Die ASUS ROG Ryujin III – eine neue AiO

ASUS Republic of Gamers (ROG) präsentiert mit der Ryujin III eine neue All-in-One CPU-Kühler-Serie mit eindrucksvollem Display. Die neue Serie umfasst insgesamt sechs verschiedene Modelle und umfasst so unterschiedliche Farben, Größen und Ausstattungen.

Die ASUS ROG Ryujin III im Detail:

Basis der neuen AiO ist die neuste Asetek-Pumpe der 8. Generation mit einem 3-Phasen-Motor. Vorteil der neuen Pumpe ist ein höherer Durchfluss sowie eine geringere Geräuschentwicklung. Schläuche mit einem um 40 % größeren Durchmesser tragen ebenfalls zu einem besseren Durchfluss bei. Angesichts der größeren CPUs wurde auch die quadratische Kühlplatte um 32 % vergrößert, ebenso fällt das Volumen des Kühlers um 42 % größer aus. Im Vergleich zur Vorgängergeneration fallen die Temperaturen so um 2 °C pro 100 W Leistung niedriger aus. Aber auch die VRMs im Umfeld der CPU werden nicht vergessen. Im Pumpengehäuse ist ein Axial-Tech-Lüfter integriert, um diese zu kühlen. Das neue Modell bietet einen um 71 % höheren statischen Druck.

Die AiO ist mit Radiatoren in den Baugrößen 240 mm und 360 mm sowie in zwei Farben erhältlich. Zum einen in einer weißen Farbgebung mit ARGB-Lüftern und zum anderen in Schwarz mit ARGB-Lüftern oder nicht beleuchteten Lüftern. Als ARGB-Lüfter kommen die ROG MF-12S ARGB mit Daisy-Chain-Verbindung zum Einsatz. Die nicht beleuchtete Variante setzt auf Noctua NF-F12 iPPC 2000 Lüfter für einen besonders leisen Betrieb.

Zentrales Feature ist das 3,5″ große Farb-LCD-Display auf dem Pumpengehäuse. Für die neue Generation wurde der Speicher hierfür von 16 MB auf 32 MB vergrößert. Das Display unterstützt individualisierte Grafiken (jpg, oder gif) und Animationen. Es kann auch genutzt werden, um Systeminformationen zu visualisieren. Hierzu ist eine nahtlose Verknüpfung mit der AIDA64 Extreme App möglich. Ein einjähriges Abonnement findet sich im Lieferumfang der AiO.

Preise und Verfügbarkeit:

Die neue ASUS ROG Ryujin III AiO ist ab sofort, bzw. zum Teil ab Ende Juli, erhältlich und verfügt über eine 6-Jahres-Garantie. Die Preise lauten wie folgt: