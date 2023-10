CitizenCon Die komplette Zusammenfassung

Willkommen zu Star Citizen

Im Rahmen der Citizen Con gab es unzählige neue Informationen, zum aktuellen Stand zu Star Citizen und dessen Zukunft. Allerdings mit einem starken Fokus auf Squadron 42. Wir stellen euch alle Details in einer Zusammenfassung, in drei rund 30-minütigen Videos ausführlich vor.

Alles über Squadron 42

Chris Roberts hat die Bombe platzen lassen, das SQ42 kurz vor dem Feature Complete ist und sich aktuell in der Polishing Phase befindet. Traditionsgemäss wurde natürlich kein konkretes Release Datum benannt, jedoch ist mit einem Release in den nächsten 1 bis 2 Jahren zu rechnen. Das, was wir in der Präsentation mit Gameplay Szenen zu sehen bekamen, lässt das auch realistisch erscheinen.

Wir nehmen euch mit auf eine Detail Analyse des gezeigten Materials, was wir im Rahmen der CitizenCon zu sehen bekamen. Denn hier sind einige Bereiche mehr drin, als es auf den ersten Blick erscheint.

Am ersten Tag der Citizen Con und fand die grundlegendste und wichtigste Ankündigung, mit der spielbaren Version des Pyro Systems, direkt von Chris Roberts statt.

Mit einer eigens geschaffenen Testumgebung wird der Schritt nach Pyro endlich spielbar, und zwar ab dem 31. Oktober. Besucher der CitizenCon vor Ort, konnten dies bereits anspielen. Ausgewählte Citizens können in einem speziellen Preview Channel, auf einem eigenen Testserver selbst spielen. Zugang bekommen Besitzer des Digital Goodies Pack, welches im Rahmen der CitizenCon für knapp 40 € zu kaufen gab. Zudem Concierge Mitglieder in den verschiedenen Stufen, sowie den aktivsten Testern. Nachfolgend kommen dann die gewohnten Wellen zum Tragen.

Diese spielbare Version von Pyro stellt einen wahren Meilenstein dar. Es handelt sich um das erste System ausserhalb von Stanton. Das schuf direkt zu Beginn einen grossen Brocken Vertrauen in die nachfolgenden Ankündigungen.

Denn schicke Demos, Animationen und Videos hatten wir in den vergangenen Jahren immer wieder zuhauf gesehen. Ich erinnere nur an ein paar Sandwürmer. Mit der Pyro Version haben wir nun auch etwas Handfestes, was auch spielbar ist.

Hier kündigte Chris Roberts ebenfalls an, dass in den kommenden Tagen die verschiedenen Fortschritte, hauptsächlich für Squadron 42 sichtbar würde.

Neue Technologien

Die gezeigten Technologien und der aktuelle Stand sind wirklich eines Triple A Titels der heutigen Zeit würdig. Die hierbei gezeigte aktuelle Demonstration der Star Engine, zeigte die Stärken von Star Citizen.

Nahtlose Übergänge von Planeten und Monden in andere Bereiche, andere Systeme, sowie einen Sprung in eine andere Galaxie.

Die neuesten Versionen der Wolken und Gas Technologien, verschiedenste Planetenoberflächen und Monde. Ausgedehnte Asteroidenfelder, welche offenbar vollständig gerendert werden und natürlich Weltraum Wale. Denn die Stone Whales waren bislang nur als Statuen oder Konzept-Zeichnung zu sehen. Der wichtigste Punkt in der Präsentation war eben genau der Sprung nach Pyro. Denn damit erhalten wir nach all den Jahren nicht nur ein zweites System, sondern auch die Kern-Technologien bis zu einem finalen Server Meshing sind damit eingeläutet worden.

Dadurch beschleunigt sich künftig die Entwicklung von Star Citizen, dem Persistent Universe und natürlich vorrangig Squadron 42 immens. Während der Präsentation wurde nochmals deutlich darauf hingewiesen, wie wichtig die Implementierung der Persistenz gewesen ist und was es für eine grosse Herausforderung darstellte.

Zudem gab es eine weitere spannende und eher ungewöhnliche Ankündigung. Denn das, was wir im Trailer zu sehen bekamen, soll innerhalb der nächsten zwei Jahren Realität werden.

Zukunft der Star Engine

Im Kontext der bereits jetzt spielbaren Pyro Version können wir absolut zuversichtlich sein, dass dies auch Realität werden kann. CIG hält sich in der letzten Zeit sehr bedeckt, was Release Zeiträume oder ein Festlegen auf Termine betrifft. Die aktuelle Star Engine spielt hier natürlich eine wichtige Rolle, welche eine beeindruckende Leistung ermöglichen soll. Ein nahtloses Streamen von verschiedenen Assets in einem riesigen Umfang, wobei Wolken, Nebel und Wetter-Effekte, in Echtzeit gerendert, dargestellt werden.

Auch vorgestellt wurde das dynamische Feuer-System, welches ebenfalls in der Star Engine dargestellt wird. Dies stellt in puncto Gameplay eine reale Gefahr dar und kann aus verschiedenen und vielfältigen Quellen entstehen. Die Engine berechnet dabei permanent alle Faktoren wie Hitze, Rauch und Strahlung in Echtzeit, um ein möglichst authentisches Ergebnis und Erlebnis zu schaffen. Aber auch das Pendant von Feuer, das Wasser, war ein Thema der aktuellen Präsentation.

Hier wurde das neue Vorwärts-Schattierungs Verfahren eingesetzt, das die Transparenz des Wassers verbessert. Licht, Schaum, Blasenwurf und weitere Systeme in das System integriert, um eine Realitätsnähe zu schaffen. Hier soll auch die physikalisch korrekte Berechnung des Wassers auf verschiedene Einflüsse reagieren. Was wir allerdings nochmals in einem detaillierten Panel zu dieser Technologie sehen werden. Aber auch die Erschaffung realistischer Felsformationen wurde angesprochen, wobei die Star Engine ermöglicht, verschiedenste Formen und Texturen in einer Flexibilität zu nutzen, welche eine Natürlichkeit darstellen soll.

Ebenfalls wurde eine erste zerstörbar Umgebung in einem begrenzten Umfang vorgestellt. Wobei die neuen Schadens-Modelle ebenfalls eine Rolle spielen. Dies mit einer neuen Echtzeit Kleidungs-Simulation, sowie verschiedenen neuen Shader Effekten für Blut, Schweiss und Dreck. Damit wurde diese erste sehr imposante und beeindruckende Demo der Star Engine beendet.

Im ersten Teil haben wir euch eine Zusammenfassung und Analyse für die Squadron 42 gezeigt. Im Video 2 alles zum Tag eins und den Panels 1 bis 4. Die nachfolgenden Präsentationen beinhalten alle zum 2. Tag der CitizenCon.

Im Panel fünf drehte sich alles um die Charakterentwicklung, zukünftige NPC Gruppierungen, Gangs und einiges mehr. Dass wir also beispielsweise im Bereich Terra auf einen anderen Kleidungsstil als in Stanton treffen. Pyro hat ebenfalls einen komplett eigenen Stil und unsere Kleidung hat hier mehr als rein optische Gründe. Sie markiert eine Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen und können direkt zeigen, in welche Richtung wir tendieren. Weiter geht’s mit Basenbau und auch dem zukünftigen Frachtsystem.

Irgendwie scheint es schwer vorstellbar, nach all den Jahren nun wirklich etwas Spielbares in Händen zu halten und Pyro wirklich demnächst selbst spielen zu können. Wir sind gespannt und ich bin gespannt auf eure Meinungen und Kommentare.