Bedeutende Spiele-Releases, die Ihre Genres revolutioniert haben

In den vergangenen Jahren hat sich sehr viel in der Gaming-Szene getan. Es gab zahlreiche Spiele-Releases, die als wegweisend galten. Von Open-World-Erkundungen bis hin zu Battle-Royale-Spielen – diese Titel definierten das Spielerlebnis neu und setzten neue Standards. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Games vorgestellt.

Dark Souls (2011): Der neue Maßstab für Schwierigkeit

Der Spieler muss nicht nur kämpfen und Level aufsteigen, sondern auch die Welt erkunden und Rätsel lösen. Es gibt keine lineare Handlung, sondern jeder muss sich durch die Welt navigieren und selbst entscheiden, welche Herausforderungen er annimmt und welche er überspringt.

Viele Spieleentwickler haben versucht, das Erfolgsrezept von Dark Souls zu kopieren oder zumindest nachzuahmen. Aber keines dieser Spiele hat es geschafft, die gleiche Faszination und Spannung wie Dark Souls zu erzeugen.

Minecraft (2011): Die Neuerfindung des Sandbox-Genres

Die Minecraft-Modding-Community ist eine der aktivsten und kreativsten im Gaming-Bereich. Spieler haben die Möglichkeit, ihre eigenen Mods zu erstellen oder bereits existierende Mods herunterzuladen, um das Spiel in vielerlei Hinsicht zu verändern. Von neuen Spielmechaniken bis hin zu Texturen und Grafiken gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das Spielerlebnis individuell anzupassen.

Eine der bekanntesten Modifikationen ist „Pixelmon“, die es ermöglicht, Pokémon in Minecraft zu fangen und zu trainieren. Eine andere beliebte Mod ist „Thaumcraft“, die Magie ins Spiel bringt und neue Elemente wie Zaubersprüche und Golems einführt.

Es gibt auch Mods, welche komplett neue Spiele innerhalb von Minecraft erschaffen. So gibt es beispielsweise „Skyblock“, ein Survival-Spielmodus, bei dem der Spieler auf einem kleinen Inselchen startet und sich seine Ressourcen selbst erarbeiten muss.

Dank der fortschrittlichen Online-Multiplayer-Option können Spieler aus der ganzen Welt zusammenarbeiten oder sogar direkt miteinander spielen, was noch nie dagewesen war.

Grand Theft Auto V (2013): Die Weiterentwicklung des Open-World-Genres

Ob es das Beenden eines Fallschirmsprungs oder das Jagen eines wilden Tieres sind, jede Aktivität bringt den Spieler näher an die Charaktere heran und lässt ihn die Game-Stadt noch besser kennenlernen. Durch diese Nebenmissionen wird auch das Open-World-Genre weiter vorangetrieben. Der Spieler kann selbst entscheiden, wie er seine Zeit in Los Santos verbringen möchte, was ihm mehr Freiheit gibt als je zuvor. GTA V ist bis heute eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten und das aus gutem Grund. Es war 2013 seiner Zeit so weit voraus, dass man es als bahnbrechend bezeichnen kann. Bis heute lebt das Spiel vor allem durch den umfangreichen Online Modus weiter, den Spielern nahezu endlose Sandbox- und Roleplaymöglichkeiten bietet.

Overwatch (2016): Der Beginn des Erfolgs von Hero Shootern

Der Titel blieb dem typischen Stil des Shooter-Games treu und kombinierte ihn mit dem Konzept der Helden, die im Kampf miteinander kooperieren und konkurrieren. Durch seine farbenfrohe Grafik, seine leicht zugängliche Spielmechanik und seine Fokussierung auf taktische Teamplay stellte Overwatch ein begeisterndes Erlebnis für Spieler aller Altersgruppen dar und wurde schnell zu einem der meistgespielten Spiele des Jahres. Elemente von Overwatch findet man mittlerweile in vielen anderen Spielen, wie unter anderem in Riot´s Erfolgsshooter Valorant, um nur ein bekanntes Beispiel zu nennen.

The Witcher 3: Wild Hunt (2015): Der Beweis, dass Rollenspiele mehr sein können als einfach Konsolengames

Die Kombination aus fantastischer Grafik, welche selbst bis heute mithalten kann, tiefgründiger Charakterentwicklung und einer immersiven Spielwelt macht CD-Project Reds The Witcher 3 zu einem unvergesslichen Erlebnis für jeden Fan von Rollenspielen.

Der Hauptcharakter Geralt von Riva hat aufgrund der Buchvorlage eine sehr gut ausgearbeitete Persönlichkeit, die emotional ansprechend gestaltet ist. Die Entscheidungsfreiheit in den Dialogen ist beeindruckend, was es dem Spieler ermöglicht, Geralts Handlungswege nach seinen Vorlieben zu gestalten. Die Fähigkeit des Spielers, sowohl die Dialoge als auch die Handlung maßgeblich durch Entscheidungen zu beeinflussen und die sehr glaubhaften Charaktere machen The Witcher 3: Wild Hunt zurecht zu einem der Größten Meilensteine in der Entwicklung des RPG-Genres.

Fortnite (2017): Der Aufstieg von Battle Royale

Fortnite gibt dem Spieler die Möglichkeit, schnell und effektiv Schutz zu suchen oder Angriffe auf andere Spieler durchzuführen. Die Fähigkeit, schnell und präzise zu bauen, kann oft der entscheidende Faktor sein, um in einer direkten Begegnung gegen einen anderen Spieler zu gewinnen. Viele Spieler haben gelernt, wie wichtig es ist, ihre Baufähigkeiten zu verbessern, um im Spiel erfolgreich zu sein.

Das Bauen erfordert jedoch Ressourcen. Holz, Stein und Metall können überall auf der Karte gefunden werden oder durch das Abbauen von Gegenständen gewonnen werden. Eine wichtige Strategie ist es daher, sich bewusst zu sein, welche Ressourcen man zur Verfügung hat und sie klug einzusetzen.

Das Spiel wurde ursprünglich als Koop-Survival-Spiel veröffentlicht, bevor es im September 2017 mit dem Modus „Battle Royale“ erweitert wurde. Dieser Modus wurde schnell zu einem der beliebtesten Multiplayer-Spiele weltweit.

Fazit

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Spieleentwickler versucht, ihre Genres aufzumischen. Grand Theft Auto V hat das Open-World Genre in eine neue Dimension gehoben und gezeigt, was alles möglich ist innerhalb einer offenen Welt mit unendlichen Möglichkeiten für Spieler. Dark Souls setzte im Action-Rollenspiel ein neues Maß an Schwierigkeit fest sowie neu definiertes Gameplay – dies war wegweisend für viele Entwicklungen danach dieses Genres betreffend. Minecraft krempelte das Sandbox-Genre komplett um, indem es bewies, dass nicht immer eine klare Handlung oder Zielsetzung notwendig sind – hier geht es vielmehr darum, Kreativität zu entfalten. Overwatch brachte einen neuen Ansatz des wettbewerbsorientierten Spiels durch seinen Hero-Shooter Modus, welcher auch heute noch sehr beliebt ist unter Gamern weltweit. The Witcher 3: Wild Hunt lehrte, dass Rollenspiele mehr sein können als nur einfache Konsolenspiele. Die Storyline & Charakterentwicklung setzten damals ungekannte Standards, welche selbst heutzutage noch nicht viele erfolgreiche Nachahmer gefunden haben.