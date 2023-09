Deadpool 1 – Comic Review

Der Söldner mit der großen Klappe ist zurück und startet mit Deadpool Band 1 in ein neues Abenteuer. In unserer Review-Reihe folgen wir dem besonders charmanten Helden auf seine neuen Abenteuer.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Der Söldner mit der großen Klappe startet neu durch. Deadpool will endlich die öffentliche Anerkennung, die ihm seiner Meinung nach gebührt. Deshalb bewirbt er sich bei einer Elitetruppe. Um zu beweisen, was für ein Kerl in ihm steckt, muss Wade binnen 48 Stunden einen der berühmtesten Superschurken der Welt erledigen. Kein Ding. Aber natürlich läuft irgendwas schief.

Marvels bester und nervigster Söldner ist wieder im Geschäft!“

Inhaltsangabe zu Deadpool 1 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke Deadpool Storyline Deadpool Heftserie Storys Deadpool (2022) 1 Zeichner Martin Coccolo Autor Alyssa Wong Seitenanzahl 44 Preis 4,99 € Veröffentlichung 22.08.2023 Zugabe Poster

Deadpool 1 besteht aus einer neuen Story, die der frischen Deadpool-Heftserie entstammt. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Deadpool passt mit seinem doch recht deftigen Humor nicht unbedingt in das Standardschema eines Superhelden und ist eher das totale Gegenteil vom tugendhaften Captain America. Doch wahrscheinlich gerade deswegen zählt er im Kino zu den erfolgreichsten Marvel-Helden. Nun startet er auch im Comic in ein neues Abenteuer. Seine Kräfte erhielt Deadpool einst durch ein Experiment des US-Militärs mit der Selbstheilung von Wolverine. Somit zählt er zu den mutierten Menschen, gilt jedoch nicht als Mutant bzw. Homo superior, da er seine Kräfte nicht von Geburt an besaß. Dennoch war er zuletzt Teil von X-Force, dem Geheimdienst von Krakoa und kann so die Insel der Mutanten über die Portale betreten. Doch aktuell ist er nicht für X-Force im Einsatz und startet nun in ein neues Solo-Abenteuer.

Deadpool versucht Mitglied in der Auftragskiller-Vereinigung des exklusiven Ateliers zu werden und soll innerhalb von 48 Stunden Otto Octavius ermorden. Doch plötzlich befindet er sich in den Fängen von Harriet Bromes, alias Harrower. Mit ihren Biofusions- und Biofissionskräften kann sie Organismen vereinen und nach ihren Wünschen formen. Ihr ist es gelungen Wade gefangenzunehmen und zu betäuben. Dabei hat sie Experimente mit seinen Kräften durchgeführt und versucht ihm den Carnage-Parasiten einzupflanzen. Gelingt es ihm zu entkommen und sich des Parasiten zu entledigen?

Charaktere und Erzähler:

Der zentrale Charakter dieses Comics ist unschwer zu erkennen, den um wen anderes außer Deadpool sollte sich ein Deadpool-Comic drehen. Auf gegnerischer Seite steht natürlich Harriet Bromes im Mittelpunkt.

Stellenweise erzählen die Gedanken von Deadpool mit seinem unverkennbaren Humor die Geschichte, es gibt aber auch ein paar räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

Mit Deadpool 1 startet der Söldner mit der großen Klappe in eine neue Comic-Serie und legt einen vielversprechenden Start hin. Er hat seinen niveaulosen Humor und seine Überheblichkeit nicht verloren und lässt sich von keiner Bedrohung aus der Ruhe bringen. Doch der Carnage-Parasit scheint auch für Deadpool eine Bedrohung darzustellen, sodass die erste Ausgabe direkt einen spannenden Cliffhanger mit sich bringt.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗