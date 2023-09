X-Men: Red 1 – Comic Review

Die X-Men haben den Mars bewohnbar gemacht, um eine neue Heimat für die Arakki zu schaffen. In X-Men: Red dreht sich nun alles um den Planet Arakko, Band 1 trägt den Untertitel Die Mars-Chroniken.

Allgemeines:

„Jahrtausende haben die Mutanten von Arakko dem Krieg gehuldigt. Daran hat sich auf dem Mars wenig geändert. Abigail Brand, Cable und Vulcan glauben, nur ein X-Team kann die Bewohner mit eiserner Hand bändigen. Aber Storm, Sunspot und ein gebrochener Magneto haben eine andere Idee. Wer wird den roten Planeten erobern? Und wem werden die Arakki folgen?

Die neuen X-Men vom Mars!“

Inhaltsangabe zu X-Men – Red 1 – Die Mars-Chroniken (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke X-Men Storyline X-Men: Red (2022) Storys X-Men: Red 1-5 zentrale Charaktere Storm, Vulcan, Magneto Zeichner Lucas Werneck, Michele Bandini, Stefano Caselli Autor Al Ewing Seitenanzahl 148 Preis 19,00 € Veröffentlichung 14.03.2023

X-Men: Red 1 umfasst insgesamt fünf Storys der Originalausgaben, aufgeteilt in fünf Kapitel. Zu Beginn finden wir eine kurze Einleitung, die uns bei der Einordnung in die aktuelle Storyline hilft. Die einzelnen Geschichten werden durch Originalcover eingeleitet. Am Ende des Comics findet man noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Die Titel der einzelnen Storys lauten:

Das verheerte Land Mann des Feuers Verlust Drei kurze Geschichten über den Tod Die Stunde von Uranos

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Arakko, die Schwesterinsel von Krakoa, kehrte auf die Erde zurück. Doch die Arakki kämpfen Jahrtausende gegen die Dämonen von Amenth und hatten sich entsprechend verändert. So schmiedeten die mächtigsten Mutanten der Erden den Plan, den Mars bewohnbar zu machen. Als Finale der Hellfire-Gala wurde so der Mars innerhalb kürzester Zeit einem Terraforming unterzogen und so schließlich bewohnbar und die neue Heimat der Arakki.

Das verheerte Land:

Hier finden wir gleich mehrere Handlungsstränge, die aufgegriffen oder neu begonnen werden. Ororo kämpft gegen die Formwandlerin Nameless, die vor ihr über Arakko herrschte. Wir sehen allerdings auch ein paar Tage in die Vergangenheit und werden Zeuge der Abstimmung darüber, ob die Arakki in Frieden auf ihrem neuen Planeten leben oder in den Krieg gegen Amenth zurückkehren sollen. In einer Bar treffen der Bruder von Cyclops und Proudstar aufeinander und Magneto sucht ein neues Zuhause auf dem Mars.

So treten einige mächtige und berüchtigte Mutanten in die Handlung ein und wir können gespannt sein, wozu das noch führen wird.

Mann des Feuers:

Arakko soll jetzt von zwei rivalisierenden Mutantengruppen geschützt werden. Abigail Brand möchte mit ihren X-Men Red Arakko im Auge behalten und vor allem so die diplomatischen Bereiche schützen, wohingegen Storm mit ihrer Bruderschaft die Aufgabe mit den Arakki bewältigen möchte. Bei einem Angriff der Progenitors treffen die beiden Gruppen zum ersten Mal aufeinander…

Es deutet sich ein neuer Machtkampf an, auf der einen Seite steht Storm, die ein Arakko ohne Thron möchte und auf der anderen Seite positioniert sich Abigail Brand, mit ihren eigenen Plänen für Arakko…

Verlust:

Abigail Brands Machtspiele gehen weiter, sie plant Vulcan in den Rat von Arakko zu bringen, um sich hier Einfluss zu sichern. Doch dazu muss er im Duell gegen Tarn bestehen. Die Bruderschaft weiß hierüber Bescheid und schmiedet einen Gegenplan, um die Kontrolle in der Hand der Arakki zu halten.

Drei kurze Geschichten über den Tod:

Nachdem mit Magneto ein zweiter ehemaliger Bewohner von Krakoa im Rat der Arakki sitzt, entbrennen dort Diskussionen darüber, ob dies überhaupt geduldet wird. Aber auch andernorts gibt es Probleme, denn Xandra, die Kaiserin der Shi’ar ist gestorben…

Die Stunde von Uranos:

Diese Story spielt parallel zu A.X.E. – Tag der Entscheidung Band 1 und bietet eine interessante neue Perspektive auf die Taten, die Uranos auf dem Mars gegen die Arakki verübt.

Charaktere, Stil und Erzähler:

Zu den zentralen Figuren zählen besonders Magneto, Ororo, Vulcan, der Fischerkönig und noch viele weitere. Vermutlich auf der gegnerischen Seite steht Abigail Brand im Mittelpunkt.

Als Erzählerperspektive dienen häufig die Gedanken einzelner Charaktere, dies wechselt immer etwas von Story zu Story, aber wir finden auch viele räumliche und zeitliche Eindordnungen.

Fazit:

X-Men: Red 1 bietet einen interessanten Einblick in die Geschehnisse auf Arakko. Ororo versucht dort eine neue Ordnung, ohne Thron zu etablieren, während andere hingegen doch wieder nach Herrschaft streben. Sehr interessant ist auch das fünfte Kapitel, da es eine schöne Ergänzung zu den Geschehnissen von A.X.E. bietet.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte um Arakko in den kommenden Ausgaben weiterentwickeln wird.

