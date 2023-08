LIAN LI präsentiert mit der Galahad II Trinity eine neue All-in-One-Wasserkühlung (AiO). Sie bietet ein unvergleichbares Design, gepaart mit maximaler Leistung. Dank austauschbarer Pumpendeckel, drei unterschiedlichen Lüfter-Konfigurationen und frei drehbaren 45°-Fittings mit besonders flexiblen Schläuchen ist ein variabler Einbau möglich.

Die LIAN LI Galahad II Trinity im Detail:

Erhältich ist die neue AiO in unterschiedlichen Konfigurationen. Alle bieten eine adressierbare ARGB-Beleuchtung, ein spezielles Dreikammer-Pumpendesign, einen Aluminium-Radiator und kraftvolle Lüfter. Die drei austauschbaren Pumpendeckel erlauben in Kombination mit der ARGB-Beleuchtung eine optimale Anpassung an jedes Setup. Eine Anpassung der Effekte ist über LIAN LIs hauseigene Software L-Connect 3 möglich.

Der Kühler ist so konzipiert, dass die Kühlflüssigkeit gezielt und mit maximalem Druck auf die Kühlfinnen geleitet wird, um eine schnelle Wärmeableitung zu erreichen. Durch das Dreikammer-Design werden zudem Verwirbelungen reduziert und so ein möglichst geringes Betriebsgeräusch erreicht.

Alle Features im Überblick:

Leistungsstarke AIO-CPU-Kühler im edlen Lian Li Design

Drei Lüfter-Konfigurationen

Hohe Kühlleistung durch dichten Aluminium-Radiator mit effektiven Kühlfinnen

Drei austauschbare Pumpendeckel

Unendlichkeitsspiegel-Effekt

Angewinkelte und um 360° drehbare Fittings

Kompatibel zu Sockeln von AMD und Intel (inkl. LGA 1700)

Preise und Verfügbarkeit:

Die LIAN LI Galahad II Trinity ist in der Variante mit den ARGB-Lüftern und den ARGB-SL-INF-Lüftern ist in den Größen 240 mm und 360 mm in den Farben Weiß und Schwarz bereits lieferbar. Die Performance-Version mit den P28-Lüftern ist demnächst lieferbar.