Smartere NPCs & immersive Erlebnisse: So werden KI & VR das Gaming aufs nächste Level heben

Längst sind es nicht mehr nur „Nerds“, die Computerspiele als Hobby auserkoren haben. In allen Altersgruppen wird gespielt, teils am Smartphone, teils an PC oder Konsole. Die Spielkategorien sind dabei so vielfältig wie nie. Gelegenheitsspieler finden in den App-Stores von Android und Apple die Möglichkeit, ihr Smartphone mit mobilen Games aufzupeppen.

Glücksspieler dürfen seit 2021 offiziell online zocken und können bei seriösen Anbietern wie Happybet Slots Erfahrungen sammeln, um einen gelungenen Einstieg zu finden. Für alle E-Sportler und High-End-Gamer liefern Publisher jedes Jahr neue Highlight-Titel, die für Konsole und Computer zur Verfügung stehen.

Wer nun allerdings glaubt, dass die Grenzen der Vielfalt bereits erreicht sind, unterliegt einem Irrtum. Durch die beiden Technologien VR und KI wird es einen deutlichen Wandel auf dem Markt der Games geben. Realismus ist eines der Themen, das in Spielen eine wichtige Rolle spielt. Genau hier dürfte es viele positive Neuerungen geben.

Die Reise in interaktive Welten – der Spieler sitzt nicht mehr nur „davor“

Ob mit der Playstation, Xbox oder am PC – wer ohne VR-Brille spielt, sieht die Spielewelt lediglich auf dem Bildschirm vor sich. Virtual Reality ist keine neue Erfindung, war aber aufgrund der hohen Kosten und den wenig verfügbaren Spielen immer ein Randprodukt geblieben.

Es ist davon auszugehen, dass spätestens durch die Entwicklung von KI im Spiel auch hier ein neuer Hype entstehen wird. VR-Spiele bieten dem Zocker die Möglichkeit, in eine interaktive Umgebung einzutauchen und das Spiel im 360 ° Grad Modus wahrzunehmen. Künstliche Intelligenz könnte dazu beitragen, dass Bewegungscontroller bald überflüssig sind.

So kann die KI Gesten und Bewegungen eines Spielers mithilfe von Sensoren erfassen und ins Spiel übertragen. Dadurch gelingt eine noch natürlichere und präzisere Steuerung, die den Spielspaß erhöht. Nicht nur Spiele lassen sich durch diese Technologien auf ein ganz neues Level heben. Auch interaktives und spielerisches Lernen wird dadurch ermöglicht.

Sportler können mithilfe von VR und KI am Computer trainieren und in authentische Übungssituationen abtauchen. Führerscheinneulinge haben die Chance, mit der richtigen Technik Zuhause für die praktische Prüfung zu lernen. Solche Arten der Simulation sind als eine Art Symbiose zwischen Gaming und E-Learning zu verstehen, ermöglicht wird das durch Technik.

Wenn NPCs zu echten Gegnern werden – die Revolution für Singleplayer

Der sogenannte NPC ist ein Non-Player-Charakter und wird vom Computer gesteuert. NPCs kommen in vielen Games zum Einsatz, sie tauchen als Gegner auf, aber auch um die Umgebung realistischer zu gestalten. Einer der bekanntesten und beliebtesten Titel der letzten Jahre ist GTA V und hier spielen NPCs eine wichtige Rolle.

Sie interagieren als Auftraggeber mit dem Spieler, sie sind Gegner und sie spazieren als Passanten über die Straßen. Dabei fällt auf, dass sich diese nicht realen Personen immer gleich verhalten. Erfahrene Spieler wissen genau, mit welcher Aktion sie eine Reaktion des NPCs hervorrufen.

Dieser Faktor sorgt dafür, dass das Spiel schnell langweilig und für Profis keine Herausforderung mehr ist. Versteckt sich der Gegner beispielsweise immer hinter der gleichen Kiste, ist es keine Schwierigkeit, ihn beim nächsten Raubüberfall zu schnappen und zu überwältigen.

Durch künstliche Intelligenz wird der NPC in der Zukunft eine sehr viel bedeutendere Rolle spielen und stärker wie ein echter Mensch agieren. Er ist in der Lage, dazuzulernen und sich an die Verhaltensweise des Spielers anzupassen. Ein KI-gesteuerter NPC versteckt sich nicht zum dritten Mal hinter der gleichen Kiste, wenn er merkt, dass er an diesem Ort nicht überlebt.

Er lernt aus seinen Fehlern und sucht sich ein neues Versteck, was eine größere Herausforderung für den Spieler bietet. NPCs werden auf diese Weise zu ernsten Gegnern, denn sie sind nicht mehr so leicht einschätzbar. Ob bei Shootern, beim Autorennen oder bei PVP-Games – wenn sich der NPC nicht entwickelt, hat der Spieler nach kürzester Zeit keine Herausforderung mehr.

Indem KI dafür sorgt, dass sich nicht-reale Figuren an den Kenntnisstand des Spielers anpassen, bleibt das Herausforderungslevel hoch. In Kombination mit einer VR-Welt entsteht so ein Spielerlebnis, das authentisch und herausfordernd bleibt, auch über einen langen Zeitraum.

Mitwachsende Schwierigkeitslevel – angepasst auf jeden einzelnen Spieler

Über 53 % der Deutschen spielen Computerspiele, Tendenz steigend. Die Erfahrungsgrade einzelner Spieler weichen dabei deutlich voneinander ab. Während eSportler und Profi-Zocker beinahe jedes Spiel im Schlaf beherrschen, scheitern Anfänger oft schon an der ersten Herausforderung. Es gehörte beim Spielekauf zum Standard zu hinterfragen, für welche Zielgruppe das Game gemacht ist.

Neulinge haben bei Titeln wie CS:GO, Rocket-League, Fortnite und Co. einen sehr schweren Stand, wenn sie gegen Profis antreten müssen. KI-Systeme können in Zukunft dazu beitragen, dass das Spiel mit dem Zocker wächst. So ist es möglich, dass Gruppierungen mit Gegnern nach dem Fähigkeitsgrad erfolgen.

Die KI erkennt, welchen Stand ein Spieler hat und setzt ihn automatisch mit jenen zusammen, die auf dem gleichen Level sind. Je nach Trainingslevel der künstlichen Intelligenz wird es so auch möglich sein, den typischen „Smurf“ im Spiel zu detektieren und ihn unabhängig seines Rankings in die richtige Gruppe zu stecken.

Wird gegen NPCs und Bots gespielt, lassen sich die Herausforderungen ebenfalls optimal anpassen. Der NPC lernt nicht nur die Verhaltensweisen des menschlichen Spielers kennen, er kann auch seinen eigenen Schwierigkeitsgrad anpassen. Spielt er gegen einen Anfänger, leistet er sich Patzer und simuliert einen echten Spieler mit gleichem Wissensniveau.

Tritt der KI-NPC jedoch gegen einen Profi oder einen eSportler an, zeigt er seine Skills und bleibt dabei aber auf realistischem Niveau. Das mitwachsende Schwierigkeitslevel von Spielen trägt dazu bei, dass sich Zocker länger mit dem gleichen Titel beschäftigen können, da immer noch Herausforderungen warten.

Fazit: KI und VR werden die Videospielindustrie noch einmal aufmischen

Der Sprung zu den Next-Gen-Konsolen und zu immer besseren Grafikkarten war für sich genommen bereits ein Highlight der Gaming-Industrie. Immer realere Grafiken, größere Spielwelten und stundenlanges Vergnügen begeisterte die Zockerwelt. VR und KI werden die Möglichkeiten noch einmal steigern und Computerspiele auf ein Level heben, dass sich viele Gamer heute noch nicht vorstellen können.

Die Idee eines immersiven Metaverses mit intelligenten NPCs ist nun keine Fiktion mehr, sondern ein zu erwartender Standard. Das fordert Mut und Innovation, denn nur wenn die Publisher auf die neuesten Technologien setzen, wird das Ergebnis tatsächlich überwältigend.