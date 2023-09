She-Hulk 2 – Gamma Herzen – Comic Review

Im MCU ist She-Hulk zuletzt mit einer eigenen Streamingserie in den Vordergrund getreten und auch in der Comic-Welt in eine neue Reihe gestartet. Nun erscheint mit Gamma Herzen der Band 2 von She-Hulk.

Allgemeines:

„Jen Walters ist eine super Anwältin – und die Superheldin She-Hulk. Während sie tagsüber Klienten wie Nightcrawler berät, verbringt die Gamma-Schönheit ihre Abende mit dem Ex-Avenger Jack of Hearts. Zudem findet Jen mehr über die mysteriöse April und ihren gefährlich-starken Mann Mark heraus, deren Geheimnis direkt mit She-Hulks Geschichte zu tun hat.

Von der Autorin des Romans Fangirl, der auch als Manga adaptiert wurde!“

Inhaltsangabe zu She Hulk 2 – Gamma-Herzen (Panini)

Verlag Panini Format Softcover/Paperback Marke She-Hulk Storys She-Hulk (2022) 6-10 zentrale Charaktere She-Hulk Zeichner Luca Maresca, Takeshi Miyazawa Autor Rainbow Rowell Seitenanzahl 116 Preis 14,00 € Veröffentlichung 16.05.2023 ISBN 9783741631641

She Hulk 2 besteht aus fünf einzelnen Storys. Getrennt werden diese, wie üblich, von den Cover-Arts der Originalausgaben.

Die Titel der einzelnen Storys lauten:

Zarte Anfänge

Ärger aller Art

Grün ist Gold

Bleib bei mir

Herzschmerz

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Nachdem She-Hulk im Red Room zu einer Massenvernichtungswaffe wurde, kehrte sie nicht zu ihren Kollegen im Avengers Mountain zurück. Aktuell lebt sie in einem Luxus-Apartment von ihrer Freundin Janet van Dyne und arbeitet wieder als Anwältin in der Kanzlei ihrer Freundin Mallory Book. Ihr totgeglaubter Freund Jack of Heart tauchte dort plötzlich auf und gemeinsam versuchen sie herauszufinden, was ihm widerfahren ist. Doch auch in ihren neuen, alten Job als Anwältin muss sie erstmal wieder hineinfinden.

Zarte Anfänge:

Eigentlich wollte She-Hulk in ihrem neuen Job bei Mallory Book alles, was mit Helden, Mutanten und Superkräften zu tun hat, hinter sich lassen und einfach nur als Anwältin arbeiten. Doch die Realität sieht anders aus, denn nachdem Ben Grimm ihr bereits hilf erste Fälle zu sammeln, sitzt nun Nightcrawler bei ihr und sucht einen Rechtsvertreter für Krakoa. Unterdessen hat Jack of Hearts festgestellt, dass er offiziell niemals tot war und so weiterhin Zugriff auf all seine Besitztümer hat.

Ärger aller Art:

Jen will Awesom Andy einen Gefallen tun und geht an einem Samstag ins Büro. Dort warten ein Doombot und Victor Mancha auf sie. Der Staatsanwaltschaft von New York ist nicht klar, dass Doombot nicht Dr. Doom ist und möchte ihn vor Gericht bringen, um ihn für die Verbrechen von Dr. Doom anzuklagen.

Grün ist Gold:

Jane macht sich auf die Suche nach der mysteriösen April und ihrem Mann Mark, die wir aus dem vorherigen Band bereits kennen. Sie möchte ihnen bei Marks Problemen helfen. Doch April hat andere Pläne, die mit dem fehlgeschlagenen Experiment zusammenhängen, das sie und Mark in die aktuelle Situation brachte.

Bleib bei mir:

April hat Jen gefangen genommen, um ihre Gammastrahlung abzusaugen. Sie hofft, dass sie so in der Lage sein wird, sich und ihren Mann Mark zu heilen. Doch Jack kommt Jen schließlich zur Hilfe und wir erfahren, was ihm widerfahren ist.

Herzschmerz:

Jen ist am Boden zerstört. Sie hatte sich gerade in Jack verliebt und nun hat er seine Kräfte zurückerlangt, was bedeutet, dass sie ihn nie wieder berühren kann. Doch zum Glück ist Patsy da und steht ihr zur Seite und auch die Arbeit bleibt ihr, schließlich muss sie noch den Prozess von Doombot gewinnen…

Im ganzen Band zeigt sich, dass Jen zwar mit ihren Kräften und der Gestalt von She-Hulk im Reinen, aber dennoch einsam ist. Sie findet keinen Partner, der sowohl She-Hulk als auch Jen liebt. Nur in Jack fand sie einen Seelenverwandten…

Charaktere und Erzähler:

Mittelpunkt auch dieses Comics sind vor allem She-Hulk alias Jen Walters und Jack of Hearts. Wichtige Nebencharaktere sind Jens Freundin Patsy Walker alias Hellcat, Awesom Andy und ihre Chefin Mallory Book. Auf der anderen Seite stehen hier besonders die beiden etwas verrückten Wissenschaftler Alex und Mark.

Stellenweise wird ein Teil der Geschichte aus der Sicht der Gedanken eines Charakters erzählt. Ansonsten finden sich einige örtliche Einordnungen und Vorstellungen von Charakteren.

Fazit:

She-Hulk 2 – Gamma-Herzen bietet wieder eine unterhaltsame Story rund um die superstarke Anwältin Jen Walters. Dieser Band bietet eine unterhaltsame Geschichte rund um das schwierige Liebesleben von She-Hulk und Jack of Hearts. Wir finden hier auch wieder ein für She-Hulk charakteristisches Stilelement, das Durchbrechen der vierten Wand.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Story weiter entwickeln wird.

