Final Fantasy XIV Online – Dawntrail-Erweiterung und Xbox-Version angekündigt

Square Enix kündigte heute mit Dawntrail die fünfte Erweiterung für das MMO Final Fantasy XIV Online an. Dawntrail ist für Sommer 2024 geplant. Zudem wurde für nächstes Jahr eine Xbox-Version des Spiels angekündigt.

Über Dawntrail:

Die Erweiterung wurde vom Produzenten und Direktor Naoki Yoshida in seiner Keynote-Präsentation auf dem Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 in Las Vegas enthüllt, zusammen mit einem neuen Teaser-Trailer, der zum ersten Mal einen Vorgeschmack auf die Abenteuer des Kriegers des Lichts in der neuen Welt Tural bietet.

Die neue Erweiterung geht mit einer Fülle an neuen Inhalten einher, darunter eine erhöhte Stufenobergrenze, mehrere neue Jobs, weitläufige neue Gebiete, neue Stammesvölker, neue Dungeons und neue Kampfinhalte wie FATEs, Hohe Jagd und Schatzsuchen sowie Nebenaufträge und vieles mehr. Einige der Dinge, auf die Spieler*innen sich freuen können, sind:

Reise in die neue Welt Tural und erkunde ihre Hauptstadt Tuliyollal.

Erforsche neue Gebiete, darunter das gebirgige Urqopacha und den Wald von Yak T’el.

Neue Stammesvölker, darunter die winzigen Pelupelu, die auffällige Masken tragen und in Urqopacha leben.

Stufenobergrenze von 90 auf 100 erhöht.

Mehrere neue Jobs

Kampfinhalte wie FATEs, Hohe Jagd und Schatzsuchen sowie Nebenaufträge

Neue Dungeons

Neue Bedrohungen, darunter Valigarmanda

Inhaltshelfer-Update

Neue Ausrüstung und Rezepte

Umfassender, neuer Gelegenheitsinhalt

Neues Unstetes Gewölbe, neuer Allianz-Raid, 8-Spieler Raid und Fataler Raid

PvP-Aktualisierung

Laufende Inhalts-Updates, darunter ein Update für den Blaumagier, noch mehr von Hildibrands Fällen, neue Pläne für das Tiefe Gewölbe und Aktualisierungen für den Gold Saucer

Zusätzlich liefert Dawntrail die erste, umfassende Verbesserung der Grafik für Charaktere und Welten, darunter:

Verbesserungen an der Ästhetik

Höhere Auflösung für Texturen und Schatten

Verbesserte Grafik für Material

Neuerungen der Testversion:

In der Keynote-Präsentation wurde ebenfalls enthüllt, dass die bestehende Testversion für Final Fantasy XIV Online mit Patch 6.5 noch erweitert wird. Bei Erscheinung bietet die noch umfassendere Testversion alle Inhalte aus der Stormblood-Erweiterung (und Updates bis einschließlich Patch 4.58), inklusive den Jobs Rotmagier und Samurai und eine Stufenobergrenze von 70 für Neueinsteiger, ohne Begrenzung der Spielzeit.

Dies ist der perfekte Zeitpunkt für Neueinsteiger*innen, ihr Abenteuer mit mehr als 27 Millionen registrierten Spielerinnen und Spielern in der von der Kritik gefeierten Geschichte von FINAL FANTASY XIV Online zu beginnen. Die kostenlose Testversion wurde erweitert und enthält nun alle Inhalte aus A Realm Reborn und der Erweiterung Heavensward (und Updates bis zu Patch 3.56). Außerdem gibt es ein weiteres spielbares Volk (Au Ra) und drei zusätzliche spielbare Jobs (Dunkelritter, Astrologe und Maschinist). Die kostenlose, zeitlich unbegrenzte Testversion bietet hunderte Stunden Spielspaß und eine preisgekrönte Geschichte, die im Umfang zwei vollständigen FINAL FANTASY-Spielen entspricht.

Über die Xbox-Version:

In einer Überraschungsankündigung teilte Yoshida die Bühne während seiner Keynote-Präsentation mit dem CEO von Microsoft Gaming, Phil Spencer, um zu bestätigen, dass die sehnlichst erwartete Xbox-Version des gefeierten MMOs im Frühling 2024 auf Xbox Series X|S erscheinen wird. Eine offene Beta wird während der Patch 6.5x-Serie beginnen. Die rein digitale Veröffentlichung bietet auf Xbox Series X 4K-Unterstützung. Weitere Informationen werden bald bekannt gegeben und Details sind auf der offiziellen Website zu finden.

Yoshida enthüllte zum Abschluss die bevorstehende Zusammenarbeit mit Fall Guys, dem Party-Royale-Hindernislauf-Hit von Mediatonic. Der „Warriors of Light Fame Pass“ wird am 22. August 2023 in Fall Guys erhältlich sein, und eine neue, von Fall Guys inspirierte Attraktion für den Gold Saucer hält als Teil der Patch 6.5x-Serie Einzug in FINAL FANTASY XIV Online.