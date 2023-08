Das A-Creators Fest zum 8. Geburtstag von Anycubic

Am 2. September feiert Anycubic das 8-jährige Jubiläum und mit dem A-Creators Fest 2023 findet auch eine große Geburtstagsfeier statt. Die Feierlichkeiten werden eine ganze Woche andauern und die Nutzenden, angesehene Influencer und Medienpartner auf der ganzen Welt zusammenbringen.

Im Vorfeld des A-Creators Fest findet die Formnext China 2023 vonm 29. bis 31. August in Shenzhen statt. Hier werden weitere Drucker der Kobra-2-Serie präsentiert, die eine gesteigerte Geschwindigkeit von bis zu 500 mm/s bieten. Auch die neue Wasch- und Cure-Einheit für MSLA-Druck, die Wash and Cure Max, wird hier präsentiert. Anycubic präsentiert sich vor Ort mit einem Messestand und wird alle Fans aber auch über die Social-Media-Kanäle teilhaben lassen.

Das Anycubic A-Creators Fest beginnt am 31. August 2023 um 15 Uhr deutscher Zeit. Der TikTok-Star Ben Pendergast ist Gastgeber der Veranstaltung und hier werden dann auch die neuen Drucker der Kobra-2-Serie und die Wash and Cure Max international präsentiert. Verfolgen kann man den Livestream via Facebook, YouTube und TikTok. Vom 1. September bis zum 5. September wird das A-Creators Fest aber auch von exklusiven Angeboten begleitet werden, dazu gibt es auch schon Frühbucher-Angebote sowie Gewinnspiele. Mit dem Global Innovation Rendevous ist zudem auch ein Workshop geplant, zu dem Anycubic seinen Partnern Einblicke in das Innovationszentrum des Unternehmens geben wird.