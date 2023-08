Star Citizen: Top 15 der besten Schiffe und Fahrzeuge bis 1.5 Mio aUEC

Willkommen zu Star Citizen und unserer Top 15 der besten Schiffe und Fahrzeuge, welche du dir im Spiel für maximal eineinhalb Millionen aUEC kaufen kannst. Hier findest du für jeden Spielbereich und auch garantiert für jeden Kontostand das passende.

1. Greycat PTV

Das erste Fahrzeug ist ein absolutes Must-Have und kostet hierbei weniger als eine Standard-Ausrüstung für euren Charakter.

Die Rede ist vom Greycat PTV oder auch Buggy genannt. Mit diesem kommt ihr schnell und effektiv auf der Oberfläche von A nach B. Und könnt hierbei noch einen Passagier einladen. Für knapp 5000 aUEC ist der Buggy ein absolutes Schnäppchen, das ihr auf Area 18 bei Astro Armada einpacken könnt.

Der Buggy eignet sich primär für längere Strecken auf dem Boden. Beispielsweise für FPS Missionen oder wenn ihr als Händler unterwegs seid und eure Laufwege verkürzen wollt. Oder auch einfach nur als Spassmobil, mit dem man viel Unsinn anstellen kann. Der Buggy bietet zwar keinen Platz für Kisten oder Fracht, allerdings künftig einen kleinen Stauraum für persönliche Gegenstände und eine Halterung für Waffen.

Allerdings zählt dieses absolute Basis-Gefährt nicht zu unserer Top 15, sondern gehört zur Basisausstattung eines jeden Citizens.

2. Drake Mule

Damit kommen wir direkt zum ersten Fahrzeug unserer Top 15, der Drake Mule. Für 15’000 aUEC bei New Deal auf Lorville, ist die Mule eine absolute Empfehlung und ein echter No Brainer.

Dieser 6 rädriger Boden Transporter bietet Platz für 8 Kisten oder Missions-Boxen. Im hinteren und vorderen Bereich können wir jeweils 1 SCU Frachtkiste transportieren. Der Fahrer bleibt im geschlossenen Cockpit vor Witterungseinflüssen geschützt. Mit diesem Maulesel steht ausgedehnten Loot Ausflügen auf dem Boden nichts mehr im Weg. Hier bekommt ihr so gut wie alles eingeladen, wobei ihr auch sehr wendig und flott unterwegs seid.

Dabei passt die Mule in fast jedes Schiff, das über einen kleinen Laderaum verfügt. Die Ausnahme bietet hier die Avenger Titan, hier ist Mule ein Stück zu hoch.

3. P-72 Archimedes

Für knapp 150 000 aUEC bei Astro Armada auf Area18 erhaltet ihr mit der P-72 Archimedes den günstigsten Racer. Dieser bringt mit seinen guten Flugeigenschaften und den kleinen Dimensionen viel Spass auf der Rennstrecke.

Allerdings hat die P-72 keinen Quantum Antrieb und ihr somit immer einen Transport benötigt um von Planet zu Planet zu reisen. Alternativ könnt ihr die P-72 in der Nähe der Rennstrecke einfach an jedem Fahrzeugterminal spawnen.

4. Greycat ROC

Unsere nächste Empfehlung ist ein Pflichtkauf für jeden Bergarbeiter und eine solide Option Geld zu verdienen. Mit dem Greycat ROC könnt ihr den Einkaufspreis von 172 000 aUEC bei New Deal auf Loreville, bereits in wenigen Minuten erwirtschaften. Damit lassen sich schnell genug Gewinne generieren, um euch auch deutlich teure Fahrzeuge und Schiffe leisten zu können.

Der ROC bietet bereits alles, um auf dem Boden nach abbaubaren Ressourcen Ausschau halten zu können und diese auch direkt abzubauen und einzusammeln. Verkaufen kann man die Materialien hierbei an jedem Aussenposten mit einem Handelsterminal. Ihr könnt den ROC dort auch an einem Fahrzeugterminal spawnen.

Die Preise für die abgebauten Bodenressourcen sind absolut stabil und ihr fahrt mit etwas Übung bereits in kürzester Zeit satte Gewinne ein. Alternativ könnt ihr euch einen ROC aber auch für knapp 5000 aUEC auf einer der L1 Stationen auf den Raffinerie-Decks mieten.

5. Origin 85x

Unser nächster Tipp ist die Origin 85x, welche für knapp 600 000 aUEC ebenfalls auf Loreville zu haben ist.

Mit diesem luxuriösen Beiboot erhaltet ihr bereits alle Funktionen eines vollwertigen Schiffes.

Ihr bekommt einen Quantum Antrieb, Platz für einen Copiloten und welcher gleichzeitig Zugriff auf einen fernsteuerbaren Geschützturm hat. Zudem eine ausreichende Standard-Bewaffnung sowie ein vergleichsweises schnelles und wendiges Schiff. Die 85x ist als Snub Fighter auch auf den kleinsten Fahrzeug-Pads an Aussenpostens spawnbar. Auch als Racer macht die 85x eine passable Figur.

6. Drake Cutter

Ein absolutes All-In-One Paket erhalten wir für 675 000 aUEC auf Loreville mit der Drake Cutter. Neben einem dedizierten Frachtraum, mit 4 SCU Kapazität, genug Platz für eine Mule oder einen Buggy. Die Cutter verfügt über einen vollständigen Aufenthaltsbereich mit Bett zum ein- und ausloggen, einer Küche sowie einem Bad und verzeiht dank der stabilen Grundkonstruktion so manchen Kratzer.

Im Innen-Bereich sind der grosse Stauraum für Gegenstände und die Waffenfächer auch für grössere Gerätschaften ein Plus. Daher bietet die Cutter für tendenziell friedliebende Spieler alles, was man für die meisten Gameplaybereiche benötigt.

Die Bewaffnung jedoch ist kein wirkliches Highlight, denn mit 2 Grösse 1 gegimballeten Repeatern und 4 Stück Grösse 1 Raketen ist die Cutter nicht für den Kampf gedacht.

Allerdings bietet sie dank des fahrzeugtauglichen Frachtraumes viele Möglichkeiten und bietet damit Zugriff auf vielfältige Gameplay Mechaniken. Hinzu kommen die gute Reichweite, die günstigen Unterhaltskosten und die dank der verstellbaren Haupt-Triebwerke vielseitigen Einsatzzwecke im Flug.

7. Avenger Titan

Aber kommen wir zu einer Alternative, welche deutlich mehr Feuerkraft bietet.

Die Avenger Titan, für fast 800 000 aUEC ebenfalls auf Lorville, bietet sich der mitunter beste Einstieg in einen Kampfstarken Fighter mit einigen Bonus Features an.

Mit einem Grösse 4, sowie 2 Grösse 3 Hardpoints, bietet die Titan enorm viel Feuerkraft für einen kleinen Preis an. Denn mehr Feuerkraft finden wir auch bei vielen deutlich teureren Schiffen nicht. Zudem ist ebenfalls ein kompletter Aufenthaltsbereich mit Bett sowie 8 SCU Frachtkapazität vorhanden, allerdings ohne die Möglichkeit, bis auf die Greycat, Fahrzeuge mitzunehmen.

Daher bietet dieser ehemalige Standard Fighter der UEE Navy vor allem kämpferischen Spielern eine kostengünstige Option.

8. Anvil Pisces Rescue C8R

Den günstigsten Einstieg in das Medical Gameplay bietet unsere nächste Empfehlung, die Anvil Pisces Rescue C8R, für knapp 900.000 aUEC bei Astro Armada auf Area18.

Die C8R bietet eine vollwertige Tier 3 Medbay, womit ihr verletzte Spieler bis zu einem bestimmten Grad vollständig heilen, oder schwerer verletzte zumindest dauerhaft stabilisieren könnt.

Ein Respawn ist allerdings erst ab einer Tier 2 Medbay möglich.

Die Pisces C8R ist daher ein fliegender Krankenwagen, welcher sich hauptsächlich für kämpferische Boden-Missionen optimal eignet. Neben dem grosszügigen Innenraum und genug Platz für Kisten oder Loot, dienen primär die medizinischen Einrichtungen für Verletzungen oder zur Regeneration.

Als Bonus gibt es mit jedem frischen claimen des Schiffes auch das All-Inclusive-Paket mit verschiedenen Medpens, Nahrung und Wasser „to-go“ für den Ausseneinsatz dazu. Dank der kompakten Abmessungen kann die Pisces beispielsweise nicht nur in einer Carrack, sondern auch in der Starlifter Serie, oder gar einer Drake Corsair als Beiboot mitgenommen werden.

Wir können die Pisces C8R grundsätzlich jedem Citizen empfehlen, der sich gelegentlich in Bodengefechte stürzt oder das Medical Gameplay kennenlernen möchte. Die C8R hat als Ambulanz natürlich auch entsprechende Blaulichter.

9. Nomad

Nur geringfügig teurer ist unsere nächste Empfehlung, die Consolidated Outland Nomad, welche für knapp 950 000 aUEC auf Loreville bei New Deal erhältlich ist.

Die Nomad bietet hierbei alles, was die bereits vorgestellte Drake Cutter bietet, nur einfach besser und mehr.

Mit dem fahrbaren Frachtraum sind entweder 24 SCU Frachtkapazität möglich oder die Mitnahme eines ROC, den wir euch oben vorgestellt haben. Die Nomad kann zudem auf 3 x Grösse 3 Hardpoints zurückgreifen sowie 8 Raketen Grösse 2, was bereits eine ansehnliche und in jedem Fall ausreichende Feuerkraft ist für eine Vielzahl von Kopfgeld- und Kampfmissionen.

Allerdings ist für einen reinen Kampf-Fokus, die ebenfalls vorgestellte Titan Avenger die bessere Wahl. Denn die Nomad setzt ihren Fokus nicht auf den Kampf, sondern auf die Möglichkeit eine Vielzahl an Gameplay Möglichkeiten bereitzustellen, wobei sie in keinem direkt hervorsticht. Also der optimale Allrounder, mit welchem ihr das Verse erleben könnt, ohne grosse Abstriche in einzelnen Bereichen machen zu müssen.

Die Nomad bietet euch einen vollständigen Innenraum mit Waffen Fächern und Ablagemöglichkeiten. Einem hochwertigen Aufenthaltsbereich mit Bad, Küche und Bett, sowie einem abgetrennten Cockpit mit guter Rundumsicht. Einzig die Optik polarisiert, da man das käferartige Design entweder mag, oder am liebsten mit einer Fliegenklatsche arbeiten möchte.

Ein weiterer Bonus der Nomad ist der Utility Mount, welcher künftig mit einem dedizierten Schiffs-Traktorstrahl im Frachtbereich punkten kann. Zudem setzt Consolidated Outland auch bei der Nomad auf Hochtechnologie wie dem Hover-Landefahrwerk und anderen Specials. Dank der erhöhten Treibstoff-Reserven ist auch die Reichweite dieses Nomaden sehr ansehnlich. Weiter hilft auch der umfangreiche Stauraum für persönliche Gegenstände im Inneren. Damit seid ihr auch bei ausgedehnten Ausflügen länger autark.

Einzig die Raketen Ausstattung kann aufgrund der fest verbauten Systeme nicht vollständig angepasst werden, was jedoch eine eher kleinere Rolle spielen sollte. Die Nomad ist daher unsere Empfehlung für einen All-Round-Daily-Driver knapp unterhalb einer Million aUEC.

10. Avenger Warlock

Bei unserer nächsten Empfehlung handelt es sich um einen absoluten Spezialisten, den wir in grossen Teilen schon kennen.

Die Avenger Warlock für knapp 1,1 Millionen auec in Loreville erhältlich. Es ist unser Einstieg in die elektronische Kriegsführung durch den leistungsstarken EMP. Bei der Warlock bleibt das Chassis wie auch die Grösse der Grund Bewaffnung im Vergleich zur Titan identisch. Allerdings verliert die Warlock den Frachtraum, welcher mit einem dedizierten EMP Generator ausgestattet ist.

Damit büsst die Warlock zwar die Möglichkeit eines Frachttransportes ein, steigert ihre Kampfkraft jedoch nochmals deutlich. Das EMP Gameplay hält einige spannende Möglichkeiten bereit.

Damit ist die Warlock unsere Empfehlung für den EMP-Bereich.

11. Aegis Gladius

Nur geringfügig teurer und ebenfalls in Loreville erhältlich ist die Aegis Gladius, der Standard Fighter der UEE Navy.

Mit diesem dedizierten und rein auf diese Funktion beschränkten leichten Fighters, erhalten wir die perfekte Mischung eines Fighters in allen Bereichen.

Zwar gibt es feuerstärkere, schnellere, wendigere oder defensivstärkere leichte Fighter, allerdings bietet die Gladius die solideste Mischung. Sie stellt auch für die Einzelspielererweiterung SQ42 den Standardfighter dar.

Mit dem Cockpit-Only-Fighter verzichten wir auf die meisten Gameplay Bereiche. Wir haben weder die Möglichkeit ein Paket zu transportieren, noch Fahrzeuge oder andere Ausrüstung mitzuführen. Lediglich ein in der Nase integriertes Waffenfach und ein kleiner Stauraum für Ausrüstungsgegenstände stehen uns zur Verfügung.

12. Anvil Hurricane

Letztere Gameplay Einschränkungen gelten auch für unsere nächste Empfehlung, die zweisitzige Anvil Hurricane für knapp 1,2 Millionen aUEC, erhältlich bei Astro Armada auf area18.

Die Hurricane bietet eine beeindruckende Feuerkraft, da sie für den Piloten 2 Stück Grösse 4 Hardpoints, sowie 4 Stück Grösse 2 Raketen bereithält. Zudem hat der Copilot Zugriff auf viermal Grösse 3 Hardpoints welche in einem ausgezeichneten Wirkungsbereich ohne Einschränkungen genutzt werden können.

Zudem ist die Hurricane auch in der Defensive hart im Nehmen, und kann auf gute Flugeigenschaften und eine flache Silhouette zurückgreifen.

RSI Scorpius

Der direkte Gegenspieler der Hurricane ist die RSI Scorpius, welche ähnliche Leistungen bietet. Allerdings ist sie mehr als doppelt so teuer und daher für eine Empfehlung nicht infrage kommt. Ebenso ist sie sehr gross und anfällig, die Flügel zu verlieren.

13. RSI Mantis

RSI schickt jedoch mit unserer nächsten Empfehlung, der Mantis für 1,2 Millionen aUEC bei New Deal auf Loreville, einen absoluten Spezialisten preisgünstig ins Rennen.

Denn die Mantis ist aktuell das einzige Schiff, welches über einen Quantum Snare und einen Quantum Dämpfer verfügt. Damit könnt ihr in einem Radius von bis zu 20 km andere Spieler aus einem aktiven Quantumflug ziehen. Und nachfolgend verhindern, dass sie erneut springen, solange ihr in Reichweite seid.

Allerdings ist die Mantis mit ihrer schwachen Bewaffnung sowie der eingeschränkten defensiven Qualitäten nicht geeignet, direkt in einen Kampf zu ziehen. Als absoluter Spezialist ist sie auf die Unterstützung anderer angewiesen.

14. Anvil Hawk

Nachfolgend schauen wir uns die Anvil Hawk für knapp 1,3 Millionen aUEC auf Area18 an. Wir erhalten eine oft unterschätzte und sehr spannende Mischung aus leichtem Fighter, EMP Möglichkeiten, sowie einer fliegenden Gefängniszelle für künftige Lebend-Kopfgelder.

Die Hawk bietet hier nicht nur eine aussergewöhnliche Optik, sondern eine ernst zu nehmende Bewaffnung und die Möglichkeit, analog der Warlock, einen EMP einzusetzen, was zusätzliche offensiv Kapazitäten ermöglicht.

Und mit der kommenden Implementierung der erweiterten Kopfgeldmechanik können wir in der Gefängniszelle auch lebende Kopfgeld Ziele einsammeln und der Gerechtigkeit zuführen.

15. MISC Hull-A

Unsere vorletzte Empfehlung beschränkt sich auf den friedlichen Handel. Denn die MISC Hull-A für knapp 1,4 Millionen auec auf Lorville erhältlich, bietet die Möglichkeit am ausfahrbaren Frachtgitter, kostengünstig in den Frachttransport einzusteigen.

Mit 64 SCU Frachtkapazität kann sich die Hull-A schnell lohnen, wobei sie im Gegensatz zu ihren grösseren Schwester-Modellen auch in der Lage ist im beladenen Zustand zu landen.

Hauptsächlich im Bereich des Frachttransportes ist eine Skalierung in puncto der Warenauswahl zu möglichen Frachtkapazitäten möglich. Wobei die Hull-A hier in einem guten Bereich zu finden ist, um lukrative und seltene Güter effektiv und kostengünstig zu transportieren und zu handeln.

Zudem bietet dieser kleine Frachter bereits eine deutlich erhöhte Reichweite und alle Annehmlichkeiten, die für längere Ausflüge notwendig sind. Neben einem voll ausgestatteten Aufenthaltsbereich mit Küche, Waschraum, Schränken sowie einem Bett. Weiter verfügt die Hull-A auch über ein integriertes Escape Pod sowie einem Zugang zu den innen liegenden Schiffskomponenten.

Die Stärke dieses Frachters gegenüber anderer liegt in der Vielseitigkeit im Hinblick auf Containergrössen. So kann die Hull-A bis zu 16 SCU Container am Frachtgitter anbringen. Zudem kann künftig auf eine Luftschleuse zurückgegriffen werden, um ein Schiff-zu-Schiff oder Schiff-zu-Station Docking zu nutzen.

Allerdings beschränken sich die Verwendungsmöglichkeiten aufgrund der nur sehr rudimentären Bewaffnung auf rein friedlichen Gameplay Aspekten.

16. Drake Cutlass Black

Kommen wir zum letzten Schiff unserer Top 15, der Drake Cutlass Black für knapp 1,4 Millionen aUEC erhältlich auf Loreville.

Die Cutty Black ist nicht nur eines der ältesten, sondern vor allem eines der mit Abstand meistgenutzten und beliebtesten Schiffe im Spiel. Sie punktet mit ihrer enormen Vielseitigkeit und vor allem am starken Gesamtpaket.

Denn die Black kann nicht nur auf 4 Stück Grösse 3 Hardpoints, ein mächtiges Raketenarsenal mit 16 Raketen, sowie einem optionalen Geschützturm für einen anderen Spieler zurückgreifen. Sie hat auch 46 SCU Frachtkapazität, mit der Möglichkeit verschiedenste Fahrzeuge zu beherbergen.

An den Seiten sind grosse Schiebetüren hauptsächlich im Weltraum von grossem Nutzen und die rotierbaren Hauptriebwerke ermöglichen nicht nur um Raum eine starke Flugperformance. Aber auch Annehmlichkeiten und Aufenthaltsbereiche für zwei Spieler finden sich in diesem robusten Schiff mit Betten, Waffen Fächern, sowie umfangreichem Stauraum für Gegenstände und Material. Hinzu kommt ein dedizierter Traktorstrahl für Fracht im Heck, wie auch genug Platz für mehrere Spieler im Schiff.

Viel mehr Schiff für weniger Geld gibt es bislang nicht, was die Cutlass Black zu einer absoluten Empfehlung für einen Ingame Kauf macht. Nachdem die verschiedensten Gameplay Bereiche vom Handel, über ROC Mining (eine ROC passt rein), den Kampf, bis zu ausgedehntem Multi Crew Gameplay und mehr uneingeschränkt möglich ist.

Gut zu wissen

Die Ingame Preise für Schiffe und Fahrzeuge sind grundsätzlich nicht mit den Echtgeld Preisen im PledgeStore vergleichbar. Diese differieren teils erheblich. Vor allem Bodenfahrzeuge sind im Spiel meist preiswert zu haben. Im PlayStore hingegen sind sie deutlich teurer. Es empfiehlt sich daher vor einem potenziellen Echtgeld Kauf, die Preise des jeweiligen Fahrzeuges oder Schiffs im Spiel zu überprüfen.

Es sind leider nicht alle Schiffe im Spiel erhältlich. Solltet ihr auf der Suche nach einem speziellen Schiff für Ingame Kauf sein und nicht fündig werden, kann es sein, dass neue Schiffe oft erst einen Patch Zyklus später im Spiel auftauchen.

Was sind eure Empfehlungen für einen Ingame Kauf? Welche Schiffe lohnen sich besonders? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare unter das Top 15 Ingame Käufe unter 1.5M Video oder schaut gerne bei unseren täglichen Twitch Livestreams vorbei.