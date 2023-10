Praxistipp: die Nintendo Switch startet nicht – Was ist zu tun?

Hilfe! Meine Nintendo Switch startet nicht! Keine Sorge, wirklich kaputt ist vermutlich erst einmal gar nichts. Wahrscheinlicher ist eher, dass Ihr Eure Nintendo Switch vollständig entladen oder schon seit geraumer Zeit nicht mehr bespielt habt. Dann kann unser Praxistipp Euch und Eurer Switch wieder auf die Sprünge helfen. Wir zeigen Euch, wie Ihr wieder Leben in die Hybrid-Konsole bekommen könnt.

Die vollständige Entladung des Akkus legt das komplette System lahm. Daher müsst Ihr im ersten Schritt die Konsole an den Strom bringen. Entweder Ihr nutzt hierzu die Docking-Station oder das Ladekabel, also das Stromkabel ohne Docking-Station. So könnt Ihr auch ausschließen, dass eventuell ein Schaden der Docking-Station vorliegt. Sofern Ihr nicht das Original-Ladekabel benutzt, solltet Ihr auch einen Schaden des Ladekabels in Betracht ziehen.

Im nächsten Schritt müsst Ihr allerdings etwas Geduld beweisen, denn obwohl jetzt wieder Strom in das Gerät fließt, bleibt der Bildschirm immer noch schwarz. Am Besten ladet Ihr die Switch jetzt erst einmal wieder vollständig auf. Das dauert ca. 3 Stunden. Danach sollte sie sich eigentlich über den rechten Joy-Con mit Druck auf die Standby-Taste starten lassen.

Falls dies keine Wirkung zeigt, hat sich die Konsole komplett aufgehängt. Jetzt müsst Ihr ein Reset durchführen. Keine Sorge: Eure gespeicherten Daten gehen dabei nicht verloren.

Um den Reset durchzuführen müsst Ihr den Power-Button für ca. 15 Sekunden gedrückt halten und anschließend loslassen. Mit einem neuerlichen Druck auf den Power-Button sollte die Nintendo Switch jetzt wieder starten. Den Power-Button findet Ihr übrigens an der Oberkante des Bildschirm-Teils (neben dem Lautstärkeregler).

Ihr solltet, sofern Ihr längere Spielpausen einlegt, die Nintendo Switch immer über den Power-Button ausschalten und nicht in den Standby-Modus gehen. Dies gilt insbesondere, wenn Ihr die Switch nur unregelmäßig nutzt. Aber auch dann müsst Ihr der Konsole bei der Reaktivierung eine volle Stromladung gönnen.

Wenn die Switch trotz vollständiger Aufladung und einem Reset Euch immer noch den schwarzen Bildschirm zeigt, könnte auch der LCD-Bildschirm defekt sein. Dies wäre z. B. nach einem unbeabsichtigtem Sturz eine Möglichkeit. Um dies zu überprüfen empfiehlt es sich, die Konsole mittels Docking-Station und dem HDMI-Anschluss mit dem Fernseher zu verbinden. Jetzt solltet Ihr am TV-Gerät ein Bild, also den Startbildschirm, erhalten.

Hat dies alles nichts gebracht, könnt Ihr als letzte Maßnahme die Nintendo Switch, samt Docking-Station und Ladekabel, an den Nintendo Reparatur-Service senden. Folgt hierzu den Anweisungen auf der Webseite von Nintendo.

Diese Tipps sind für alle erschienenen Switch-Modelle anwendbar.

