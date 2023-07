EA FC 24: FIFA ohne FIFA? Alle Infos zur neuen Fußball-Sim

Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen: Senf und Ketchup, Bethesda Games und Bugs oder Minecraft und Let’s Plays. Über 20 Jahre sah es so aus als ob Electronic Arts und die Weltfußballorganisation Fifa ein ähnlich unzertrennliches Dou bilden würden, doch jetzt kommt alles anders. 2023 erscheint nun das erste Fußballspiel von Electronic Arts ohne die offizielle FIFA-Lizenz. Alles was ihr zu EA FC 24 wissen müsst inklusive Release Date.

Anfang der 2000er sah es noch so aus, als ob es über Jahre hinaus einen Zweikampf um die Herzen der Fußball-verrückten Gamer geben würde. Trotz fehlender Lizenzen hielt sich die Pro Evolution Soccer Reihe von Konami wacker gegen die allmächtige Bindung aus EA und FIFA. Vor einigen Jahren musste sich Konami trotz kurzfristigen Aufbäumens jedoch ziemlich geschlagen geben. Zu übermächtig war FIFA geworden, zu erfolgreich und lukrativ der Spielmodus Ultimate-Team. Doch vor ziemlich genau einem Jahr legte sich ein Schatten über das EA-Wunderland. Electronic Arts trennte sich von der FIFA. Um genau zu sein, war man nicht mehr bereit, die Teils horrenden Summen und Forderungen der FIFA zu zahlen, bzw. zu erfüllen. FIFA 23 wird also das letzte „FIFA“ bleiben, auch wenn die FIFA zukünftig wohl ein eigenes Spiel veröffentlichen will.

Bereits seit einige Monaten läuft die Marketing-Maschinerie rund um „das“ neue Fußball-Game, ohne FIFA im Namen. Heute, 11 Monate nach der Bekanntgabe, rückt EA mit den ersten wirklich handfesten Informationen raus. Wir haben die wichtigsten hier für euch zusammengefasst.

EA FC 24 –Keine Lizenzen ohne die FIFA?

Die wahrscheinlichste dringendste Frage aller FIFA-Zocker ist schnell beantwortet. Nein EA FC 24 wird nicht alle internationalen Fußball-Stars verlieren. Die Lizenzierung von Ligen und Vereinen aus der ganzen Welt ist eine komplizierte Angelegenheit und tatsächlich ist die FIFA meist kaum in deren Vermarktung involviert. Es finden sich also auch im neuen Game 30 Ligen, rund 700 Vereine und Clubs und sogar über 100 originalgetreue Stadien. Einzig Mannschaften, die exklusiv Verträge mit Konkurrent Konami abgeschlossen haben bleiben dem Spiel weiterhin fern. Die war aber bereits der Fall, als EA noch mit der FIFA kooperierte. Auf der eigenen Website wirbt EA mit „19.000 Spieler:innen“ im Game. Die gegenderte Variante ist dabei mit voller Absicht gewählt, finden sich doch in EA FC 24 so viele Frauenfußballerinnen wie noch nie zuvor. Keine Sorge: Haaland und Mbappé sind natürlich ebenfalls von der Partie.

EA FC 24: Schneller und schöner dank Hypermotion V

Kein Fußballspiel von EA ohne großspurige Versprechen! Dieses Jahr wird (wie jedes Jahr) das realistischste und gleichzeitig beste Spiel aller Zeiten veröffentlicht werden. Dafür sorgt unter anderem die neue „Hypermotion V“-Technologie. In aller Kürze: Noch mehr Profis wurden mit noch mehr Kameras analysiert. Das Ergebnis? Detailgetreue Animationen euerer Lieblingsspieler im Game. Diese äußern sich auch in den neu eingeführten „PlayStyles“. Diese erinnern an die schon seit Jahren etablierten „Fähigkeiten“ oder „Trades“. Bessere Fernschüsse, besseres Dribbling oder eine höhere Ausdauer. Der große Unterschied dürfte in den „PlayStyles +“ liegen. Diese sind der absoluten Weltspitze vorbehalten und sollen euch das Gefühl vermitteln, wirklich Erling Haaland über das Spielfeld zu steuern. Die Hypermotion-V-Technologie wird jedoch nur auf der aktuellen Konsolengeneration verfügbar sein.

Frostbite-Update: Innovation aus dem Hause EA

Man muss EA zugutehalten, dass sie jedes Jahr ums neue versuchen, die Präsentation ihrer Spiele zu verbessern. Auch 2023 soll das neue Fußball-Game durch eine noch realistischere Grafik und Präsentation bestechen. Möglich macht das die überarbeitete Frostbite-Engine. Diese soll in EA FC 24 nicht nur anatomische korrekte Körperfunktionen darstellen, sondern auch Kleidung, Lichteffekte und Umgebung so lebensnah wie nie zuvor darstellen. Für die meisten FIFA-Fans sicherlich ein „nice-to-have“-Feature, aber kein Kaufgrund.

Aus FUT wird UT

Den Kaufgrund liefert EA mit dem Spielmodus, der die meisten FIFA-Spieler wie kaum ein anderer in seinen Bann zieht. Ultimate Team hat zwar das FIFA aus seinem Namen gestrichen, wird aber auch 2023 einigen Kids das Taschengeld aus dem Geldbeutel ziehen. Der beliebte Sammelkarten-Modus bietet dabei vorrangig zwei große Änderungen. Zum ersten Mal wird EA einen geschlechtergemischten UT-Modus anbieten. Das heißt, dass ihr sowohl Frauen als auch Männer aus euren Packs ziehen und in euer „Ultimate Team“ einbauen können werdet. Außerdem wird es möglich sein, junge Spieler weiterzuentwickeln. So könnt ihr Talente mit einem „Rating“ von 75 hochtrainieren und zu einem Starspieler machen. Inklusive kosmetischen Veränderungen und Upgrades.

EA FC 24: Was gibt es sonst noch neues?

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch für Fans anderer Spielmodi. Auch wenn die Prioritäten von EA natürlich woanders liegen, erhält auch der Karrieremodus einen kleinen Overhaul. Neu sind unter anderem Spieleragenten und die Wiedereinführung anderer Mitarbeiter. Wie in früheren FIFA-Teilen könnt ihr zukünftig wieder Geld in verschiedene Bereiche eures Vereins stecken. Spannend klingt auch die Ankündigung, das Spiel künftig von der Seitenlinie schauen zu können. Für die Spielmodi Pro-Clubs und Volta ermöglicht EA künftig zum ersten Mal „Crossplay“, um die Spielerschaft künftig zu erhöhen.

Veröffentlicht wird EA FC 24 am 29. September 2023 auf allen gängigen Plattformen. Durch Vorbesteller-Boni könnt ihr bereits einige Tage vor allen anderen in das Spiel starten.

Quelle: EA