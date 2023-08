Space Marine 2: Der wahr gewordene Traum für Warhammer Fans

Space Marine 2 durfte endlich auf der Gamescom von uns angezockt werden. Das neue Spiel von Saber Interactive welches von Focus Entertainment veröffentlicht wurde, ist zum Teil endlich spielbereit. Wie sich das angefühlt hat, könnt ihr im folgenden Artikel lesen.

Was ist Space Marine 2?

Space Marines

Der große Nachfolger von Space Marine, welches damals noch vom untergegangenen THQ veröffentlicht wurde, soll laut den Mitarbeitern noch dieses Jahr erscheinen. In Space Marine 2 werdet ihr wie im Vorgänger einen der großen titelgebenden Space Marines spielen. Das Spiel wird für PC, PS5 und Xbox X/S erscheinen. Space Marines sind das bekannte Aushängeschild von Warhammer 40K: Sie sind Supersoldaten, vom Imperator der Menschheit gezüchtete Übermenschen, welche in verschiedenen Bruderschaften und Orden durch die Galaxie ziehen und den schlimmsten Schrecken der Menschheit versuchen die Stirn zu bieten.

Euer Space Marine

Natürlich werdet ihr wieder in die Rolle von Captain Titus schlüpfen, dem Helden des ersten Teils und ein Bruder von den Orden der Ultramarines. Ob dies noch so ist, bleibt abzuwarten. Im Trailer sah man an Titus schon ein Emblem der Inquisition hängen, was normalerweise über einer Ordensverbindung steht. Zudem werdet ihr von einigen Brüdern begleitet, welche ihr durch eigene Freunde im Coop-Modus ersetzen könnt. Die Entwickler bestätigten uns zudem, dass jeder Spieler eine eigene Version des Spiels benötigt.

Der Spielinhalt

Während der Vorgänger eher dem Third-Person-Shooter untergeordnet war, kann man das Neue eher im Hack-and-Slay verordnen. Dies liegt nicht an einer kompletten Änderung der Spielweise, sondern am Verhalten der Gegner. Waren im ersten Teil die mit viel Dakka und Granaten ausgerüsteten Orks euer Gegner und mussten vor allem vom Bolter zerstückelt werden, ist bei der Masse der vielen Tyraniden vor allem euer Kettenschwert der neue beste Freund. Trotz allem ist auch der Bolter und andere gefährliche Fernkampfwaffen sowie Granaten beständiger Teil eures Arsenals. Der Fokus wird durch weniger Munition, euren neuen Begleitern und dazu vielen anstürmenden Feinden aber vor allem auf dem Nahkampf, Blocken und dazugehörenden Finisher-Moves liegen.

Wir haben Space Marine 2 angespielt

Der Inhalt unserer Mission

Im Schützengraben

Wir starten, nachdem wir uns einen von vier Schwierigkeitsgraden ausgesucht haben und mit einem Thunderhawk mitten im Gefecht gelandet sind. Vor uns sind Gräben und Sandsäcke wie in einem typischen Krieg, zwischendrin gibt es Bunkeranlagen. Alles ist gefüllt mit Kämpfenden der imperialen Armee. Schnell stellt sich die Anführerin als Teil der cadianischen Streitkräfte vor und wir gehen zu den schießenden Stellungen. Schauen wir über die Sandsäcke, sehen wir schon die ersten schier endlosen Tyraniden auf uns zustürmen.

Wir werfen uns direkt in den Kampf, um die Cadianer zu unterstützen. Als wir dann endlich einen Überblick über das Schlachtfeld erhaschen, sehen wir tausende Tyraniden in Schwärmen am Himmel kreisen. Gefühlt das Hundertfache kommt über weitgelegene Hügel in unsere Richtung gestürmt. Nachdem wir dann eine Zeit lang die Stellung gehalten haben, kommen endlich die Bomber. Nun können wir zusehen, wie sie unter den anstürmenden Tyraniden ein Massaker anrichten.

Der Dschungel und das Tor

Danach kämpfen wir uns durch unwegsames Gelände und Dschungel, welcher schon eindeutig unter dem Einfluss der Tyraniden steht.

Als wir dann endlich an einem riesigen Tor eines großen Bunkers ankommen, sollen wir den Eingang mit einem cadianischen Trupp verteidigen, bis das Tor geöffnet ist. Währenddessen können wir sehen, wie Horden von Gegnern auf uns zustürmen. Diese klettern die Mauern vor uns hoch, indem sie sich aufeinander stapeln und mit ihren Klauen die letzten Meter nehmen. Haben wir das Tor lange genug gehalten und mit dem Kettenschwert ein wahres Massaker angerichtet, öffnet sich endlich das Tor. Leider waren zu viele Tyraniden bei uns durchgebrochen und von den Cadianern schafft es keiner mit uns die Sichere Anlage zu erreichen. Ruhet in Frieden Cardianer… Das Tor fällt zu und wir erledigen die letzten Tyraniden, bevor wir uns tiefer in die Anlage begeben, wo wir über die Ereignisse informiert werden und uns die nächste Mission anvertraut wird.

Kampf um das Relais

Diese ist zugleich für Demospieler die letzte Mission: Durch ein anderes Tor raus in die Masse, um mit Truppen- und Panzerunterstützung auf einen Turm zu gehen und ein Relais in Gang zu bringen. Das Relais kann dann endlich die planetaren Abwehrwaffen steuern.

Nachdem wir dem Panzer Leman Russ den Vortritt gelassen haben und dieser sich an die Arbeit macht, stürmen wir vor und hauen uns durch die nächsten Horden, während unser Ziel von weiteren Schwärmen umringt wird. Den Turm hoch müssen wir mit unseren Brüdern dann die Relais aktivieren und haben nun unseren ersten Dienst geschafft, um bei Veröffentlichung zu sehen, wie der Kampf gegen die Tyraniden weiter gehen wird.

Unsere Waffen und Fähigkeiten

In Space Marine 2 kann man jederzeit zwischen Nah- und Fernkampfbewaffnung wechseln. Im Nahkampf kann man ein Kampfmesser oder ein Kettenschwert nutzen, während in der anderen Hand eine Boltpistole liegt. Im Fernkampf mit leichtem Zoom nutzen wir den typischen Bolter, können aber auch mit schwerem Bolter und an einer Stelle mit der Gatling-Waffe die Massen bearbeiten.

Dazu benutzen wir Fragmentgranaten, um die Tyranidenmengen auseinander zu sprengen. Am effektivsten lassen sich die Granaten einsetzen, wenn die Tyraniden sich vor den hohen Mauern stapeln. Gut platziert zersprengt es den Haufen, was uns mehr Zeit einräumt, um uns an anderer Stelle um die Horde zu kümmern. Munition müssen wir in Lagern suchen oder aus den Gegnern herausprügeln, ansonsten wird der Fernkampfspaß schnell beendet. Um die Waffenauswahl zu wechseln, muss man an bestimmte Waffenständer und den neuen Schießprügel oder Nahkampfwaffe aufnehmen.

Wie fühlte sich die Mission an?

Die von Anfang an anstürmenden Massen waren endlos, gewaltig und wie in einem Hollywood-Film präsentiert. Man vergisst manchmal das Spiel kurz, wenn man sieht, was in der Weite vor sich geht und verpasst einiges, wenn man sich das nicht genau anschaut. Die Engine wurde gut gewählt, auch das Klettern von Tyranidenhorden zu erhöhten Stellen sieht super aus, vor allem wenn nicht nur Granaten gekonnt eingesetzt, sondern auch im richtigen Moment Explosionsfässer oder rot markierte Explosivpflanzen beschossen werden. Das ganze Spiel baut auf tolle Szenen, rohe Kraft und wenig Schnickschnack und es ist dadurch total 40K.

Was wird Space Marine 2 noch zu bieten haben?

Die Mitarbeiter haben uns erklärt, dass Fragmentgranaten nicht die einzige Möglichkeit sein wird, um große Mengen Tyraniden verschwinden zu lassen. Es wird fünf verschiedene Sorten an Granatenähnlichen Waffen geben, zwischen denen ihr wahrscheinlich genauso wechseln könnt wie bei der anderen Ausrüstung. Als wir zum aus Space Marine bekannten Multiplayer fragten, durfte leider keine Auskunft gegeben werden. Auch konnte uns noch nicht die Dauer der Kampagne verraten werden. Bleibt zu hoffen, dass diese nicht zu kurz wird und wir eine spannende und lange Reise vor uns haben. Wir sind hier auf jeden Fall zuversichtlich und vielleicht können wir uns am Ende ja wieder im Multiplayer mit den Chaos Space Marines messen.

Hoffentlich brauchen wir nicht alle eine RTX4090

Immer wieder, wenn es an größeren Plätzen heftig eskalierte und der Bildschirm mit Gegnern und Explosionen gefüllt war, ging die Performance der Anspiel-PCs spürbar in den Keller und unter die Flüssigkeitsgrenze. Space Marine 2 lief in der 4K-Auflösung und wurde von einer AMD Radeon 7900XTX befeuert. Die CPU wurde uns nicht genannt, aber sicherlich war diese auch nicht nur im Medium Bereich angesiedelt. Somit sollte dringendst in Sachen Performance noch optimiert werden, denn schneller wäre nur noch eine RTX4090 welche die meisten Gamer nicht ihr Eigen nennen. Features wie DLSS oder FSR waren laut Entwickler noch nicht aktiv, was aber in der finalen Version zur Verfügung stehen sollte und für die Max Settings des Games vielleicht auch notwendig macht.

In Sachen Sound sind wir so weit sehr zufrieden. Die Charaktere sind auf Englisch hervorragend vertont worden und die Soundkulisse so brachial wie die Optik. Vom Abfeuern des Bolters über die wuchtigen Hiebe des kreischenden Kettenschwertes bis zu den satten Explosionen im Hintergrund, untermalt vom Kriegsgeschrei der Soldaten, ist fürs Gehör alles in hochwertigem Niveau vorhanden. Der passende Orchester Soundtrack rundet das akustische Geschehen ab und lässt somit keine Wünsche übrig.

Fazit Sammy

Für mich war unter den Spielen auf der Gamescom 2023 Space Marine 2 das wichtigste und ich wurde nicht enttäuscht. Die Gegner sind schier in endloser Zahl zu sehen, was die Stärken der Engine von World War Z ist. Der Kriegsschauplatz wirkt sehr lebendig und ließ keine Langeweile aufkommen. An jeder Ecke ist praktisch etwas los, was mich durchaus motiviert hätte, die Demo mehrfach von vorne zu spielen. Leider mussten wir nach einer Stunde den Controller aber abgeben. Ich hoffe, dass der Rest vom Game mit dieser spektakulären Demonstration mithalten kann und die Performance in Sachen Bildrate noch gesteigert wird.

Möge der Imperator den Entwicklern beistehen und mich bis zum Release mit Geduld überhäufen.

Fazit Alex

Space Marine 2 sieht für mich nach einem würdigen Nachfolger zum ersten Teil aus. Auch dieser hat mich grafisch und vom Spaßfaktor komplett aus den Schuhen gehauen. Das aussehen der Welt und Gegner ist einfach unglaublich und für mich schwer mit einem anderen Spiel zu toppen. Das Spiel hat mich jetzt schon voll überzeugt und wird mein Must Have für diesen Winter, trotz vieler starker neuer Spiele. Meine Hoffnung ist noch, dass das Spiel einen so guten Multiplayer bekommt wie in Teil 1, und dass das zusammenspielen mindestens genauso gut funktioniert wie das Spiel alleine zu spielen.

Hier einige Ausschnitte unserer Mission von anderen Spielern

