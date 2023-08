Streams zu Slots und Glücksspiel – das macht für viele den Reiz aus

Immer mehr Menschen entwickeln sich von Gamblern zu Zuschauern. Es ist ein regelrechter Boom der Glücksspiel-Streamer entstanden. Viele fiebern beim Streaming mit und erleben ein echtes Emotionshoch. Was aber macht diese Gefühle aus und warum wollen Gambler immer häufiger lieber zuschauen, anstatt selbst Slots zu bedienen?

Ganz einfach: Sie möchten Geld sparen. Dabei könnten sie eigentlich von den üppigen Gratis-Geschenken der Spielhallen profitieren. Viele wissen schlichtweg nichts vom Bwin Slots Bonus, der kostenlose Drehs an den Walzen ermöglicht.

Beim Glücksspiel-Streaming gibt es noch viel mehr Vorteile. Einige nutzen es sogar, um damit Geld zu verdienen. Die Einnahmen sind weitaus sicherer als durch das Glücksspiel selbst. Wenn das mal kein Grund für das Streaming ist. Was sonst noch für Slot-TV spricht, dazu gibt es hier mehr.

Ein eigener Streaming-Kanal für Macher

Mit dem eigenen Streaming-Kanal über Twitch und Co. erreichen manche Streamer Millionen. Je häufiger der Kanal besucht wird, desto mehr Einnahmen sind denkbar. Hochkarätige Slot-Streamer generieren damit Unsummen. Für sie ist ein klassischer Arbeitsalltag nicht mehr notwendig – denn sie machen ihr Hobby zum Beruf.

Zusätzlich zu den regulären Einnahmen binden sie Gewinnspiele für ihre Zuschauer ein. Auch an den beliebtesten Gewinnspielen verdienen sie, sodass ihre Einnahmen passiv und aktiv auf das Konto gelangen. Eine Teilnahme ist für Gambler gratis, oder nur mit geringen Ausgaben verbunden.

Der eigene Kanal ist mit viel Arbeit verbunden. Ist er aufgebaut, kommt es auf Kontinuität und einen hohen Unterhaltungswert an. Langweiligen Streamern hört niemand zu. Oftmals berichten Streamer nebenbei von ihrem Leben, was sie authentisch und greifbar macht. Zusätzlich arbeiten sie mit Werbeagenturen, um die Reichweite zu erhöhen. Am Anfang ist das ein Fulltime-Job.

Adrenalin pur und ganz ohne Risiko

Beim Spielen kochen die Emotionen über. All die bunten Walzen, Design-Motive und die Gewinnlinien wirken für viele inspirierend. Manche Gambler bekommen davon nicht genug. Sie setzen ständig mehr ein und vergessen dabei, die eigenen Finanzen im Blick zu behalten.

Eine Möglichkeit zum Schutz des Sparguthabens ist die Überwachung der Einnahmen und Ausgaben. Mit einem eigens angefertigten Haushaltsplan haben sie einen Überblick über die möglichen Spieleinsätze. Zusätzlich hilft er dabei, die Spareinlagen zu erhöhen und den Kauf kostspieliger Dinge wie Fahrzeuge genau abzuwägen.

Für das Streaming wiederum brauchen Gambler keinen Haushaltsplan. Sie erleben höchsten Spaß und ein geringes Risiko. Beim Zuschauen fallen keine Ausgaben an. Trotzdem macht es ihnen richtig Spaß, beim Gambling mitzufiebern und gemeinsam auf den ganz großen Sieg zu hoffen.

Ein Abend voller Unterhaltung und neuer Kontakte

Streaming ist keine Angelegenheit für wenige Personen. Oftmals führen Streamer eine ganze Community mit sich und in sich zusammen. Während ihrer Live-Sessions treffen sich die Mitglieder, tauschen sich aus, motivieren den Gambler zu höheren Einsätzen und unterhalten sich gegenseitig in Chats oder sogar in Video- und Audio-Gesprächen.

In der Zeit der Digitalisierung drohen manche Menschen zu vereinsamen. Dabei liegt die Bedeutung sozialer Kontakte auf der Hand – denn im Miteinander fühlen sich Menschen geborgen, sicher und gestärkt. Online geht das ebenso. Die Streaming-Community hält zusammen und trifft sich regelmäßig. Dauerhafte Freundschaften sind nicht selten.

Hier und da gibt es ein neues Gesicht. So lernen Gambler und Gambling-Fans andere Menschen kennen, die sie gerne privat treffen. Im geschützten Raum kann jedoch jeder anonym bleiben. Das ist ein weiterer Vorteil der Streams. Gambler beteiligen sich, kontaktieren sich nach Lust und Laune und sind dabei anonym und geschützt. Das ist der Unterschied zum Gambler-Dasein in Spielotheken, die wiederum zur Kontrolle der Spieler und ihres individuellen Spielverhaltens verpflichtet sind.