Seltenste Magic: The Gathering Karte gefunden: Wert von 2 Millionen US-Dollar?!

„Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.“ Auch wer mit Sammelkartenspielen gar nichts am Hut hat, wird vielleicht etwas von der neuesten Kooperation vom Klassiker Magic gehört haben. Das neue Set bringt nicht nur allerhand neue Kreaturen, sondern auch eine neue seltenste Magic: The Gathering Karte ins Spiel. Nach monatelanger Promo erschien vor Kurzem das Crossover von Magic und Herr der Ringe. In wunderschönem Art-Style wurden hier alle ikonischen Charaktere, Orte und Gegenstände der Reihe als Wesen, Artefakte und Länder realisiert. Darunter neben Mordor, Frodo und den Ents natürlich auch: Der eine Ring. Der Clou: Neben einigen zwar seltenen, aber durchaus spielbaren Versionen der Karte versteckte der Hersteller in den Booster-Packs eine einzigartige Variante der Karte im Full-Art-Print und auf elbischer Sprache. (Richtige Nerds wissen, dass die Schrift natürlich kein Elbisch ist…)

Kartenfirma bietet Finder Millionen

Wer noch nichts von der durchdachten Promo-Aktion wusste und jetzt direkt zum Kartenhändler des Vertrauens aufbrechen wollte muss enttäuscht werden. Ein bisher anonymer Sammler hat die Karte gezogen und sogar bereits graden lassen. Die Ironie: die seltenste Magic-Karte der Welt ist keine 10 von 10. Die Grading-Firma PSA gab der Karte „lediglich“ ein Rating von 9. Was dem Wert des einen Rings jedoch keinen Abbruch tut. Eine Collectors-Firma aus den USA hatte bereits vor dem Fund ein „Kopfgeld“ von einer Millionen Dollar ausgerufen und nach Bekanntwerden der Entdeckung sogar noch einmal nachgelegt: Zwei Millionen Dollar erwarten den Finder, sollte er sich entscheiden an die Firma Dave & Adam’s Card World zu verkaufen. Casual-Sammler können sich derweil auch freuen, denn durch den Fund des Rings werden sich die Preise der Decks, Booster und Collectors-Boxen in den kommenden Wochen normalisieren. Denn auch wenn man mit den übrigen Karten kein Millionär werden kann, passte selten ein Crossover so gut, wie das zwischen Magic und Herr der Ringe. Wäre die seltenste Magic: The Gathering Karte trotz 2 Millionen Dollar weiter Teil eurer Sammlung?

Quelle: Hasbro