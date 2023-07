Inner Ashes – Indie-Abenteuer ab sofort verfügbar

Wie der Publisher SelectaPlay bekannt gibt, ist das Indie-Abenteuer Inner Ashes aus dem Hause Calathea Game Studio ab sofort verfügbar. Das First-Person-Adventure soll die Intrigen des menschlichen Geistes erforschen. Das Indie-Game ist für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox-Konsolen sowie über Steam für PC erhältlich.

Über Inner Ashes:

Inner Ashes ist ein einzigartiges und herzzerreißendes Abenteuer in der Ich-Perspektive. Dieses erzählt eine berührende Vater-Tochter-Geschichte mithilfe traumhafter Szenarien. Hilf Henry, seine Erinnerungen zurückzuerlangen und die Geheimnisse hinter Enids Verschwinden zu lüften. In jedem Szenario erforschen die Spieler*innen Henrys Geist, der durch mehrere mysteriöse Inseln dargestellt wird.

Dieses Videospiel taucht in Elemente ein, die Alzheimer-Patient*innen helfen, ihre Symptome zu lindern, indem sie mit Fachleuten zusammenarbeiten, die das Indie-Studio bei der Entwicklung von Spielmechanismen unterstützt haben, die auf realen Erfahrungen basieren. So lässt das Indiespiel lässt die Spieler*innen den Alltag eines Alzheimer-Patient*innen miterleben und konfrontiert sie mit ihren alltäglichen Problemen. Mehr darüber verraten die Entwickler in einem Blogeintrag.

Features:

Löse Tangram-Rätsel, um Henrys Gedächtnis anzuregen und ihm zu ermöglichen, wichtige Erinnerungen an sein Leben mit seiner Tochter Enid zu wecken.

Verwende Post-its, um Henry dabei zu helfen, Objekte zu erkennen, sich daran zu erinnern, wie man sie benutzt, und vergangene Erinnerungen zu entschlüsseln.

Hier seht ihr den Trailer zum Spiel: