[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Kinokarten zu Five Nights at Freddy’s

Zum Kinostart von Five Nights at Freddy’s habt ihr bei uns die Chance Kinokarten für die Horror-Game-Verfilmung zu gewinnen! Wir haben hier 3×2 Kinokarten zur Verlosung für Five Nights at Freddy’s zum Kinostart am 02.11.2023.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen müsst ihr das Gewinnspielformular weiter unten ausfüllen.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und gute Unterhaltung mit Five Nights at Freddy’s!

Überlebst du fünf Nächte in Freddy Fazbear’s Pizza? Aus dem schockierenden Horror-Game-Phänomen wird jetzt eine Horrorperle, die dem Publikum das Blut in den Adern gefrieren lässt: Blumhouse – die Produktionsfirma hinter M3gan, The Black Phone und Der Unsichtbare – bringt FIVE NIGHTS AT FREDDY’S auf die große Leinwand.

Der Film erzählt von Mike Schmidt, der bei Freddy Fazbear’s Pizza einen Posten als Wachmann antritt. Doch gleich im Verlauf der ersten Nacht muss er erkennen, dass die Nachtschicht in dem verlassenen Restaurant alles andere als ruhig werden wird.

Die Hauptrollen spielen Josh Hutcherson (Die Tribute von Panem), Elizabeth Lail (You: Du wirst mich lieben, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (We Have a Ghost, 9-1-1: Notruf L.A.) sowie Mary Stuart Masterson (Blindspot, Grüne Tomaten) und Matthew Lillard (Good Girls, Scream – Schrei!).

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.10.2023, 10:00 Uhr