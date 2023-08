GeForce-Gamer sind Game Ready für Baldur’s Gate 3

NVIDIA hat heute einen neuen GeForce-Game-Ready-Treiber für Baldur’s Gate 3 veröffentlicht. Dieser Treiber bietet außerdem DLSS in The Texas Chain Saw Massacre und Gord.

Baldur’s Gate 3 erhält eine DLSS-Leistungssteigerung von durchschnittlich 93 Prozent!

Nach drei Jahren im Early Access ist Baldur’s Gate 3 nun offiziell erschienen. GeForce-Gamer können Baldur’s Gate 3 auf einem PC mit einer GeForce-RTX-Grafikkarte oder über in der Cloud auf GeForce NOW spielen.

GeForce-Gamer können die Grafikqualität mit NVIDIA DLAA maximieren oder die Framerate mit NVIDIA DLSS 2 erhöhen – Desktop-GPUs der GeForce-RTX-40er-Serie steigern die Leistung um durchschnittlich 93 Prozent. Dank DLSS 2 können die meisten GeForce-RTX-40er-Serie-Gamer – und solche mit vergleichbaren Karten – Baldur’s Gate 3 in 4K und mit allen Einstellungen mit über 60 Bildern pro Sekunde spielen.

Weitere Game Ready Goodies und Upgrades

Dies ist der perfekte Treiber für The Texas Chain Saw Massacre und Gord, die beide mit DLSS 2 starten

Der neue Game-Ready-Treiber bietet die optimalen Einstellungen von GeForce Experience für sechs neue Spiele mit nur einem Klick: Exoprimal Jagged Alliance 3 Lost Judgment Portal: Prelude RTX Ratchet & Clank: Rift Apart Remnant 2



Über Game-Ready-Treiber

GeForce-Game-Ready-Treiber liefern das beste Erlebnis für alle Lieblingsspiele, da sie in Zusammenarbeit mit Entwicklern fein abgestimmt und in Tausenden von Desktop- und Laptop-Hardwarekonfigurationen ausgiebig auf maximale Leistung und Zuverlässigkeit getestet wurden.

Das NVIDIA Game-Ready-Treiberprogramm wurde von Grund auf als Methode entwickelt, um das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Dieses Programm schafft eine Synergie mit Spieleentwicklern, indem es einen regelmäßigen Austausch von Vorabversionen von Spielen und Treibern ermöglicht. Gemeinsam arbeiten sie an der Suche nach Optimierungen und der Lösung von Problemen und iterieren die Builds entsprechend, um sicherzustellen, dass sowohl das Spiel als auch der Game-Ready-Driver bei der Markteinführung die höchste Qualität und Leistung bieten.

