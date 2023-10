Carrera feiert Jubiläum – 60 Jahre Rennspaß

Bereits seit 1963 begeistert Carrera die Fans des Slotcar-Racings und hat sich in den nunmehr 60 Jahren in diesem Segment zum Weltmarktführer entwickelt. Auch zum 60. Jubiläum zählt Carrera laut einer Studie von icon kids noch zu den beliebtesten Spielzeugmarken der Welt. Nicht weiter verwunderlich, denn in vielen Familien startet nun schon die dritte Generation auf der Rennstrecke durch. Durch aktuelle Lizenzen und neuer, innovativer Features ist es der Marke gelungen jung und aktuell zu bleiben.

Alles begann 1963 mit dem System Carrera Universal im Maßstab 1:32. Dem folgte bereits vier Jahre später das großspurige System Carrera 124. Den Übergang von analogen zu digitalen Rennstrecken hat Carrera schon früh vollzogen und so die analoge Rennstrecke mit den Möglichkeiten des digitalen Zeitalters verbunden. Somit hat sich Carrera gewissermaßen zu einem Synonym für das Wort „Rennbahn“ entwickelt.

Pro Jahr werden etwa 350.000 Carrera-Sets in Deutschland verkauft. International betrachtet produziert Carrera jährlich 5.000 km an aufaddierter Streckenlänge. Darüber hinaus wird hinter den Kulissen stets daran gearbeitet, die aktuellsten Rennwagen und Lizenzprodukte auf den künstlichen Asphalt zu bringen. Mit 7.500 € war eine Sonderanfertigung des Ferrari 250 GT das bislang teuerste Carrera-Modell. Das teuerste reguläre Set war das DIGITAL 124 Limited Edition 2008, für das Carreraristi bis zu 1.500 € ausgeben mussten.

Seit 2022 gibt es in Puch bei Salzburg die Carrera World und seit 2021 einen Showroom mit Carrera DIGITAL 132 und DIGITAL 124 Rennstrecken in München. Ein weiterer Ort, an dem sich Carrera-Fans austauschen können, ist der dieses Jahr frisch überarbeitete Carrera Club.

Das Jubiläums-Set:

Aber auch zum 60. Geburtstag kann Carrera mit einem besonderen Highlight aufwarten, dem Jubiläums-Set DIGITAL 132 Retro Grand Prix. In diesem Set finden sich gleich drei legendäre Rennfahrzeuge für die digitale Rennbahn. Der Lancia Beta Montecarlo Turbo „Lancia Martini Racing, No. 3“ aus dem Jahr 1981 hinterließ schon auf der berühmten Rennstrecke von Daytona seine Spuren. Der blau-gelbe Porsche Kremer 935 K3 „No.54“ ist ein Klassiker aus der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM). Ebenfalls ein DRM-Klassiker ist der Ford Capri Zakspeed Turbo „Würth-Zakspeed-Team, No.2“, der im Jahr 1982 zur Gesamtmeisterschaft fuhr. Darüber hinaus enthält das Set alles, was für eine Rennbahn erforderlich ist. Insgesamt 9,3 m Streckenlänge mit Kurven, einer Überfahrt und Spurwechseln warten auf packende Duelle.

Zum 60. Jubiläum von Carrera gibt es weiterhin sechs Blechschilder, mit Motiven aus 60 Jahren Carrera- und Rennsport-Geschichte. Eines der Schilder ist exklusiv im Jubiläums-Set enthalten.