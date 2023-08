Captain Marvel 8 – Eine neue Heldin – Comic Review

Weiter geht es im Rahmen unserer Comic-Reviews mit Captain Marvel 8. Der Comic trägt den Untertitel „Eine neue Heldin“.

Allgemeines:

„Carol Danvers kehrt auf die Erde zurück – zusammen mit einem Energiewesen, das ein Bewusstsein hat und dessen Gestalt an Carols frühere Binary-Identität erinnert! Doch bevor Carol und Monica Rambeau der neuen Heldin beibringen können, worauf es ankommt, verschwindet Captain Marvel spurlos. Während Carol anderswo um ihr Leben kämpfen muss, tut sich Binary mit Spider-Woman zusammen.

Für Fans und Neuleser: Eine komplette neue Storyline von Eisner Award-Gewinnerin Kelly Thompson (BLACK WIDOW), Juan Frigeri (GUARDIANS OF THE GALAXY) und Álvaro López (CATWOMAN).“

Inhaltsangabe zu Captain Marvel 8 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Captain Marvel Storyline Captain Marvel (2020) Storys Captain Marvel 37-41, Annual 1 zentrale Charaktere Captain Marvel, Ms. Marvel, Spider-Woman Zeichner Alvaro Lopez, Juan Frigeri Autor Kelly Thompson Seitenanzahl 148 Preis 19,00 € Veröffentlichung 21.03.2023

Die aktuelle Storyline von Captain Marvel (2020) erscheint bei Panini in Form von Sammelausgaben. Captain Marvel 8 umfasst insgesamt sechs Storys von denen fünf direkt aufeinander aufbauende Originalausgaben sind. Diese tragen folgende Titel:

Kirschen und Schirmchen Vor Gericht – Teil 1 Vor Gericht – Teil 2 Vor Gericht – Teil 3 Vor Gericht – Teil 4 Der Weg nach Hause

Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von den Covern der Originalausgabe.

Der Comic beginnt mit einer kurzen Einleitung, die zum einen ein paar Hintergründe zu Captain Marvel und der vorherigen Ausgabe enthält. Am Ende des Comics finden sich zudem noch einige Variant Cover sowie Concept Arts.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Eigentlich wollen Rhody und Carol endlich mal etwas Urlaub machen, doch Carol wurde von ihrer Schwester Lauri-Ell zur Hilfe geholt. Aus einer kleinen Hilfsmission wurde schnell ein großer Kampf, bei dem sich Carol wieder Vox Supreme gegenüber sah. Nicht nur Ms. Marvel, auch Iron Man, Hazmet, Spider Woman und natürlich auch War Machine helfen ihr dabei, später auch noch die Guaridans und Imperator Hulkling. Bei den Kämpfen erschafft Carol eine Energieform von sich selber, die schließlich eigenständig leben kann. Sie tauft sie auf den Namen Binary.

Kirschen und Schirmchen:

Wieder einmal greifen Zauberer und Riesenkatzen New York an, doch Captain Marvel, Monica und Binary bringen die Situation direkt unter Kontrolle. Dabei zeigt sich, dass Binary noch einiges über die Menschen lernen muss und so suchen sie sich einen ruhigeren Ort und machen sich anschließend auf zu einer Party. Doch die Feier nimmt ein nicht ganz so lustiges Ende…

Ein wirklich unterhaltsames Kapitel, in der sich die Unbeholfenheit der mächtigen Binary im Umgang mit nicht so mächtigen Lebensformen zeigt.

Vor Gericht – Teil 1:

Carol ist verschwunden, doch wo ist sie gelandet? Aber zum Glück ist Binary noch auf der Erde. Denn gemeinsam mit Spider-Woman, Hazmat und den anderen Freunden von Carol hat sie alle Hände voll zu tun, immer neue Angreifer abzuwehren. Durch ihre Ähnlichkeit mit Carol kommt sie jedoch ins Grübeln, wer sie eigentlich ist. Unterdessen erfahren wir, wo Carol gelandet ist und was ihr bevorsteht.

Binarys Unbeholfenheit in einigen Dingen ist weiter sehr unterhaltsam, manchmal ist sie, wie ein Kindergartenkind mit Superkräften.

Vor Gericht – Teil 2:

Carol ist vor einem magischen Tribunal gelandet, um ihre Verbrechen gegen die Magie zu verhandeln. Denn vor einiger Zeit hatte sie Ove seiner Magie beraubt, um die Zukunft zu retten. Da sich das Tribunal nur mit Verbrechen gegen die Magie befasst, spielt es hier keine Rolle, dass Carol dies nur tat, um die Zukunft zu retten. Doch sie hat eine Chance, sie muss ihren Wert als Heldin beweisen.

Vor Gericht – 3:

Carol befindet sich in einer Simulation, in der sie ihren Wert beweisen soll. Während das Tribunal ihre Situation diskutiert, wird sie sich ihrer Situation bewusst und kann so einen Weg nach draußen finden.

Vor Gericht – 4:

Carol ist es gelungen, aus der Simulation des Tribunals zu entkommen. Doch New York wird direkt wieder angegriffen, dieses Mal von einem großen Monster, das einer Mischung aus einem Drachen und Godzilla gleicht. Allerdings ist hier nicht alles so, wie es scheint, den Enchantress hat ihre Finger im Spiel…

Carol hat in ihrer Zeit in der Simulation des Tribunals einiges dazu gelernt, erleben wir hier den Anfang einer neuen Captain Marvel?

Der Weg nach Hause:

Die letzte Story ist komplett unabhängig von den vorherigen zu sehen. Carol ist im Weltall unterwegs und bei den K’rsak zu Besuch. In einem dubiosen Spielcasion legt sie sich mit einigen einfältigen Schlägern an und landet direkt im Gefängnis. Doch warum ist sie wirklich hier? Es scheint als hätte sie einen Plan…

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt dieses Bandes stehen besonders Captain Marvel und Binary. So haben wir auf der einen Seite die mächtige, aber doch noch sehr kindliche Binary, die erstmal lernen muss ihre Macht zu dosieren. Denn sie hat noch so einige Probleme mit zerbrechlichen Lebewesen. Auf der anderen Seite haben wir Captain Marvel, die in der Simulation des Tribunals lernen soll, dass zu töten nicht immer der richtige Weg ist. Ebenfalls wichtig sind Spider-Woman, Lori-Ell und Hazmat. Auf gegnerischer Seite spielt besonders Enchantress eine wichtige Rolle.

Eine Erzähler-Perspektive gibt es immer dort, wo Teile der Handlung durch die Gedanken von Captain Marvel erzählt werden. Neben der etwas eckigeren Form erkennt man dies an der roten Markierung, charakteristisch für diese Comic-Serie.

Fazit:

Captain Marvel 8 bietet eine sehr spannende Geschichte, ist aber auch sehr unterhaltsam geschrieben. Besonders Binary sorgt hier für einige Lacher, benimmt sich die mächtige Heldin doch manchmal wie ein Kindergartenkind.

Wir sind gespannt, ob wir in den nächsten Bänden wirklich eine neue Carol erleben werden und wann wir Binary wiedersehen.

