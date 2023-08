Videospiele und Spielautomaten online kostenlos: Die Vergleichsanalyse

Die Spielebranche hat in den letzten Jahren eine deutliche Entwicklung mit vielen Neuerungen erlebt. In diesem Beitrag wollen wir uns vor allem die Verbindung näher ansehen, die es zwischen den Videospielen und den Spielautomaten in den Online Casinos gibt. Schaut man sich diese beiden Bereiche genauer an, wird man einige Punkte entdecken, in denen es Überschneidungen gibt. Wer sich noch nicht näher damit beschäftigt hat, kann neben den Videospielen auch Spielautomaten online kostenlos spielen, um sich auf dieses Thema einzustimmen. Um die Verbindung dieser Bereiche aber näher zu beurteilen, gehen wir zunächst in der Geschichte einen Schritt zurück in die Entstehungsjahre.

Die Anfänge von Videospielen und Spielautomaten

Während es die Videospiele schon seit den 1970er Jahren gibt, waren damals zwar noch keine Online Casinos, aber immerhin schon Automaten vor Ort in den Spielhallen oder Lokalen bekannt. In der Freizeit wurde das Angebot der Glücksspiele gerne angenommen, so dass man in den Gaststätten oder auch Spielhallen immer häufiger die Automaten entdecken konnte. Seit den 1990er Jahren traten Online Casinos in Erscheinung. Während es anfangs noch nicht viele waren, nahm diese Entwicklung doch bald schon rasanten Zulauf, so dass es sich inzwischen zu einer beeindruckenden Branche entwickelt hat. Man kann davon ausgehen, dass sich dieser Bereich sogar noch weiterentwickeln wird, da die Nachfrage und der Erfolg so groß sind.

Verbindungen zwischen Videospielen und Online Spielautomaten

Durch die Entwicklungen der letzten Jahre haben sich zunehmend Verbindungen zwischen Videospielen und Automaten in den Online Casinos entwickelt. Es sind zum Beispiel zahlreiche Merkur Spielautomaten zu finden, die auf Videospielen aufbauen und in der Grafik und im Spielablauf ähneln. Aber es gibt auch viele Videospielen, in denen Glücksspielelemente eingebaut wurden. Das können Wetten im Spiel sein oder auch ein Spielautomat. Das alles zeigt, dass diese beiden Bereiche anscheinend gut zusammenpassen und miteinander harmonieren.

Entscheidend ist dabei immer, dass das Glück beim Ergebnis des Games eine Rolle spielt. Zwar kann man bei Videospielen auch mit der eigenen Geschicklichkeit noch etwas erzielen, aber dennoch wird man hier einfach etwas Glück benötigen, um zu gewinnen. Außerdem kommt auch der Spielstrategie bei den Videospielen eine gewisse Rolle zu, wodurch das Ergebnis verbessert werden kann. Das ist bei einem typischen Spielautomaten allerdings weniger entscheidend, sondern trifft eher auf klassische Casinospiele wie Poker zu, bei denen die Strategie mithelfen kann.

Wesentliche Unterschiede bei Videospielen und Spielautomaten

Einen recht großen Unterschied kann man beim Anlass des Spielens entdecken. Während man bei Videospielen in erster Linie wegen der Unterhaltung und dem Zeitvertreib spielt, entscheiden sich Spieler eher wegen des Geldgewinns für einen Automaten. Zwar besteht die Chance auch bei einem Spielautomaten unterhalten zu werden, aber man darf nicht vergessen, dass hier Geld eingesetzt wird und man damit auch immer auf einen Geldgewinn hofft. Bei der Unterhaltung entwickeln sich die Videospiele gerade auch in einer sehr komplexe Richtung, bei der die Realität mit der virtuellen Welt zunehmen verschmilzt. Somit bieten diese Spiele auch ganz andere Möglichkeiten der Interaktion als es bei Glücksspielen der Fall ist, obwohl sich auch in diesem Bereich einiges tut. Dennoch kann man aber feststellen, dass diesbezüglich die Videospiele deutlich vielseitiger sind.

Gemeinsam haben beide Spielarten die Absicht, dass der Spieler möglichst lange beim Spielen bleiben soll. Das Videospiel lockt dabei mit einem bestimmten Ziel, das erreicht werden soll. Bei Automaten sind es die Gewinne, die es immer mal wieder gibt und die so über die Verluste hinweg trösten können und dafür sorgen sollen, dass der Spieler nicht aufhört.

Videospiele dienen für Slots als Vorbild

Man kann davon ausgehen, dass sich die Online Casinos auch in den nächsten Jahren noch viele Ideen bei den Videospielen leihen werden. Schließlich gibt es einige Zusammenhänge, so dass sich diese Verbindung auch weiter ausbauen lässt. Zum Beispiel kann der Wettbewerbscharakter, den die Videospiele haben, auf die Casinobranche übertragen werden, indem man Turniere häufiger anbietet und so den Wettbewerb unter den Spielern fördert. Außerdem wird man sich an der Komplexität der Videospiele orientieren und ebenfalls versuchen, die Geschichte rund um das Spiel aufzubauen. Hier dürfte auch die Virtual Reality eine zunehmend größere Rolle spielen.

Wer schon häufiger Videospiele gespielt hat, der kennt das Belohnungssystem dieser Games. Der Spieler hat damit die Möglichkeit, durch das Erfüllen von Aufgaben Belohnungen zu erhalten. Das kann virtuelles Geld oder auch ein Ausrüstungsgegenstand sein. In Online Casinos kann man diese Belohnungssysteme ebenfalls schon in Ansätzen finden. Diese werden dann als VIP-Programm oder Treueprogramm angeboten, bei dem der Spieler dann auf verschiedenen Stufen Vergünstigungen oder Prämien erhalten kann. Auch das sorgt für ein zusätzliches Spielelement im Glücksspiel.

Fazit

Auf jeden Fall wird es spannend sein zu beobachten, wie sich die Spielebranche in allen Bereichen weiterentwickeln wird. Das Potential ist auf jeden Fall groß und das Interesse ist bei den steigenden Zahlen an Spielern ebenfalls unübersehbar.