzählen die Gedanken von Deadpool mit seinem unverkennbaren Humor die Geschichte, es gibt aber auch ein paar räumliche und zeitliche Einordnungen. Deadpools Sprechblasen heben sich durch eine gelbe Farbgebung immer von denen der anderen Charaktere ab.

Fazit:

In Deadpool – Band 2 wird die neue Story um den Söldner mit der großen Klappe mit dem bekannten Humor weiter geführt. Zudem ist die Story actiongeladen und weiß auch die ein oder andere überraschende Wendung zu bieten. Am Ende findet sich auch hier wieder ein spannender Cliffhanger.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer des Söldners mit der großen Klappe weiter entwickeln werden.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

