Physische Version von „Have a Nice Death“ angekündigt

Im Frühjahr diesen Jahres durften wir Euch in die Untiefen der Hölle geleiten. In unserem Test schnitt das Action-Adventure „Have a Nice Death“ berechtigt richtig gut ab. Ebenfalls konnte der stressige Alltag des Höllenfürsten auch die Gamergemeinde begeistern. Für alle, die das geniale Spiel bisher verpasst haben und insbesondere die Sammler unter Euch dürfen sich nun freuen. Via X (ehemals Twitter) kündigte Publisher Gearbox Publishing nun die Physische Version von „Have a Nice Death“ an.

🪦 Death is knocking at your door!

Pix’n Love, Magic Design Studios and Gearbox are pleased to announce the imminent arrival of the ghoulishly delightful roguelike HAVE A NICE DEATH in physical edition on #NintendoSwitch 💀

👉 More info (and surprises!) coming soon. Stay tuned! pic.twitter.com/bPrFAc942y

— Pix’n Love Games (@pixnlove_games) October 11, 2023