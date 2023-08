be quiet! Shadow Base 800 – Herausragender Airflow und maximaler Platz

Mit der Shadow Base 800 Serie präsentiert be quiet!, der deutsche Hersteller von Premium-PC-Komponenten ein neues Mitglied seiner PC-Gehäusefamilie vor. Das Shadow Base 800 bietet einen herausragenden Airflow sowie viel Platz für die Hardware.

Das Shadow Base 800 im Detail:

Durch seinen Aufbau bietet das Shadow Base 800 eine solide Basis für alle Anwender, richtet sich aber insbesondere an Gamer. Durch das offene Mesh-Design ergibt sich ein sehr hoher Airflow, der die Hardware zu jeder Zeit kühl hält. Im Gehäuse finden Radiatoren bis 420 mm Platz, aber auch E-ATX-Mainboards oder High-End-Grafikkarten. Weitere Features des Gehäuses sind moderne I/O-Anschlüsse sowie eine werkzeuglose HDD- und SSD-Montage. Erhältlich ist das neue Gehäuse in fünf verschiedenen Varianten, die sich in der Beleuchtung des Gehäuses und der Lüfter unterschieden. Für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild sorgt die integrierte Kabelleiste, so wird auch gleichzeitig der Airflow verbessert. Dank drehbarer PCIe-Slotblenden ist auch ein vertikaler Einbau der GPU möglich. An der Front bieten die Gehäuse ein modernes I/O-Panel mit USB 3.2 Gen.2 Typ-C-Anschlüssen.

Für alle, die Wert auf einen schlichten Auftritt legen, ist das Shadow Base 800 Black die passende Basis. Das Shadow Base 800 DX Black und das Shadow Base 800 DX White bieten eine dezente ARGB-Beleuchtung in der Front sowie integriertem ARGB-Controller. Als Lüfter kommen in allen drei Modellen drei 140 mm große Pure Wings 3 PWM-Lüfter zum Einsatz. Darüber hinaus gibt es noch das Shadow Base 800 FX Black und das Shadow Base 800 FX White. Diese verfügen über vier Light Wings 140 mm PWM-Lüfter. Die neben einer performanten und leisen Kühlung auch eine effektvolle ARGB-Beleuchtung bieten. Beide Modelle verfügen über einen dedizierten ARGB/PWM-Hub für bis zu acht Geräte.

Weitere Details finden sich bei be quiet!

Preise und Verfügbarkeit:

Alle fünf Modelle der be quiet! Shadow Base 800 Serie sind ab dem 5. September erhältlich und verfügen über eine Herstellergarantie von 3 Jahren. Der UVP verteilt sich wie folgt: