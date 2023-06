Mallorca durch die Nerdbrille – Warum sich die Insel auch für Geeks lohnen kann

#Werbung – Der Artikel „Mallorca durch die Nerdbrille“ wird euch präsentiert von „Ltur – Pforzheim“ euer Reisepartner für Geeks und Gamer.

Gamer oder Fans verschiedener Filme und Serien haben auch im Urlaub ihre ganz eigene Sicht auf manche Urlaubsorte. So ist es nicht verwunderlich, wenn man als Fan einen bekannten Dreh-Ort mit eigenen Füßen betritt und die Gewissheit verspürt, dass der Lieblingsschauspieler genau an dieser Stelle stand.

Durch Spiele wie Assassins Creed 2 zum Beispiel wurden einige Orte in Italien für viele Fans des bekannten Franchises interessant. Spiele und Filme haben somit für viele den Reiz geweckt, entweder bekannte Orte zu besuchen oder zumindest Vergleiche zur virtuellen Realität zu ziehen.

In einem kurzem Urlaub auf Mallorca haben wir uns bewusst die Geek-Brille aufgezogen und die Insel für euch erkundet. Wie geek- oder gamerfreundlich Mallorca in dieser Hinsicht ist, erfahrt ihr im folgenden Artikel. Kommt mit und betrachtet Mallorca durch die Nerdbrille!

Mallorca durch die Nerdbrille

Die Drachenhöhlen

Eine wunderschöne Attraktion, die jedem zu empfehlen wäre, ist ein Besuch der Cuevas del Drag, den sogenannten Drachenhöhlen. Diese befinden sich in Porto Cristo, einem Küstenstädtchen im Osten der Insel (GPS: Lat: 39º 32′ 7,72“ Long: 3º 19′ 49“). Für ca. 16€ bekommt man hier eine einstündige Führung durch unterirdische Tropfsteinhöhlen angeboten. Die Tour startet mit einer großen Treppe, hinunter in die Höhle. Dort ergattert man direkt einen Blick auf unzählige Stalaktiten und Stalagmiten in unterschiedlichen Formen, Farben und Größen. Im weiteren Verlauf verbreitert sich der Weg und es geht mal tiefer in die Höhle hinein, mal wieder durch ein paar Stufen hinauf, aber immer mittendurch die, wie Drachenzähne aussehenden, Tropfsteingebilde. Zwischendurch erlangt man außerdem einen Blick auf kleine kristallklare Seen, die dank der Beleuchtung, die in der Höhle angebracht ist, in faszinierenden Blautönen erstrahlen.

Das Ende der Tour ist ein weiteres Highlight. Am Ende des Wegs öffnet sich nämlich die Höhle zu einem großen Raum, der mit Bänken ausgestattet ist und Blick auf einen blaugrünen See gewährt. Plötzlich wird es dunkel und nur der angestrahlte See ist zu sehen. Musiker fahren in Ruderbooten auf dem See entlang und spielen wunderschöne Melodien. Nach der ca. 15-minütigen Vorstellung darf dann jeder Besucher entweder über den Steg hinauslaufen oder wird mit dem Boot über den kristallklaren See aus der Höhle gefahren.

An dieser Stelle haben wir noch einen Tipp für euch. Die Tickets solltet ihr im Voraus buchen, da die Anzahl der Besucher pro Führung beschränkt sind und sonst lange Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen.

Im Geek-Vergleich gibt es viele Spiele und Filme, in denen Höhlenpassagen zu finden sind. Eine Hitliste mit Filmen, die in Höhlen spielen hat die Seite Ranker sehr gut zusammengefasst.

Palma Aquarium

Eine weitere Attraktion, die Mallorca mal ganz abgesehen vom Ballermann, bietet, ist das „Palma Aquarium“ relativ nahe am Flughafen bei Can Pastilla. Hier bezaubert Artenvielfalt gepaart mit Farbenpracht. Es tummeln sich die interessantesten und eindrucksvollsten Fische und Meerestiere. Zwischen den Aquarien lohnt sich der Blick in den Quallenturm. Dies ist ein zylinderförmiges Aquarium, in dem die weißen Quallen wechselweise in bunten Lichtern angestrahlt werden und so ein atemberaubendes Bild abgeben. Und wer aufmerksam durch die Gänge geht, dem entgeht auch der kleine Tunnel nicht, der sich am Clownfischbecken in der Wand versteckt. Einmal hindurchgekrochen steht man plötzlich dank einer Sichtglocke in Mitten von zahlreichen Clownfischen und Korallen.

Vorbei an weiteren farbenfrohen Meeresbewohnern kommt man schließlich zum großen Haifischbecken bzw. mitten durch das Becken. Denn die Haie schwimmen nicht nur neben den Besuchern, sondern auch direkt über ihnen an der Tunnelscheibe vorbei. Wenn da mal kein Respekt aufkommt. Doch nicht nur hier kann man den Tieren nah sein.

AquaDome-3D-Kino

Das AquaDome-3D-Kino lässt euch Walen so nahe sein, wie noch nie. Mit 3D Brille und Kopfhörern bestückt bietet sich hier eine Doku-Filmerfahrung der ganz besonderen Art, bei der ihr die Tiere fast sogar berühren könnt. Schlussendlich geht es nach draußen, um ein bisschen Jungle Erfahrung zu machen. Leguane, Schildkröten und ein großer Wasserfall laden hier zum Verweilen ein und bieten eine wunderschöne Fotokulisse. Zudem hat man die Möglichkeit in diesem Areal ein Foto mit seltenen Papageien machen zu können.

Die 30 Euro Eintritt sind also eine sehr lohnenswerte Investition, da man einige Stunden auf dem Gelände verbringen kann.

Filme wie Deep Blue See oder The Mag als Vergleich heran zu ziehen ist durchaus düster aber nicht abwegig. Fans von Aquamen finden vor der großen Scheibe des Hai Beckens auf jeden Fall ihren Vergleich, während ein Findet Nemo-Feeling ohnehin in jedem großen Aquarium aufkommt.

Dino Minigolf

Wer dann noch Zeit hat, kann noch einen kleinen oder auch großen Abstecher beim Dino Minigolf neben dem Amrum Beach Club(El Arenal nahe Megapark) machen. Dort bietet sich die Möglichkeit neben den typischen 18 Bahnen ein Super-Minigolfmatch mit 64 Löchern zu starten. Nimmt man die Herausforderung an, bekommt jeder Ball und Schläger- und los geht es. Es gibt eine rote, gelbe und blaue Route, jeweils mit 18 Bahnen. Aus eigener Erfahrung heraus würden wir dazu raten, immer eine Farbe komplett durchzuspielen, da man sonst leicht durcheinander kommt. Die einzelnen Bahnen sind auf einem großen Areal in verschiedenen Ebenen angelegt und alle unterschiedlich. Zwischendurch sieht man lebensgroße Dinofiguren, darf Tunnels bespielen und in Höhlen versuchen die Bälle einzulochen.

Das beliebte Game Golf with your friends lässt grüßen! Von der höchsten Ebene hat man zudem einen tollen Blick aufs Meer. Als Zwischenstation für eine kleine Stärkung oder nach erfolgreichem Abschluss aller Bahnen bietet sich das Amrum Beach Hotel auch für Snacks aller Art an. Ein Riesenspaß für jede Altersgruppe.

Viele coole Stores mit ganz viel Merch

Mallorca bietet aber nicht nur Attraktionen für den Durchschnitts-Urlauber, auch Gamer kommen hier sehr gut auf ihre Kosten. So gibt es in Palma-Stadt einige Gaming-Stores, deren Merchandise Artikel kaum einen Wunsch offenlassen. Von hochwertigen Dragon-Ball-Figuren über Konsolenspiele aller Art bis hin zu seltenen Collectors Editions findet man hier alles, was das Gamer-Herz höher schlagen lässt.

Retro-Cornflakes- Store

Und als wäre das nicht schon genug, bietet Palma-Stadt quasi als Ad-On obendrauf noch

einen Retro-Cornflakes- Store. Hier lässt es sich zwischen Pacman-Automat und Retro-Cornflakes- Packs zum Beispiel im Batman 1989-Stil gemütlich bei einer Schüssel Cornflakes chillen. Die Retro-Musik im Hintergrund lässt den Besucher bereits beim Reinkommen das gewisse Flair verspüren. Die Qual der Wahl hat man dann, wenn man zwischen Nesquik, Kelloggs, Rees und Oreo-Flakes entscheiden darf. Ist die Entscheidung getroffen, wird alles auf einem Pacman-Pixel Tablett angerichtet und man darf einfach nur noch genießen. Im Anschluss an die nerdige Zwischenmahlzeit bieten sich die bereits erwähnten Automaten und Oldschool-Konsolen noch für ein kleines Spielchen an.

Mit 5 Euro für eine große Schale Flakes ist das zwar nicht ganz so günstig, doch wer das Gaming liebt, wird hier auf jeden Fall einen Abstecher machen wollen.

Mallorca durch die Nerdbrille – Unser Fazit:

Egal ob Nerd, Gamer oder trivialer Urlauber, auf Mallorca kommen alle auf ihre Kosten. Mallorca durch die Nerdbrille: Was für den einfachen Urlauber eine schöne Attraktion ist, bietet aus Gamer-Sicht viel Potenzial für Spiele-Vergleiche wie z.B. das erwähnte Golf with your Friends.

Der Nerd-Fokus kann also gesetzt werden und enttäuschte uns in keinster Weise. Sprich, mit guten Gewissen empfehlen wir Geeks euren Urlaub auf Mallorca zu buchen.

(Und zusätzlich dazu kann auch die vom Gaming eher unbeeindruckte Begleitung den Urlaub genießen, denn wer das Ganze nicht unter der Nerd-Brille betrachtet, kann einfach einen wunderschönen und attraktionsreichen Urlaub auf Mallorca machen, der unfassbar viele tolle Erfahrungen und Momente bietet.)

Wenn auch ihr auf den Spuren von James Bond, bekannte Film-Schauplätze oder einfach nur einen entspannten Urlaub machen wollt, empfehlen wir euch unseren Partner Ltur Pforzheim. Die freundlichen Mitarbeiter helfen euch euren Traumurlaub weltweit umzusetzen. Mallorca durch die Nerdbrille ist also wesentlich attraktiver, als man vermuten könnte!

Über unseren Sponsor Ltur dem beliebten Reisebüro in Pforzheim

„Aloha bei Ltur! Wir sind deine „Einfach Urlaub-Marke“. Immer wenn du dieses Gefühl verspürst, dass du einfach wieder mal Urlaub brauchst, sind wir für dich da. Unser Team von Reiseexperten in Pforzheim und Heilbronn ist speziell geschult, dich und deine Urlaubswünsche schnell zu verstehen. Wir machen dir umgehend passgenaue Angebote, für alle Reisezeiträume von Last Minute bis hin zum Frühbuchen abdeckt. Mit Ltur kannst du so die ganze Welt entdecken. Eine Buchung ist bei uns besonders einfach. Probiere es doch selbst mal aus und besuche uns. Wir freuen uns auch dich!“

