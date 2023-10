Welches sind die bisher besten Fußball Videospiele der Geschichte?

Die aktuelle Fußball-Saison hat gerade erst begonnen und alle Fans in ganz Europa versuchen, den Gewinner der wichtigsten europäischen Fußball-Meisterschaften im Voraus zu erraten. Deutsche Fußballfans tun dies beispielsweise, indem sie sich u.a. die Quoten anschauen, die von den wichtigsten und populärsten Sportwetten-Websites in der BRD angeboten werden und bei denen sie zusätzlich einen attraktiven Sportwetten Einzahlungsbonus nutzen können. Parallel zum Start der neuen Saison stehen alle neuen Fußball-Videospiele ganz kurz vor der Realisierung, bzw. der Veröffentlichung. Die wohl wichtigste Nachricht, die derzeit alle Gamer beschäftigt, betrifft „EA Sports FC“. Der kalifornische Spieleentwickler EA Sports hat nach der kürzlichen Trennung von der FIFA eine ganz neue Ära der Fußball-Videospiele angekündigt. Nun stellt sich vielen Fans die Frage: Wird das neue EA-Sports-Spiel tatsächlich das schönste Fußballspiel der Geschichte sein? Auf die Antwort dieser Frage müssen wir noch mindestens bis Ende des Monats warten. Als Veröffentlichungstermin ist aktuell der 23. September 2023 vorgesehen. Bis zum Erscheinen des mit Spannung erwarteten Videospiels wollen wir die Zeit nutzen und einen Blick auf die besten bisher realisierten Fußball-Videospiele werfen. Einige von ihnen sind längst in Vergessenheit geraten. Andere lassen noch heute die Herzen der Gamer höher schlagen.

US-Amerikanische und japanische Spielehersteller im Kopf-an-Kopf-Rennen

Beginnen wir unsere Aufzählung der besten bisher realisierten Fußball-Videospiele mit „FIFA: Road to World Cup 98“, das 1997 in der BRD unter dem Titel „FIFA 98: Die WM-Qualifikation“ erschien und bei dem Fans weltweit noch heute ins Schwärmen geraten. Es wurde von EA Sports entwickelt und lief auf dem Gameboy und dem PC, der PlayStation, SNES, Sega Mega Drive und Sega Saturn sowie Nintendo 64. Dieses Video Game war damals eine Sensation, da es erstmals über einen Online-Modus verfügte. Mit Hilfe eines Modems bot es die Möglichkeit, gegen andere Gamer online zu spielen. Für die deutsche Version waren so populäre Fußball-Moderatoren wie Werner Hansch und Wolf-Dieter Poschmann mit im Boot, indem sie dem Spiel ihre Stimmen liehen. Heute erscheint dieses Spiel eher simpel, verfügt aber immer noch über einen gewissen Retro-Charme. 2006 erschien Pro Evolution Soccer 6 (PES6) von Konami. Shingo Takatsuka, eine Koryphäe unter den internationalen Spieleentwicklern, hatte mit einigen sehr interessanten Verbesserungen der Details PES5 an der Spitze der Beliebtheitsskala abgelöst. Kurz zuvor war bereits FIFA 07 an der japanischen Konkurrenz gescheitert und musste die Tabellenspitze der populärsten Fußball-Videogames abtreten. Dies galt nicht nur international, sondern auch für Deutschland, obgleich das Spiel ohne die Bundesliga auskommen musste. Ein weiteres Highlight erschien im Frühjahr 2008. Die Studios Bright Future, HB Studios und EA Canada hatten gemeinsam ein offizielles Video Game zur Euro 2008 entwickelt, das von EA Sports unter dem gleichnamigen Titel „Euro 2008“ auf den europäischen und nordamerikanischen Markt kam. Es war verfügbar für PlayStation 3, PS2 und PSP Portable, Microsoft Windows,Xbox 360, Java Technologie und für Sony PSP. Diese Version überzeugte damals mit einem enormen Tempo-Reichtum und einer faszinierenden grafischen Darstellung.

Ist FIFA 21 das Maß aller Dinge?

In der langen Historie der FIFA-Fußball-Videogames waren bisher alle veröffentlichten Games sehr erfolgreich. Doch FIFA 21 setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Zu Beginn der FIFA-Geschichte ging es den Designern und Spieleherstellern eher um das richtige Rezept für den Erfolg, was häufig zu Lasten des Gameplays ging. Erst später änderte sich das. Ab 2008 wurde die Spielsteuerung deutlich komplexer und moderner und die althergebrachten Gimmicks wurden von Jahr zu Jahr immer weiter verbessert, da die Ansprüche der Spieler zunehmend wuchsen. Mehr Action war gefragt. Für FIFA 21 wurde das Design dann erneut verändert, was auch Einfluss auf das Gameplay und die Gewinnchancen hatte. Die komplette Grafik wurde viel detaillierter und realistischer, auch wenn selbstverständlich immer noch das Gewinnen und Tor-Schießen im Vordergrund stand. Doch FIFA 21 war in gewisser Weise wegweisend, und es wird spannend zu beobachten sein, wie sehr sich neue Fußball-Videogames von diesem Vorbild beeinflussen lassen.