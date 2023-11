Blizzcon 2023 – WoW – The War Within Ankündigung

Nachdem die Blizzard-eigene Hausmesse zuletzt entweder nur virtuell statt fand, oder sogar ganz ausfiel, wurde am heutigen Abend endlich wieder ein echtes Blizzcon-Event in Anaheim veranstaltet. Neben Neuigkeiten zu Overwatch, Diablo und dem Microsoft-Activision-Deal, haben Fans natürlich vor allem auf Informationen zum neuen WoW-Addon gewartet. Jenes wird den Namen The War Within tragen, doch das ist noch nicht alles!

Gegen 20:40 wurde vom zurück gekehrten Chris Metzen die Katze aus dem Sack gelassen: Blizzard kündigt nicht eine neue Erweiterung, sondern gleich drei an! Diese Erweiterungen sollen über einen längeren Handlungsbogen, der Worldsoul Saga, direkt miteinander verknüpft sein und werden wie folgt heißen:

– Erweiterung 1: The War Within

– Erweiterung 2: Midnight

– Erweiterung 3: The Last Titan

Natürlich hat Blizzard dazu auch einen frischen Rendertrailer veröffentlich, der Anduin und Thrall zeigt, die mit sich selbst und den Herausforderungen der Zukunft ringen, während Sie besorgt auf die Weltenwunde schauen.

WoW - The War Within 1 of 4

The War Within

Die erste neue Erweiterung wird den Spieler in den bisher unerforschten Kern von Azeroth führen, um sich dort dem Volk der Neruber und deren Oberbösewicht Xalátath entgegen zu stellen.

Neben den schicken neuen Gebieten Azj-Kahet, Isle of Dorn, The Ringing Deeps und Hallowfall, wird es außerdem auch neue verbündete Völker, darunter eine neue irdene Zwergenrasse geben.

Außerdem werden wohl die Dynamischen Flugeigenschaften aus Dragonflight in das neue Addon für alle Mounts übernommen.

The War Within - Ingame 1 of 6

Wenig überraschend gibt es bisher noch wenig Informationen zu den späteren Erweiterungen. Lediglich, dass Midnight uns in die alte Welt nach Quel Thalas zurück führen wird und The Last Titan uns erneut nach Northrend bringt, wo wir mit der Rückkehr der Titanen und einem großem Storytwist rechnen sollten.

Sobald es hier weitere Details gibt, könnt Ihr diese bei uns finden.