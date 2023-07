Blasphemous 2: Das „brutalste” Metroidvania kehrt zurück

Vor drei Jahren eroberte der erste Teil der Blasphemous-Reihe die Indie-Charts. Durch knallhartes Gameplay, erwachsene Story sowie interessantes Worldbuilding zog Blasphemous zahlreiche Gamer in seinen Bann. Nun steht mit Blasphemous 2 der Nachfolger in den Startlöchern und kann ab sofort vorbestellt werden.

Bereits bei Erscheinen des ersten Trailers von Blasphemous 1 zogen erste Gamer Parallelen zwischen dem Spiel der spanischen Entwickler „The Games Kitchen“ und der Souls-Reihe von Fromsoftware. Tatsächlich wartete Blasphemous mit einem starken Mix aus Metroidvania typischen Spielelementen und Darksouls-Schwierigkeit auf. Auch im hauseigenen Test kam das Spiel gut weg und konnte 83% abstauben. Nun erscheint in einem Monat Blasphemous 2 und kann ab sofort vorbestellt werden.

Blasphemous 2: Neuer Trailer bringt neue Informationen

Der zweite Teil der Reihe setzt direkt an den DLC des ersten Teils an, wer also der Story genau folgen will, muss mehr als nur das Hauptgame gespielt haben. Wer jedoch die nötige Geduld und Skills hatte und sich durch Teil eins plus Erweiterung gequält hat, kann sich auf eine neue Welt voller neuer Gegner freuen. Im aktuellen Trailer wird deutlich, dass die Spanier ihre Erfolgsformel aus dem ersten Teil noch erweitern. Massig neue Gegner, frische Level und mysteriöse Geheimnisse. Auch das Kampfsystem soll einen frischen Anstrich erhalten haben und Fans des ersten Teils abholen. Hier findet ihr neben neuen Fähigkeiten natürlich auch neue Waffen und Angriffe, die euch euren Spielstil weiter verfeinern lassen.

Knifflige Bosskämpfe und Vorbestellerbonus

Das wird auch bitter nötig werden, denn nicht nur der Hauptcharakter hat sich verändert. Die beliebten und kniffeligen Boss-Kämpfe kehren mit gänzlich neuen Herausforderungen zurück und werden sicherlich zur einen oder anderen Frust-Erfahrung führen. Fans des ersten Teils wissen jedoch, dass die spanischen Entwickler jederzeit darauf achten, dass die Kämpfe nicht unfair werden.

Dank der schicken Retro-Pixel-Grafik erscheint Blasphemous 2 genau wie sein Vorgänger auf allen gängigen Plattformen und sogar auf der Nintendo Switch. Ab dem 24. August darf sich wieder durch die dunkle Gothic-Welt geschnetzelt werden. Vorbesteller erhalten momentan 10 Prozent Rabatt auf das Game. Früh zuschlagen kann sich also lohnen.

