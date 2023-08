Final Fantasy XIV: Zwei neue Ingame-Events beginnen in Kürze!

Es wird Zeit zurückzublicken. Das „Fest der Wiedergeburt“ feiert auch 2023 seine Rückkehr. Vom 27. August bis zur Veröffentlichung von Patch 6.5 Anfang Oktober sind „Krieger des Lichts“ eingeladen Kipih Jakkya, der Reporterin des Raben, bei der Ausrichtung der Feierlichkeiten in Ul’dah zu unterstützen und der siebten Katastrophe zu gedenken. Aber auch die beiden anderen Stadtstaaten Gridania, Limsa Lominsa sowie alle Wohngebiete werden entsprechend feierlich geschmückt.

Die Quest kann im Nald-Kreuzgang angenommen werden. Teilnehmen kann jeder, ob bezahltes Abo oder kostenlose Spielzeit. Einzige Voraussetzung: Spieler müssen Stufe 15 erreicht haben und je nach Startstadt in der Lage sein nach Ul’dah zu gelangen. Falls das noch nicht möglich ist, keine Angst: Neue Spieler schalten die Reisefunktion automatisch im Verlauf der Hauptgeschichte frei.

Als Belohnung winkt in diesem Jahr der „Phoenix aus der Asche“. Dabei handelt es sich, um ein besonderes Reittier welches in der Bahamut-Raid-Serie oder dem „Flames of Truth“-Trailer zu Final Fantasy XIV seinen Auftritt hatte. Darüber hinaus können Spieler die beiden Notenrollen „Pom from the Heavens“, „The Land Reborn“ sowie ein besonderes Plakat für ihr Ingame-Haus oder Zimmer abstauben.

„MogMogKollektion“ zum zehnten Jubiläum

Das ist jedoch nicht alles, denn zur gleichen Zeit geht auch die „MogMogKollektion“ in die nächste Runde. Dabei handelt es sich um ein besonderes Event, bei dem Spieler für das Absolvieren von vorgegebenen Inhalten eine besondere Event-Währung erhalten – die allagischen Steine der Festivität 2023.

Diese Steine lassen sich gegen zahlreiche Gegenstände eintauschen, wie etwa Modeaccessoires, Reittiere, Frisuren, Begleiter, Triple-Triad-Karten, Emotes und Einrichtungsgegenstände. Teilnehmen kann jeder, jedoch sind die Mindestanforderungen hier deutlich höher als beim Fest der Wiedergeburt. Spieler müssen mindestens Stufe 30 erreicht haben, um etwa in PvP-Inhalten die exklusiven Steine sammeln zu können.

Wer stattdessen lieber klassische Raids oder Dungeons laufen möchte, um sich den Gegenstand seiner Wahl zu sichern, muss mindestens Stufe 50 erreicht haben. Weitere Informationen sowie die vollständige Liste der möglichen Belohnungen der „MogMogKollektion“ können auf der Eventseite nachgelesen werden.

Beide Events sind bis zur Veröffentlichung des ersten Teils von Patch 6.5 verfügbar. Dieser soll laut Angaben von Produzent Naoki Yoshida Anfang Oktober veröffentlicht werden. Spieler haben also reichlich Zeit sich die kostbaren Items zu sichern.

Viele weitere Inhalte angekündigt

Die Entwickler von „Final Fantasy XIV“ verwöhnen ihre Community in diesem Jahr mit zahlreichen Events, um das zehnjährige Bestehen von „A Realm Reborn“ zu feiern. Neben den bisherigen Ingame-Events umfasst dies auch Kunstwettbewerbe, Live-Streams und Konzerte.

Erst kürzlich hat Produzent Naoki Yoshida auf dem Final Fantasy Fan Festival in Las Vegas die ersten Informationen zur kommenden Erweiterung „DAWNTRAIL“ gestreut. Eine Zusammenfassung könnt Ihr hier nachlesen. Weitere Informationen soll es bei der nächsten Station des Fan Fests in London am 21. und 22. Oktober geben.

Bildquelle: Square Enix, Creative Business Unit III