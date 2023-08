Call of Duty: Modern Warfare 3 – Weitere Infos

Während der gamescom 2023 wurden weitere Infos zum kommenden Shooter Call of Duty: Modern Warfare 3 enthüllt. An dieser Stelle fassen wir alle bisherigen Infos für euch zusammen!

Call of Duty: Modern Warfare 3 knüpft unmittelbar an den Vorgänger Modern Warfare 2 an. Den Entwicklern der Sledgehammer Games war wichtig zu erwähnen, dass es sich bei MW 3 um ein vollständiges und eigenständiges Spiel handeln wird. Im Vorfeld wurden Unkenrufe laut, die nur einen erweiterten DLC zu MW 2 erwarteten.

Modern Warfare 3 wird am 10. November für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht, ebenso wird die alten Konsolengeneration Playstation 4 und Xbox One bedacht. Die Veröffentlichung auf zahlreichen Systemen bringt das Thema Crossplay auf den Plan. Hier gibt es gute Nachrichten: Call of Duty: Modern Warfare 3 unterstützt vollständiges Crossplay!

Vorab wird es natürlich auch wieder ein paar Betas zum Ausprobieren geben:

PC: 12. und 13. Oktober

Playstation: 6. und 7. Oktober (Early Access) und 8. bis 10. Oktober (Open Beta)

Xbox: 12. und 13. Oktober (Early Access)

14. bis 16. Oktober offene Beta für alle Plattformen

Die Kampagne wird nicht mehr vollständig linear ablaufen. Statt dessen werden die Level unterschiedliche Herangehensweisen fordern, etwa die Open World Level. Im Multiplayer dürfen wir wieder hochdynamische Matches erwarten. Neben den unterschiedlichen Modi steigern satte 16 Remastered Maps die Vorfreude. Fehlen darf natürlich auch nicht der Zombie-Modus, wobei es hier noch keine all zu konkreten Aussagen zu gibt. Man munkelt, dass Extraction und Outbreak wieder eine große Rolle spielen könnten.

Damit endet unser Text und ab jetzt lassen wir Bilder bzw. Videos sprechen. In Video 1 seht ihr im Rückblick die erwähnte Präsentation im Rahmen der Opening Night der gamescom. Video 2 geht detaillierter auf die Kampagne ein:

