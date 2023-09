In einem Interview verriet Diablo 4 General Manager Rod Fergusson unseren Kollegen von Dextero, was Blizzard für die Diablo 4 Expansions geplant hat. Demnach könnt Ihr Euch auf einiges an Erweiterungen freuen.

Momentan läuft gerade die erste Season von Diablo 4. Mit der Season of Blood, die am 17.10.2023 startet, steht die zweite Season allerdings schon vor der Tür. Doch statt zu den Seasons gab es nun überraschend neue Infos zu den Diablo 4 Expansions.

Diese sollen laut Diablo 4 General Manager Rod Fergusson jährlich erscheinen. Somit könnte die erste Erweiterung schon im Sommer 2024 anstehen. Einige Storylines seien laut Fergusson schon bis weit in die Zukunft entwickelt worden. Schließlich solle Diablo 4 über Jahre hinweg als Live Service Game die Fans begeistern.

Im Gegensatz zu den Seasons werden die Expansion die Geschichte aus der Hauptkampagne weitererzählen. In Diablo 2 und Diablo 3 kamen außerdem neue Orte wie Harrogath und Klassen wie die Assassine und der Kreuzritter hinzu. Daher wären ähnliche Inhalte auch für eine Diablo 4 Expansion denkbar. Über eine geheime sechste Klasse spekuliert die Community schon seit vor dem Release des Spiels.

Fergusson erklärt weiter, dass die lange Wartezeit zwischen Teil 3 und 4 der Serie der Community und den Fans der Franchise nicht gerecht geworden sei. Ein Umstand, den das Team jetzt mit stetigem Content für Diablo 4 berichtigen möchte.

Preis der Diablo 4 Expansions

Offizielle Infos dazu, was die Expansions kosten werden, gab es vonseiten Blizzards noch keine. Auf dem Diablo 4 Sub-Reddit entfachte sich aber bereits eine hitzige Diskussion darüber, was ein akzeptabler Preis sei. Viele Spieler sind demnach nicht bereit, noch einmal Geld in die Hand zu nehmen, um die Kampagne weiterspielen zu können.

Wann genau die erste der geplanten Diablo 4 Expansions herauskommt, bleibt also abzuwarten. Auch was den Preis angeht, müssen wir noch auf eine offizielle Aussage von Blizzard warten. Sicher scheint allerdings, dass es mehrere Expansions geben wird, die in jährlichem Turnus erscheinen.