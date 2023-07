13 Jahre game2gether: No Pixels

Heute darf sich ein Gewinner über ein geniales Bolt Action Starterset mit dem klangvollen Namen „A Gentleman´s War“ von unserem Partner No Pixels freuen.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von No Pixels

zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Mit „A Gentleman’s War“ könnt Ihr die Gefechte der britischen 8. Armee, der Desert Rats, in staubigen Wüste austragen. Nachdem sich der Kampf in der Wüste zwar intensiv gestaltete, blieben die extremen Gräueltaten, die auf anderen Schauplätzen ausuferten, gänzlich aus. Daher ging der Wüstenkampf als Gentleman’s War in die Geschichte ein.

Die Starter Box enthält:

A5 Bolt Action Regelbuch

A Gentleman’s War – Bolt Action Starterset Booklet – Englisch

24 Plastikinfanterie des Afrikakorps

1 Panzerwagen Sd.Kfz 222/223 aus Kunststoff

24 Plastikinfanterie der 8. Armee (Wüstenratten).

1 Panzerwagen Humber Mk II/IV aus Kunststoff

Decals

Bolt-Action-Vorlagen und -Token aus Kunststoff

Pin-Marker aus Kunststoff

6-seitiger Spot-Würfel

Bolt-Action-Order-Würfel

Das No-Pixels

Seit November 2020 bieten wir den Wuppertalern und allen Interessierten aus den umliegenden Städten einen Ort ihr analoges Hobby auszuleben. Dabei macht es für uns keinen Unterschied ob sie sich mehr für Tabletop, Brett-, Karten- oder Rollenspiele interessieren.



Unsere Google Bewertungen sprechen recht deutlich von der Zufriedenheit unserer Kunden und auch unsere Turniere im eigenen Spielbereich finden immer große Zustimmung. Besonders die Zusammenarbeit mit unserem lokalen Hobbyverein, Dicediele e.V., liegt uns am Herzen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2023, 23:59 Uhr