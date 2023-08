Revolution in der Gaming-Branche: Wird sich Cloud-Gaming durchsetzen?

Mit den aktuellen Fortschritten in Sachen Digitalisierung gibt es nahezu täglich Neuheiten, die es zu bewundern gilt. Dies bezieht sich dabei nicht nur auf gewöhnliches Online Gaming, auch Casinos gehen mit der Zeit und bringen immer wieder neue Features auf den Markt. Wer bereit ist, Echtgeld einzuzahlen oder einen gratis Bonus anzufordern, wird kein Problem damit haben, eine Plattform zu finden, um neue Spiele zu testen. Doch auch abseits der Glücksspiel-Industrie gibt es immer wieder innovative Technologien, durch die unsere Möglichkeiten als Gamer durchgehend erweitert werden.

Cloud-Gaming: Direkter Einstieg ins Geschehen

Bis vor einigen Jahren war das erstmalige Spielen von neuen Videospielen mit einer gewissen Wartezeit verbunden. Schließlich mussten die Spiele für eine lange Zeit entweder per Disc in die Konsole eingegeben werden. Wer keine physische Version des Titels besaß, hatte lediglich die Wahl, das jeweilige Spiel im digitalen Store einzukaufen und im Anschluss per Download auf die Festplatte des Geräts zu laden. Manchmal kann das Laden des Spiels, insbesondere bei digitalen Downloads, je nach Größe des Games ziemlich lange dauern – sogar mehrere Stunden. Im Gegensatz dazu startet das Spiel von einer Disc in der Regel deutlich schneller. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass heutzutage nur noch sehr wenige Videospiele physisch verkauft werden.

Hinzu kommt, dass selbst dann, wenn eine Disc in physischer Form vorliegt, eine gewisse Zeit für die Installation des Spiels einkalkuliert werden sollte. Auch hier hängt die genaue Wartezeit wieder von der Größe der Datei ab, aber man sollte mindestens mit einigen Minuten rechnen. Ein Blick auf die Situation verdeutlicht schnell, dass weder mit Disc noch mit einem herkömmlichen Download sofort ins Spielgeschehen eingegriffen werden kann. Mit der neuen Technologie der Branche, dem Cloud-Gaming, ist dies jedoch Schnee von gestern.

Mit dem Internet verbinden und sofort startbereit sein

Das Cloud-Gaming schafft Abhilfe bei einem Problem, das in den vergangenen Jahren viele Gamer geplagt haben dürfte: Die langen Wartezeiten, bevor ein neues Spiel endlich das erste Mal gespielt werden kann. Schon in den späten 2010er Jahren etablierten sich die ersten Cloud-Gaming-Dienste auch in Deutschland. Doch was hat es eigentlich mit dieser Technologie auf sich, von der aktuell alle Gamer schwärmen?

Beim Cloud-Gaming handelt es sich um die Möglichkeit, ganz ohne Download oder vorherige Installation mit dem Gaming-Spaß beginnen zu können. Benötigt wird hierfür lediglich eine Internetverbindung mit der nötigen Bandbreite. Schließlich bedeutet Cloud-Gaming nichts anderes, als das Streamen von Videospielen. Somit können Gamer ganz ohne Wartezeit mit dem Spielvergnügen beginnen.

Die Vorteile von Cloud-Gaming

Welche Vorteile das Cloud-Gaming dabei gegenüber dem herkömmlichen Prozess via Download und/oder Installation bietet, liegt eigentlich auf der Hand. Doch neben der Tatsache, dass keine Wartezeit mehr benötigt wird, bringt das Konzept von Cloud-Gaming auch weitere Vorteile mit sich. Hierzu zählt unter anderem die Tatsache, dass dank des Streamings kein Speicherplatz auf der eigenen Festplatte verbraucht wird. Selbst leistungsstarke Computer haben heutzutage in Bezug auf den Speicherplatz Schwierigkeiten, wenn das Sortiment der heruntergeladenen Spiele ins Unermessliche steigt.

Dank dem Cloud-Gaming sind Gamer in Zukunft nicht mehr darauf angewiesen, Speicherplatz für neue Spiele zu schaffen. Dies schont nicht nur Festplatten, sondern auch wertvolle Zeit, die ansonsten für das Aussortieren nicht benötigter Dateien aufgewendet werden müssen. Alles in allem bietet das Cloud-Gaming also einige Vorteile gegenüber dem klassischen Verfahren mit Download und Installation eines Spiels.

Mehrere Anbieter kämpfen um die Spitze

Mittlerweile gibt es etliche Anbieter, die einen Cloud-Gaming-Service anbieten. Hierzu zählen unter anderem die Telekom, Sony (Playstation) und Microsoft (Xbox). Somit verhält es sich in der Spiele Branche ähnlich wie beim gewöhnlichen Film- und Serienstreaming.

Vorausgesetzt, es wird vom jeweiligen Anbieter in dessen Sortiment aufgenommen. Denn ein großer Haken am Cloud-Gaming besteht darin, dass die verschiedenen Anbieter natürlich die Rechte an den Spielen besitzen müssen, um diese auch im eigenen Service zur Verfügung stellen zu können. Heutzutage lässt sich hierbei nämlich beobachten, dass es den meisten Dienstleistern im Bereich des Cloud-Gamings an manchen interessanten Triple-A-Titeln mangelt. Mit etwas Geduld tauchen viele Titel zu einem späteren Zeitpunkt uaf.

Cloud-Gaming: Zukunft ungewiss

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Zukunft des Cloud-Gamings zwar unbestritten rosig erscheinen mag, dennoch zum jetzigen Zeitpunkt einige Hürden den rasanten Aufstieg der Technologie behindern. Den größten Knackpunkt stellt hierbei die Internetverbindung dar. Obwohl Deutschland aus wirtschaftlicher Sicht gut aufgestellt zu sein scheint, lässt die Qualität der Verbindung in einigen Regionen zu wünschen übrig. Bevor es möglich wird, Cloud-Gaming flächendeckend attraktiv gestalten zu können, sind daher zunächst Maßnahmen bezüglich der Internetversorgung zu treffen.