Final Fantasy XIV – Fall Guys Kollaboration beginnt in Kürze!

Es wird bunt in Eorzea. In Kürze beginnt die zweite Hälfte der Kollaboration zwischen „Final Fantasy XIV“ und „Fall Guys“. Nachdem „Fall Guys“-Spieler bereits die Gelegenheit hatten, sich Outfits aus Squares MMORPG ingame zu sichern, ist nun die FFXIV-Community an der Reihe.

Holt euch die Fall Guys-Krone!

Die Kollaboration bringt den typischen „Fall Guys“-Hindernisparcours in das FFXIV-Ingame-Kasino Goldsaucer. Vom 31. Oktober bis zum 31. Dezember können die „Krieger des Lichts“ in dem Minispiel um die Krone wetteifern.

Um an der bunten Party teilzunehmen, müssen Spieler mindestens Stufe 15 erreicht sowie einen der Hauptszenario-Aufträge „Die Stimme des Waldes“, „Die Stimme der Wüste“ oder „Die Stimme des Meeres“ abgeschlossen haben.

Außerdem müssen Spieler selbstverständlich Zugang zum Goldsaucer haben. Diesen erhält man, indem man die Quest „Auf ins Vergnügen“ abschließt, welche im Nald-Kreuzgang in Ul’dah angenommen werden kann.

Einmal im Kasino angekommen, können Spieler über die Quest „Gut gestolpert ist halb gewonnen“ am Event teilnehmen.

Die Kollaboration bringt zahlreiche Belohnungen mit sich. So können sich etwa Spieler ein Outfit im Stil der Fall-Guys Bohnen sichern. Auch die Siegerkrönchen können Spieler erwerben, Glamour-Enthusiasten bekommen also reichlich Nachschub.

Daneben gibt es außerdem ein Emote, um die Siege auf dem Parcours gebührend zu feiern, die pinke Fall Guys Bohne sowie einen Pegwin als Begleiter, Portaitmateriale, Notenrollen sowie zahlreiche Möbelstücke für das virtuelle Zuhause. Eine vollständige Liste der Items des Kollaborations-Events ist auf der offiziellen Webseite einsehbar.

Dawntrail

Am 21.10.2023 verkündete FFXIV-Produzent Naoki Yoshida, während des Final Fantasy Fan Festival in London, neue Informationen zur kommenden Erweiterung „Dawntrail“. Nachdem bereits erste Informationen beim Fan Festival in Las Vegas gestreut wurden, gewährten die Entwickler nun weitere Einblicke in neue Areale sowie in das Grafik-Update. Außerdem wurde die erste von zwei neuen Klassen vorgestellt. Um welche es sich handelt und welche weiteren Neuerungen auf das MMORPG zukommen, haben wir hier für euch zusammengefasst.



