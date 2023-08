Gamescom 2023: AMD präsentiert die Radeon RX 7700 XT und RX 7800 XT Grafikkarten

Im Rahmen der Gamescom 2023 hat AMD die lange erwarteten Grafikkarten Radeon RX 7700 XT und RX 7800 XT präsentiert. Die neuen Modelle mit der AMD RDNA 3-Architektur versprechen eine hervorragende Performance im 1440p-Gaming. Mit AMD FidelityFX Super Resoultion 3 wurde zudem auch die neuste Generation von AMDs populärer Upscaling-Technologie vorgestellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Radeon RX 7700 XT und RX 7800 XT im Detail:

“Gamers today are choosing 1440p displays more than any other display resolution,” said Scott Herkelman, senior vice president and general manager, Graphics Business Unit at AMD. “Today’s high-refresh 1440p displays deliver the incredibly vibrant visuals and smooth, fluid gameplay gamers expect. We’re excited to offer a new class of graphics cards delivering the performance and visual fidelity that allows gamers to elevate their gameplay and truly enjoy today’s and tomorrow’s games the way they were designed to be experienced.”

Mit den beiden neuen GPUs bietet AMD nach eigenen Angaben im Bereich des 1440p-Gamings eine um 20 % höhere Leistung im Vergleich zur Konkurrenz und somit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der AMD RDNA 3 Architektur verfügen diese über überarbeitete Compute Units mit separaten AI- und Raytracing-Einheiten der zweiten Generation. Die Leistung der AI-Einheiten hat sich im Vergleich zur RDNA-2-Architektur verdoppelt. Dazu gesellt sich der AMD Infinity Cache der zweiten Generation. Im Bereich des Encodigns/Decodings wird der AV1-Codec vollständig unterstützt, um so für eine bessere Streaming-/Recording-Qualität zu sorgen. Die AMD Radiance Display Engine unterstützt DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1a für höhere Auflösungen bei hohen Bildraten. Ebenso wird 12-bit HDR, der REC2020 Farbbereich und 8K Video unterstützt. Mit AMD FidelityFX Super Resolution ist natürlich auch AMDs Upscaling-Technologie verfügbar.

Weitere Details finden sich bei AMD.

AMD Radeon RX 7700 XT AMD Radeon RX 7800 XT GPU Navi 32 Navi 32 Compute Units 54 60 FP32 ALUs 3840/7680 3456/6912 RT-Kerne 60 54 KI-Kerne 120 108 Textureinheiten 240 216 RAM 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Gaming-Takt 2171 MHz 2124 MHz Boost-Takt bis zu 2544 MHz bis zu 2430 MHz Speicherinterface 192 bit 256 bit Infinity Cache 48 MB 64 MB TGP 245 W 263 W

Preise und Verfügbarkeit:

Ab dem 6. September sind die AMD Radeon RX 7700 XT und Radeon 7800 XT von den Boardpartnern ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX und Yeston nach und nach verfügbar. Die Radeon RX 7800 XT ist auch auf AMD.com verfügbar. Preislich liegt die Radeon RX 7700 XT bei einem UVP von 489 € und die Radeon RX 7800 XT bei einem UVP von 549 €.