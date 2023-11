A.X.E. – Tag der Entscheidung Sonderband – Comic Review

Im Marvel-Crossover A.X.E. – Tag der Entscheidung treffen die unsterblichen Eternals, die nunmehr ebenfalls unsterblichen X-Men und die Avengers aufeinander. Der Sonderband trägt den Untertitel „Tod allen Mutanten“.

Allgemeines:

„Druig von den Eternals hat den X-Men den Krieg erklärt! Während seine Truppen Krakoa verwüsten, erweckten die Avengers und ihre Verbündeten einen alten Gott. Der will nun aber über die Bewohner der Erde richten. Als Iron Man, Jean Grey, Wolverine, Loki und andere den Riesen aufhalten wollen, werden sie geprüft.

Mit einer Geschichte über Loki und den neuen Iron Fist!“

Inhaltsangabe zu A.X.E. – Tag der Entscheidung Sonderband (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Avengers, X-Men Storyline A.X.E. – Tag der Entscheidung Storys A.X.E.: Avengers 1, A.X.E.: Death to the Mutants 1-3, Eternals 1, Iron Fist 1, Starfox 1, X-Men 1 zentrale Charaktere Iron Man, Jean Grey, Loki, Wolverine Zeichner Federico Vicentini, Francesco Mobili, Guiu Vilanova Autor Alyssa Wong, Kieron Gillen Seitenanzahl 204 Preis 25,00 € Veröffentlichung 16.05.2023

A.X.E. – Tag der Entscheidung Sonderband umfasst insgesamt acht Storys aus unterschiedlichen Originalausgaben, aufgeteilt in dementsprechend acht Kapiteln. Zu Beginn finden wir eine kurze Einleitung, die uns bei der Einordnung in die aktuelle Storyline hilft. Die einzelnen Geschichten werden durch Originalcover eingeleitet. Am Ende des Comic-Bandes findet man noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Die Titel der einzelnen Storys lauten:

Der Knalleffekt Zynismus und Bitterkeit Wie fühlst du dich? Späte Versöhnung Einmal Phoenix, immer Phoenix Die unbequeme Wahrheit Im Zeichen des Drachen Fester Glaube

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Die Ereignisse überschlagen sich weiter. Zunächst haben die Eternals unter Druig die Mutanten als extreme Abweichung identifiziert, da sie es nun auch geschafft haben den Tod zu überlisten. So begannen sie mit einer Reihe von Großangriffen auf Krakoa. Da jedoch nicht alle Eternals Druig folgen, half ihnen Ikaris dabei einen Teil des Angriffs zu stoppen. Die Priesterinnen Ajak und Makkari erweckten zusammen mit dem entführten Mr. Sinister und Tony Stark den Celestial, der den Avengers Mountain bildete, wieder zum Leben. Jedoch führte dies nicht zum gewünschten Ergebnis und nun bleiben Menschen und Mutanten nur noch 24 Stunden bis über sie gerichtet wird.

Der Knalleffekt:

Nicht alle Eternals stehen hinter den Plänen von Druig, die X-Men zu vernichten. So hat sich um Ikaris und Sersi eine Widerstandsgruppe gebildet. Gemeinsam mit Ajak arbeiten sie an einem Plan, die Überreste des Celestials zu nutzen, um einen neuen Gott zu schaffen. Können sie diesen Plan wirklich in die Tat umsetzen?

Zynismus und Bitterkeit:

Progenitor ist dabei Menschen, Eternals und Deviants zu beurteilen. Währenddessen haben die Mutanten einen Plan gefasst ihn aufzuhalten, doch dazu benötigen sie die Hilfe der Deviants. Doch auch die abtrünnigen Eternals haben einen neuen Plan. Überraschenderweise zeigt ein Eternal des Ark neben ihrer blutrünstigen auch eine poetische Seite…

Wie fühlst du dich?

Progenitor widersteht allen bisherigen Versuchen, ihn aufzuhalten. Da ihm das Ark nicht mehr zur Verfügung steht, um die Welt zu vernichten, fasst er einen anderen Plan. Schließlich ist die Erde eine Maschine und verfügt über eine Selbstzerstörung. Daher versucht er Zugriff auf diese zu erhalten, um so sein Urteil zu vollstrecken.

Späte Versöhnung:

Avengers, Mutanten und Eternals haben ein Team gebildet, um Progenitor von innen heraus zu vernichten. Angeführt werden sie dabei von Iron Man und Jean Grey, die alle vor den mentalen Auswirkungen des Celestials schützt. Werden sie ihre Mission erfolgreich abschließen können?

Einmal Phoenix, immer Phoenix:

Nachdem Progenitor in der letzten Story Iron Man geprüft hat, nimmt er nun Jean Grey in den Fokus. Dabei konfrontiert er sie insbesondere mit ihrer Vergangenheit als Dark Phoenix. Man merkt, wie sehr Jean das auch heute noch zu schaffen macht…

Die unbequeme Wahrheit:

Progenitor prüft nicht nur die Menschen und die Mutanten, auch die Eternals müssen seine Prüfung über sich ergehen lassen. Jetzt nimmt er die Priesterin Ajak unter die Lupe. In ihrem langen Leben ist sie schon viele Tode gestorben und konfrontiert er sie mit jedem einzelnen Opfer ihrer Wiederbelebungen…

Im Zeichen des Drachen:

Die Prüfungen gehen weiter, dieses Mal sind Iron Fist und Loki an der Reihe. Vor allem bei Loki ist man sich eigentlich sehr sicher, dass er seine Prüfung nicht bestehen wird, bei all den Verbrechen und Betrügereien, die er ausgeheckt hat. Wie werden die beiden sich wirklich schlagen?

Fester Glaube:

Eros ist genau wie Thanos das Kind zweier Eternals und wurde im Rahmen eines Experimentes gezeugt. Im Vergleich zu seinem mörderischen Bruder ist er ein Abenteurer mit einer großen Klappe, aber einem guten Herz und war schon als Starfox Teil der Avengers. Im Chaos des Kampfes gegen Progenitor ist es ihm gelungen, den Thron des Prime Eternal von Druig zu übernehmen. Mit diesen Möglichkeiten schmiedet er einen Plan, um die überlebenden Menschen vor den Angriffen Progenitors zu schützen…

Charaktere, Stil und Erzähler:

Da wir hier viele verschiedene Storys vorfinden, die nur zum Teil direkt aufeinander aufbauen, finden wir hier auch unterschiedliche zentrale Charaktere. Besonders wichtig, ist das Team aus Eternals, dass in Progenitor eindringt.

Auch am Zeichenstil erkennt man, dass dieser Sonderband Geschichten aus verschiedenen Comic-Serien vereint, denn im Zeichenstil zeigen sich teils deutliche Unterschiede.

Wie wir es aus den Eternals-Comics bereits kennen, übernimmt die Maschine wieder die Aufgabe des Erzählers in den ersten vier Storys. Dies erkennt man wieder an der charakteristischen schwarzen, viereckigen Sprechblase mit blauer Schrift. In der letzten Story hingegen dienen die Gedanken von Starfox als Erzähler.

Fazit:

Dem Sonderband zu A.X.E. – Tag der Entscheidung gelingt es sehr gut einige offene Enden der eigentlichen Comics zu verknüpfen und so einige Brüche in der Storyline aufzufüllen. Besonders die separaten Storys zu einigen Urteilen sind eine willkommene Ergänzung zur A.X.E.-Storyline. Damit man die Geschichten sinnvoll einordnen kann, sollte man A.X.E. bis zur vierten Ausgabe gelesen haben, bevor man sich den Sonderband vornimmt.

