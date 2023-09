Starfield – 25 Tipps & Tricks – Spoilerfrei

Willkommen zu Starfield und 25 Spoiler freien Tipps und Tricks, die euch den Einstieg deutlich erleichtern und einen optimalen Start ermöglichen können. Denn Starfield bietet hauptsächlich zu Spielbeginn eine Fülle an Möglichkeiten und Optionen an. Es lohnt sich, den einen oder anderen Fallstrick zu umgehen oder Fehler zu vermeiden.

Tipp 1: Navigation und Menüs

Als typisches Bethesda Spiel wirst du viel Zeit in Menüs verbringen.

Sei es dein Inventar, Fähigkeiten oder die Sternenkarte. Es lohnt sich daher, sich frühzeitig mit den Tastenkombinationen und Navigationsoptionen vertraut zu machen. Um Frustration und viel Zeit in den Menüs zu vermeiden. Vor allem die Hotkeys sind ein guter Weg, zur passenden Stelle zu springen oder euch ein Durchklicken der Menüs zu ersparen.

Tipp 2: Charaktererstellung.

Du kannst natürlich einen eigenen Charakter erstellen und hierbei extrem viel Zeit verbringen.

Es gibt Dutzende von Slider an Voreinstellungen, Frisuren und mehr, mit denen du experimentieren kannst. Aber eines solltest du hier bedenken! Du musst deinen Avatar nicht sofort perfektionieren. Es gibt nämlich unzählige Möglichkeiten und Leben deinen Charakter gegen eine kleine Gebühr auch später im Bereich Aussehen zu verändern und anzupassen. Zudem tragen wir die meiste Zeit ohnehin einen Helm.

Tipp 3: Hintergrund Auswahl

Nachdem du das Aussehen deines Charakters abgeschlossen hast, musst du deinen Hintergrund auswählen.

Dieser beeinflusst die Geschichte zwar nicht wesentlich, bestimmt allerdings direkt drei Häufigkeiten. Wähle hier also klug aus, vor allem, wenn du spezielle Rollenspiel Vorstellungen haben solltest. Unser Tipp hier ist es vorwiegend anfangs nützlich, Fähigkeiten auszuwählen, wie zum Beispiel als Industrieller, wo du direkt Überzeugen, Sicherheit und Forschungsmethoden mitbekommst. Diese können anfangs direkt genutzt werden und gute Boni mitbringen. Denn Fähigkeiten, die du erst im späteren Spiel wirklich nutzen kannst, bringen dir zu Anfang recht wenig.

Keine Sorge, du schaltest über das Level System ohnehin alle gewünschten Bereiche frei. Hier geht es wirklich nur um die Auswahl der ersten drei Start Boni.

Tipp 4: Deine Eigenschaften

Starfield führt auch verschiedene Eigenschaften, also Trades, ein. Diese bieten unterschiedliche Vorteile und teilweise auch Nachteile. Zum Beispiel bietet die Eigenschaft „Alien DNA“ eine erhöhte Gesundheit und Sauerstoffwerte, macht jedoch Heilungs- und Nahrungsartikel weniger wirksam.

Aber nicht alle Eigenschaften sind bindend. Hier empfehlen wir Eigenschaften, welche zu deinem Spielstil passen. Aber auch hier keine Sorge. Im Haus der Erleuchteten in der Stadt New Atlantis kannst du Eigenschaften auch noch mal entfernen und neu setzen. Unser Tipp ist es jedoch, hauptsächlich zum Start, Eigenschaften zu nutzen, welche euch sehr lukrative Möglichkeiten bieten können. Denn mit den Eigenschaften erhaltet ihr deutlich mehr Credits, wenn ihr entsprechende Quests für Fraktionen erledigt.

Jede Fraktion hat hier eine vollständige Questreihe zu bieten. Wir haben beispielsweise ausgezeichnete Erfahrungen mit der Eigenschaft „United Kolonist“ gemacht.

Tipp 5: Fähigkeiten und Herausforderungen beim Stufen Aufstieg.

Der erste Gedanke beim Stufen Aufstieg und der Vergabe eines Punktes ist, als würden wir nur einen Fähigkeitspunkt vergeben und eine Fähigkeit freischalten und dann erst weitere Stufen durch das Absolvieren von Herausforderungen ermöglichen.

Tatsächlich benötigen wir aber beides. Wir müssen erst eine Herausforderung absolvieren und dann eine Fähigkeit ausgeben, um eine neue Stufe zu erreichen. Daher plant eure Stufen Aufstiege entsprechend mit Fähigkeiten, wo ihr die nötigen Herausforderungen auch abschliessen könnt.

Tipp 6: Fähigkeiten breit streuen

Bei jedem Stufen-Aufstieg erhalten wir einen Fähigkeiten-Punkt. Es ist also sehr verlockend, sich auf einen bestimmten Fähigkeiten-Baum zu konzentrieren.

Allerdings ist es ratsam, sich zunächst breiter aufzustellen. Bestimmte Fähigkeiten wie die „Commerz Fähigkeit“ oder die „Boost Pack Training Fähigkeit“ sind fast für jeden Spielstil nützlich. Wobei extreme Spezialisierung nur für einzelne Bereiche einen Vorteil bieten.

Tipp 7: Schlösser knacken.

Wir finden, wie bei Bedestha Titeln üblich, immer wieder Schlösser, die wir knacken können. Daher ist es extrem ratsam, diese Schlösser möglichst effektiv zu öffnen, ohne die digitalen Dietriche zu verschwenden.

Mit der Sicherheitsstufe zwei wird dieser Prozess dann deutlich erleichtert. Wir empfehlen euch zunächst die Lücken am Schloss abzuzählen und dann die vorhandenen Picks zu vergleichen. Haben wir fünf Lücken und Picks mit zwei und drei Markern, können wir vorab die passenden aussuchen und die Chance einen Digi Pick zu verlieren ist sehr gering.

Tipp 8: Traglast und deren Auswirkung.

Die Überlastung, mit welcher wir bereits in Skyrim zu kämpfen hatten, kehrt zurück. Allerdings in einer leicht anderen Form. Denn wenn wir mehr Masse tragen, als unser Charakter zulässt, wird selbst das normale Laufen unseren Sauerstoff vorab belasten. Denn wenn der Sauerstoff aufgebraucht ist, beginnt sich Kohlendioxid zu sammeln, was durch die rote Leiste unten links angezeigt wird. Wenn wir dann zu viel Kohlendioxid ansammeln, nehmen wir sogar Schaden.

Dem verhindert ein zu hohes Gewicht, das „Schnellreisen“.

Tipp 9: Raumschiff, Funktionen und Lagerung

Ein Raumschiff in Star fehlt also bereits. Dein erstes Einsteiger-Gefährt hat einen riesigen Frachtraum und du kannst enorm viele Dinge darin lagern. Um darauf zuzugreifen, benötigst du den Zugang über dein Schiffs-Menü. Geh dazu einfach zum Schiffs-Teil deines Hauptmenüs und du kannst einfach auf den Frachtraum zugreifen.

Vermeide es zudem, Gegenstände in Lagern oder Behältern auf Planeten zu lagern. Da du ansonsten ständig von Planet zu Planet reisen musst. In einem Schiff hast du immer Zugriff auf all deine wertvollen Gegenstände und Ressourcen. Egal, wo du dich gerade befindest. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Lagern, vor allem, wenn du am Boden unterwegs und überladen bist. Deine Begleiter kannst du als mobiles Lager nutzen.

Lege einfach so viele Gegenstände wie möglich bei ihnen ab. Zudem kannst du die Ausrüstung sogar individuell anpassen.

Tipp 10: Begleiter und Crewmitglieder

Im Spiel triffst du auf zahlreiche mögliche Begleiter. Einige werden sich dir aufgrund der Story anschliessen, andere können gegen Credits angeheuert werden. Diese Begleiter bringen unterschiedliche Fähigkeiten mit, die dein Team in vielfältiger Weise ergänzen kann. Suche hier also am besten das Team aus, welches auch zu deiner Spielweise passt.

Tipp 11: Überzeugung

Manchmal triffst du auch auf Charaktere, welche du überzeugen kann. Bei diesen Gesprächen ist es daher wichtig, alle Dialoge Optionen sorgfältig abzuwägen, um einen möglichst gewünschten Ausgang zu erzielen. Zudem können dir natürlich besondere Fähigkeiten oder Eigenschaften einen Vorteil verschaffen.

Tipp 12: Kleidung und Ausrüstung

In den Städten ist es nicht ratsam, ständig im Raumanzug herumzulaufen. Zum Glück gibt es eine direkte Option, mit der du deinen Raumanzug und Helm gegen eine lockere Zivilkleidung tauschen kannst, um dich immer wieder in die Bevölkerung zu integrieren.

Tipp 13: Wirtschaft und Währung

Am Anfang wird man schnell verleitet, alles einzupacken und zu looten, was ein paar 100 Credits wert ist. Allerdings sind dies keine lohnenden Gegenstände, wenn du diese nicht für Crafting oder als Ausrüstung benötigst. Du findest schnell Gegenstände, die mehrere 1000 Credits wert sind und es wäre schade, dann keine Kapazitäten mehr zu haben oder erst mühevoll die wertlosen Gegenstände zu entfernen.

Tipp 14: Handel mit Händlern

Achte beim Verkauf von Gegenständen an Händler darauf, wie viele Credits dieser noch hat. Überschreitest du den maximal Betrag, den der Händler überhaupt zur Verfügung hat, erhältst du kein Geld mehr für verkauftes und verschenkst deine hart erarbeiteten Gegenstände. Überprüfe daher immer den Kontostand des Händlers vor einer Transaktion.

Tipp 15: Gestohlene Waren und Schmugglergut

Es gibt einen Unterschied zwischen gestohlenen Gegenständen und Schmugglerware. Während gestohlene Gegenstände direkt von NPCs entwendet werden, ist Schmuggelware sozusagen legal erworben, wird aber bei einer Kontrolle als illegal identifiziert.

Tipp 16: Grundlagen der Raumfahrt

Die Raumfahrt spielt in Starfield natürlich eine zentrale, wenn auch sehr Arcade-lastige Rolle. Du kannst allerdings immer und überall auf deine Sternenkarte zugreifen und zu bereits entdeckten Orten direkt springen oder dich schneller fortbewegen.

Aber Vorsicht! Sprünge mit deinem Schiff verbrauchen Treibstoff und du möchtest ja nicht irgendwo stranden.

Tipp 17: Wegfindung und Reisen

Möchtest du dich in Städten oder auf Planeten zurechtfinden? Nutze deinen Scanner. Dieser kann dir den Weg weisen. Ausserdem kannst du so leicht zwischen verschiedenen Systemen, Gegenden oder Planeten wechseln.

Tipp 18: Planeten Erkundung

Auf jedem Planeten in Starfield kannst du landen und diesen erforschen. Hierfür gibt es Erfahrungspunkte und natürlich Loot. Es lohnt sich also, die verschiedenen Eigenschaften sowie die Flora und Fauna eines Planeten mit einem Scanner zu entdecken.

Tipp 19: Schlaf Bonus

In Starfield gibt es einen XP Bonus für ausgeruhtes schlafen. Ein vollständiger Schlaf Zyklus gewährt hier nämlich einen XP Bonus von 24 Spielstunden. Ein absolutes Muss! Zudem heilst du mit genügend Schlaf auch ohne Nahrung oder Medizin. Lediglich Krankheiten musst du zusätzlich behandeln lassen.

Tipp 20: Der Foto Modus

Über das Pause-Menü oder den Hotkey kannst du den Foto-Modus aufrufen. Fotos, die du mit der Ingame Screenshot Funktion erstellst, erscheinen später als Ladebildschirm.

Tipp 21: Rote Fässer

Rote Fässer sind in allen Computerspielen gleich. Schiess darauf und verursache grossen Flächenschaden. Der kann vorwiegend gegen sehr starke Gegner Wunder wirken.

Tipp 22: Erste Hilfe Kits

Halte immer Ausschau nach Medikamenten und anderen nützlichen Gegenständen. Von Erste Hilfe Kits kann man einfach nicht genug haben. Zudem zahlst du beim Händler einen ordentlichen Preis dafür.

Tipp 23: Wegpunkte

Verwende dein Journal, um zwischen verschiedenen Punkten und allen weiteren verfügbaren Wegpunkten zu wechseln. Zudem kannst du hierüber auch einen Kurs setzen oder schnell reisen.

Tipp 24: Munition und der Bergbau Laser

Viele Waffen in Starfield teilen sich Munitions-Typen und vor allem anfangs ist Munition oft ein knappes Gut. Achte also darauf, in deinem Loadout eine Vielfalt zu haben, um verschiedene Munitions-Typen auch nutzen zu können. Als Rückfallebene bietet sich hier auch dein Bergbau Laser an, welcher im Notfall einen guten Job als Waffe macht.

Zudem lässt sich dessen Energie einfach wieder auf und du benötigst keine Munition dafür.

Tipp 25:

Tipp Nummer 25 Computer nutze Computer, um zusätzliche Informationen zur Geschichte oder bestimmten Gebieten zu erhalten. Zudem erhältst du so immer wieder wichtige Zugangscodes zu geheimen oder versteckten Bereichen, die sich sehr lohnen.

Wenn du noch weitere Tipps und Tricks zu viel kennengelernt hast, lass es uns gerne wissen. Zum Beispiel in den Kommentaren im Video, den täglichen Livestreams oder bei uns im Discord. Bis bald!

Bildquelle: Bethesda, Microsoft