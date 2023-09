ENDORFY präsentiert die neuen Thock-Tastaturen

ENDORFY präsentiert die Thock-Tastatur nun auch im QUERTZ-Layout. Erhältlich ist die Tastatur in unterschiedlichen Größen in den Farben Schwarz und Weiß. Abgerundet wird das Angebot der Tastaturen von weißen Omnis-Varianten.

Die ENDORFY Thock im Detail:

Verfügbar ist die Tastatur im TKL- und Vollformat und setzt auf die mechanischen Kailh-Switches mit einer Lebensdauer von 50 Millionen Klicks. Hier hat man die Wahl zwischen den linearen Kailh Red und den taktilen Kailh Brown ohne akustisches Feedback. Auf den Switches sitzen PBT-Double-Shot-Keycaps, die besonders langlebig sind. Sie bestehen aus zwei Schichten unterschiedlicher Polymere, die nacheinander in die Form gespritzt werden. So muss die Beschriftung nicht aufgedruckt werden, sondern wird direkt gegossen. Die Keycaps gibt es in zwei Varianten, einmal klassisch mit lediglich einer lichtdurchlässigen Schrift und einmal die effektvollen Pudding-Keycaps, die im gesamten unteren Bereich lichtdurchlässig sind und so besonders schöne RGB-Effekte ermöglichen. Damit diese Effekte richtig zur Geltung kommen, ist eine anpassbare ARGB-Beleuchtung integriert. Diese kann man von der einzelnen Taste bis zur gesamten Tastatur konfigurieren. Die Vollformat-Modelle der Thock verfügen zu dem über einen Lautstärkeregler, der über eine Rückmeldung über sanftes Einrasten verfügt. Mit einem Druck des Reglers kann man zudem alles stummschalten.

Weitere Details finden sich bei ENDROFY.

Preise und Verfügbarkeit:

Die neuen Tastaturen der ENDORFY Thock-Serie sind ab sofort verfügbar. Die UVPs haben wir nachfolgend in einer Tabelle zusammengefasst.