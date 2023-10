Seit gefühlt einer Ewigkeit zieht sich der Prozess nun schon hin. Doch gestern verkündete Microsoft nach langem Tauziehen schließlich die Übernahme von Activision Blizzard und damit auch die Aufnahme vieler großer Spiele-Titel in den Katalog des Unternehmens.

Seit gestern ist es nun offiziell. Microsoft kauft Publisher Activision Blizzard für $68,7 Milliarden (ca. €65,15 Milliarden). Unter anderem verkündete Microsoft Gaming CEO Phil Spencer höchst persönlich kurz nach 15:00 Uhr deutscher Zeit die Übernahme. Die letzte Hürde war genommen, nachdem die britische Competition and Markets Authority am Morgen auf X (ehem. Twitter) ihre Zustimmung mitgeteilt hatte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Schon in den letzten Tagen war dieser finale Schritt in dem beinahe zwei Jahre andauernden Prozess vermutet worden. Dabei sah es nicht immer gut für die Pläne von Microsoft aus. Lange hatten sich Marktaufsichtsbehörden gegen die Übernahme gestellt, weil sie eine zukünftige Vormachtstellung von Microsoft im Gaming-Sektor befürchteten. Nachdem Microsoft jedoch mitteilte, die Streamingrechte an allen Activision-Blizzard-Titeln für die nächsten 15 Jahre an Ubisoft zu verkaufen, stimmte die CMA als letzte Behörde der Übernahme schließlich zu.

Geschichte der Übernahme

Seit der Ankündigung der geplanten Übernahme im Januar 2021 ist also einige Zeit vergangen. Wir haben für Euch hier noch einmal die wichtigsten Meilensteine in diesem Prozess zusammengefasst:

18.01.2022 – Microsoft verkündet die Absicht, Activision Blizzard mit allen zugehörigen Unternehmensteilen zu kaufen: Activision Publishing, Blizzard Entertainment, King, Major League Gaming und Activision Blizzard Studios.

– Microsoft verkündet die Absicht, Activision Blizzard mit allen zugehörigen Unternehmensteilen zu kaufen: Activision Publishing, Blizzard Entertainment, King, Major League Gaming und Activision Blizzard Studios. 28.04.2022 – Die Aktionäre von Activision Blizzard stimmen der Übernahme beinahe einstimmig zu.

– Die Aktionäre von Activision Blizzard stimmen der Übernahme beinahe einstimmig zu. 08.12.2022 – Die amerikanische Behörde FTC kündigt an, die Übernahme blockieren zu wollen. Sie befürchtet ein Monopol von Microsoft in einigen Bereichen der Games-Industrie wie dem Cloud Gaming.

– Die amerikanische Behörde FTC kündigt an, die Übernahme blockieren zu wollen. Sie befürchtet ein Monopol von Microsoft in einigen Bereichen der Games-Industrie wie dem Cloud Gaming. 26.04.2023 – Die britische Aufsichtsbehörde CMA stimmt offiziell gegen die Übernahme. Auch sie befürchten aufgrund der Konsolidierung des Games-Marktes Nachteile für die Konsumenten.

– Die britische Aufsichtsbehörde CMA stimmt offiziell gegen die Übernahme. Auch sie befürchten aufgrund der Konsolidierung des Games-Marktes Nachteile für die Konsumenten. 12.07.2023 – Die FTC reicht einen offiziellen Antrag auf Ablehnung der Übernahme ein.

– Die FTC reicht einen offiziellen Antrag auf Ablehnung der Übernahme ein. 11.07.2023 – Ein amerikanisches Gericht lehnt den Antrag des FTC ab.

– Ein amerikanisches Gericht lehnt den Antrag des FTC ab. 15.05.2023 – Die Europäische Union stimmt der Übernahme zu.

– Die Europäische Union stimmt der Übernahme zu. 20.07.2023 – Die FTC zieht ihren Antrag gegen die Übernahme offiziell zurück. Behält sich aber vor, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gegen die Übernahme vorzugehen. Dazu bleibt der FTC noch bis zum 18.10.2023 Zeit.

– Die FTC zieht ihren Antrag gegen die Übernahme offiziell zurück. Behält sich aber vor, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gegen die Übernahme vorzugehen. Dazu bleibt der FTC noch bis zum 18.10.2023 Zeit. 22.08.2023 – Um die CMA umzustimmen, verkündet Microsoft, die Streaming-Rechte an allen Activision-Blizzard-Spielen im Falle der Übernahme für 15 Jahre an Ubisoft zu verkaufen.

– Um die CMA umzustimmen, verkündet Microsoft, die Streaming-Rechte an allen Activision-Blizzard-Spielen im Falle der Übernahme für 15 Jahre an Ubisoft zu verkaufen. 13.10.2023 – Die CMA stimmt als letzte Aufsichtsbehörde der Übernahme zu.

Alle neuen Spiele im Microsoft-Katalog

Doch was bedeutet das nun für Euch als Gamer? Unmittelbar ändert sich erst mal nichts. Folgende Spiele und Franchises gehören aber von nun an zu Microsoft:

Activision Blizzard

Call of Duty

Diablo

Hearthstone

Overwatch

Warcraft

World of Warcraft

3D Ultra Pinball

Call to Power

Crash Bandicoot

Dark Reign

Extreme PaintBrawl

Front Page Sports Baseball

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Heavy Gear

Heretic

Heroes of the Storm

Hexen

Interstate ‘76

King’s Quest

Laura Bow Mystery Series

Lost Vikings, The

Matt Hoffman’s Pro BMX

Phantasmagoria

Pitfall

Police Quest

Prototype

Quest for Glory

SWAT

Singularity

Skylanders

Soldier of Fortune

Space Quest

Spyro

StarCraft

Tenchu

Tony Hawk’s Pro Skater

True Crime

Ultimate Soccer Manager

Zork

King

AlphaBetty Saga

Blossom Blast Saga

Bubble Saga

Bubble Witch Saga

Candy Crush Saga

Diamond Digger Saga

Farm Heroes Saga

Hoop de Loop Saga

Papa Pear Saga

Paradise Bay

Pepper Panic Saga

Pet Rescue Saga

Pyramid Solitaire Saga

Rebel Riders

Scrubby Dubby Saga

Shuffle Cats

Welche Spiele landen im Xbox Game Pass?

Die große Frage, die sich vielen momentan stellt: Welche Spiele landen im Xbox Game Pass? Das steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau fest. Activision Blizzard hatte sich aber schon am 09.10.2023 über X zu diesem Thema geäußert. Demnach ist zumindest dieses Jahr noch nicht mit Blockbustern wie Call of Duty oder Diablo 4 zu rechnen. Allerdings wir daran gearbeitet und 2024 als potenzieller Zeitpunkt genannt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Ob sich diese Aussage auf alle Spiele bezieht, ist nicht klar. So wäre es durchaus denkbar, dass andere Titel und Franchises von Activision Blizzard nach der Übernahme durch Microsoft schon früher im Xbox Game Pass spielbar sind.