Abenteuer Atlantis im Europapark

Der Europapark ist für viele der Lieblings Freizeitpark und lockt jährlich über 6 Millionen Fans in den Ort Rust. Dort warten mittlerweile über 100 Attraktionen verteilt auf 19 Themenbereiche. Ein Tag reicht schon lange nicht mehr aus, um auch wirklich alle Attraktionen zu nutzen oder die zahlreichen Events bestaunen zu können.

Was hat das nun mit game2gether zutun?

Als Gaming Magazin welches ebenfalls in Baden Württemberg angesiedelt ist, sind wir zum einen Stolz darauf, diesen spektakulären Park in unmittelbarer Nähe zu haben. Zum Anderen lockt der Park mit vielen coolen Attraktionen, welche wir auf jeden Fall mit Gaming in Verbindung bringen können. Da wir in Zukunft den Park immer wieder besuchen werden, berichten wir euch von nun an in Episoden wie sich der Park mit aufgesetzter Geek-Brille anfühlt.

Abenteuer Atlantis

Neben dem umfangreichen VR-Angebot welches wir euch mit Yullbe schon vorgestellt haben, gibt es für Fans von unkomplizierter Action mitten im Park einen besonderen Leckerbissen.

Willkommen im Abenteuer Atlantis welches ihr im Themenbereich Griechenland findet. Um schneller ohne Umwege dort hinzufinden, empfehlen wir euch die Europapark App zu nutzen. Diese könnt ihr euch für iPhone oder Android im dementsprechenden Store herunterladen und vorab euren Park-Rundgang planen. Dank einer integrierten Navigationsfunktion, könnt ihr euch in Google Maps-Manier durch den Park navigieren lassen und findet von überall aus den schnellsten Weg zur gewünschten Attraktion.

Typisch für den Europapark ist auch fürs Abenteuer Atlantis der Wartebereich, welche sehr aufwändig und wunderschön gestaltet ist.

Die Kulisse lässt schon erahnen was den Besucher erwartet und zeigt einen Wissenschaftler und seine Schildkröte die ihr im bevorstehende Abenteuer begleitet. Die Handschrift von Jules Verne ist hier ganz deutlich zu sehen und lässt die Spannung ordentlich steigen. Bevor die Fahrt beginnt zeigen euch die Anleitungen in Form von Tafeln was ihr gleich tun müsst.

Auf die Plätze

Im Abenteuer Atlantis nehmt ihr alleine oder maximal zu zweit in einem U-Boot Platz. Das Zweisitzer Vehikel ist pro Spieler mit einer Laser-Harpune ausgestattet. Zusätzlich gibt es einen Joystick welcher erlaubt, das U-Boot 360 Grad in alle Richtungen zu drehen während es über die Schienen dem vorgegebenen Weg folgt.

Unser Tipp: Als Rechtshänder empfiehlt es sich, sofern Ihr die Bahn allein bestreiten wollt, den rechten Sitzplatz zu nehmen. Somit könnt Ihr die Harpune mir rechts und das Gefährt mit der linken Hand kontrollieren(Für Linkshänder dementsprechend dann umgekehrt). Das Vehikel müsst Ihr allerdings nicht zwangsweise ständig ausrichten, da es sich auch von alleine bzw. automatisch den Hauptzielen zuwendet.

Feuer Frei

Endlich Platz genommen öffnet sich die Fahrt zu einer stimmigen, von Schwarzlicht beleuchteten Ballerorgie in Lasertag-Manier. Die Ziele sind abwechslungsreich und zeigen sich in Form von Muränen, Seemonstern und weiteren Animatronic-Zielen welche leuchtende Punkte an sich haben. Ein Treffer mit Eurem Blaster lässt das Licht erlöschen und die getroffenen Ziele können zusätzlich nach hinten kippen und sind für ein Paar Momente somit in einem Cooldown, so dass wir unsere Aufmerksamkeit schnell zum nächsten Target legen sollten um keine wertvolle Sekunden zu verlieren. Die Kategorien der Ziele sind aufsteigend in den Farben grün, blau und rot gestaffelt. Letztere sind am Seltensten zu finden und bringen euch am meisten Punkte ein. Euer Score wird euch ständig auf einem Display unter eurem jeweiligen Blaster angezeigt und motiviert zusätzlich zur Punktejagd. Beide Spieler treten somit gegeneinander an, während sich außerdem sowohl Tages-, als auch All Time-Highscores am Ausgang von Atlantis präsentieren.

Die Kulisse während der Fahrt ist untermalt durch wunderschön gestaltete Höhlen, Korallen, riesige Gegner einen passenden Soundtrack und Gimmicks, wie Schiffsanker, welche in stetiger Pendelbewegung das Treffen noch schwerer machen. Als Feedback für einen abgefeuerten Schuss bekommt ihr neben dem Blaster-Geräusch auch einen roten kreisförmigen Lichtschatten. Somit seht ihr immer wohin ihr feuert und könnt schnell nachkorrigieren.

Das U-Boot ist ständig in Bewegung was nicht nur Action reinbringt, sondern gleichzeitig auch das Zielen erschwert. Die Kombination mit Bewegt-Zielen macht die Herausforderung perfekt. Wenn ihr es auf ein bestimmtes Ziel abgesehen habt, könnt ihr die stetige Bewegung des U-Bootes mit euren Joystick ausgleichen. Die Reise endet in der wohlverdienten Schatzkammer und der erwähnten Sicht auf den Highscore, welchen ihr mit eurem Punktergebnis abgleichen könnt.

John Woo lässt grüßen?

Nach Rund 4 Minuten ist die Fahrt vorbei und vor allem nach der ersten Fahrt und Blick auf den Highscore lässt einen das Gefühl nicht los, das weitaus mehr in Sachen Punktejagd möglich gewesen wäre. Egal, ob als Rematch gegen den anderen Mitfahrer oder die Steigerung des Highscores für Solo Spieler: Abenteuer Atlantis lädt zur Wiederholung ein denn die Ziele sind in alle Richtungen verteilt und bestimmt haben wir noch nicht alle roten versteckten Spots entdeckt. Wer es unbedingt wissen will bedient wie wir sogar beide Blaster im U-Boot gleichzeitig und feuert im Akimbo-Style aus wortwörtlich allen Rohren. Das Bedienen des Joysticks ist dann zwar nicht mehr so einfach und z.B. mit dem Ellbogen möglich aber wer Multitasking beherrscht kann sich auch so im kombinierten Highscore mit anderen messen.

Fazit

Wir hatten sehr viel Spaß beim Abenteuer Atlantis. Hier kommen Solo-Spieler, aber auch zwei Spieler im 1 On 1 viel Spaß und ein herausforderndes Gameplay geboten. Vor allem wenn der Park sehr voll ist, kann man in der Regel mit relativ geringer Wartezeit Atlantis immer einen Besuch abstatten. Der Wiederspielwert ist extrem hoch und die geforderte Koordination aus Zielen und Bewegen ein perfekter Übergang zu VR-Erlebnissen.

„Für Gamer ist mindestens eine Runde Abenteuer Atlantis ein Pflichtbesuch im Europa Park“

Auch eine VR-Variante von Abenteuer Atlantis hat es schon gegeben. Im folgenden Video seht ihr einen Mix aus dem original und der VR-Version.

An dieser Stelle möchten wir uns beim Team vom Europapark für die freundliche Einladung bedanken. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.