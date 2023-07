13 Jahre game2gether: Nintendo – Splatoon 3

Heute feiert Nintendo mit uns den 13. Geburtstag von game2gether gebührend mit! Heute wartet auf drei Gewinner ein tolles Splatoon-Bundle, bestehend aus dem Spiel Splatoon 3 für die Nintendo Switch sowie einem stylischen Shirt im Splatoon-Design aus dem Hause UNIQLO.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Nintendo“

zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Splatoon 3 – Willkommen in Splatsville! Mit neuen Waffen, Arenen, Modi und Moves erwarten Dich heiße Gefechte. Trete online gegen Deine Gegner an und tinte sie so richtig ein. Wehre Dich gegen Massen an Salmoniden und verhindere die Invasion der Oktarianer.

Spiele den Salmon Run! Der Koop-Multiplayer-Modus, für bis zu vier Spieler, könnt Ihr über den lokalen Mehrspielermodus oder online antreten. Entwickelt wurde der Salmon Run speziell für kleinere Gruppen von Spielern und jede Menge Spielspaß.

Was jetzt noch fehlt ist ein stylisches Outfit für die wichtigste Figur im Spiel, und das bist DU! Also gibt es obendrein noch ein Shirt mit Splatoon-Design aus dem Hause UNIQLO obendrauf!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2023, 23:59 Uhr