Diese Spiele sind bisher die beliebtesten des Jahres

Das Jahr 2023 ist bereits zur Hälfte vorbei und es sind in den vergangenen Monaten einige Videogames im Handel erschienen, welche definitiv einen großen Impact in der Gaming-Szene hinterlassen haben. Bei einem Blick auf die Neuerscheinungen der Spiele im ersten Halbjahr von 2023 fallen einige Titel direkt ins Auge und ihr Erfolg war nicht unbedingt eine Überraschung. Sie zogen und ziehen noch immer Hunderttausende Gamer auf der gesamten Welt in ihren Bann.

Ähnlich wie im Glücksspiel, wo das Book of Ra seit Jahren für viele ein Klassiker ist, gibt es diese allseits beliebten Spiele auch im Gaming. Einige davon sind auch in diesem Jahr wieder ein echtes Highlight. Werfen wir also einen Blick auf diese Spiele-Hits und was sie für die Gamer zu bieten haben.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Die Legend of Zelda Reihe gehört mit Sicherheit zu den beliebtesten Fortsetzungsgames in der Geschichte der Videospiele. Der aktuellste Teil erschien vor kurzer Zeit und wurde von der Fangemeinde seit Jahren heiß erwartet. Nachdem der Vorgänger des aktuellen Games die Gamingwelt auf den Kopf gestellt hat, waren die Erwartungen an Tears of the Kingdom sehr groß.

Die Trailer sorgten indes für Enttäuschung, denn die Spieler waren nicht begeistert über die dort gezeigten Neuheiten. Allerdings wich die Enttäuschung der Freude über das Game nach dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sehr schnell. Aktuell sieht man kaum einen YouTuber oder Twitch-Streamer, der sich von diesem Game fernhält.

Hogwarts Legacy: Zurück in die Welt von Harry Potter

Das neuste Harry Potter Videospiel war ebenfalls ein Titel, welcher über Monate angepriesen und von der Fangemeinde erwartet wurde. Um dieses Game gab es jedoch einige Kontroversen, welche mit der Schöpferin der Harry Potter Welt und deren Aussagen hinsichtlich gewisser gesellschaftlicher Themen zu tun hatten. Fans und Kritiker forderten auf, das Spiel zu boykottieren.

Diesem Aufruf kamen jedoch nicht sonderlich viele Gamer nach, denn Hogwarts Legacy wurde schnell zu einem der erfolgreichsten Games des Jahres 2023 und die Qualität dieses Titels steht überdies außer Frage. Noch nie zuvor hatten Harry Potter Fans ein solch facettenreiches und spannendes Videospiel zur Verfügung gestellt bekommen. Allerdings wurde in diesem Jahr eine weitere Fangruppe mit einem neuen Videospiel belohnt, welches ebenfalls durch die Decke ging.

Star Wars Jedi: Survivor

Die Fortsetzung des Games Star Wars Jedi: Fallen Order erschien im April dieses Jahres und sie versetzte die Fangemeinde rund um den ehemaligen Jedi-Padawan Cal Kestis in pure Begeisterung. Nicht nur die ausgereifte Grafik, sondern auch die clever fortgeführte Story von Star Wars Jedi: Survivor war in der Lage, die Fans zu überzeugen.

Das Spiel hielt die Rückkehr vieler beliebten Figuren aus dem ersten Teil bereit und die Kämpfe sowie verschiedene Planetenkonzepte waren auf einem hohen Level. Für viele Gamer war der zweite Teil imstande, die hohe Qualität von Fallen Order nochmals zu übertreffen. Gerade die Stars Wars Gemeinde war nach einigen Flops in Hinsicht auf Filme, Serien und Games sehr froh darüber, mit Survivor mal wieder einen nennenswert großen Erfolg feiern zu dürfen.

Diablo 4: Auf in den Krieg gegen die Höllendämonen

Diablo 4 war sicherlich eines jener Games, die in Gamerkreisen mit großen Erwartungen verbunden waren. Das Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment konnte direkt überzeugen und schaffte es, Kritiker weitgehend zum Schweigen zu bringen. Diablo 4 weist eine Menge Stärken vor und ist in vielerlei Hinsicht ein würdiger Nachfolger der vorherigen Teile, die insgesamt einen sehr guten Ruf genießen.

Vor allem Diablo 2 ist für viele Gamer ein absoluter Klassiker in der Welt der Videospiele. Das Fantasy-Horror-Spiel hatte also einen gewissen Erfolgsdruck verspürt, doch der Schritt zu einem hochklassigen Game ist gelungen und das zeigt auch die Tatsache, dass Diablo 4 eines der beliebtesten Games des bisherigen Jahres ist.